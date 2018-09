‚Relevantní náhrada‘ v řádech milionů. Jednání o záchraně ateliéru Hany Wichterlové se zadrhla

Dohoda mezi magistrátem a Prahou 1 zněla poměrně jasně: ateliér sochařky Hany Wichterlové na pražském Újezdě zachráníme, pojďme se dohodnout. Potíže ale nastaly při formálním převodu nemovitosti z rukou městské části na magistrát. Praha 1 za převod požaduje ‚relevantní náhradu‘. Jednou z variant je i cena přilehlé nemovitosti – zhruba deset milionů korun. Praha 6:00 23. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ateliér Hany Wichterlové | Foto: David Cysař | Zdroj: David Cysař

Ani po necelém roce není na stole finální řešení, co s bývalým ateliérem významné postavy české meziválečné avantgardy.

Když se před rokem začalo debatovat o tom, jestli zachránit malý domek na Praze 1, kde Hana Wichterlová žila a pracovala přes 50 let, byly postoje různorodé. Rodina Wichterlova popisovala místo jako „magické útočiště“, starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (kandiduje na Praze 1 za TOP 09) zase jako zahradní budku (více si můžete přečíst ZDE).

Kdo je Hana Wichterlová Hana Wichterlová se narodila v březnu roku 1903 v Prostějově.

V letech 1919 až 1925 studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru sochaře Jana Štursy.

Byla na stáži v Paříži. Řadí se mezi uznávané představitelky moderního českého sochařství.

Jejím manželem byl sochař a medailér Bedřich Stefan.

Zemřela ve svém ateliéru na konci srpna v roce 1990.

Letos v červnu sice Praha 1 schválila záměr prodeje, jednání pak ale pokračovala pomalu. Proces zpomalovala nejen byrokratická kolečka na úřadu první městské části i magistrátu, ale později i prázdniny.

Tento týden pak na stole magistrátního odboru evidence majetku přistál dopis radního první městské části Tomáše Macháčka (ve volbách kandiduje za Koalice STAN, TOP 09). V něm navrhuje několik variant, za kterých ateliér Wichterlové předá magistrátu.

Relevantní náhrada

Tak například: pokud má Praha 1 přijít o sochařčin ateliér, je podle Macháčka otázkou, jestli spolu s ním nepřepsat na magistrát i přilehlou nemovitost. Varianta, že by přístup do ateliéru, který se nachází v zahradě přilehlého domu s číslem popisným 23, byl přes přilehlou petřínskou zeď, podle Macháčka magistrát nepovolil.

Ateliér najdete na mapě jako malý objekt, který se nachází v zahradě označeného domu:

Podle něj tak přichází v úvahu i to, že magistrát převezme dům na adrese Újezd 23. To vše ale za „relevantní náhradu“, ať už jinou nemovitost či finanční náhradu.

Druhá varianta pak podle radního Macháčka vypadá následovně: Praha, respektive Galerie hlavního města Prahy, si vezme pouze ateliér. Náhradou ale první městská část požaduje peníze formou grantu či například mimořádné dotace. A ty by využila právě na rekonstrukci domu číslo 23. „Tento dům je v současné době jediným reálným řešením pro zajištění přístupu k ateliéru,“ píše Macháček v dopise.

Wichterlová zemřela svém ateliéru na konci srpna v roce 1990. | Foto: David Cysař | Zdroj: David Cysař

Pro server iROZHLAS.cz pak doplnil, že poslední odhad na přilehlý dům činil přibližně deset milionů korun. Macháček proto nyní čeká, jak se k jednotlivým řešením magistrát postaví.

S péčí řádného hospodáře

Podle starosty Prahy 1 Lomeckého je požadavek na kompenzaci logický krok. „Samozřejmě, jsme povinni ze zákona. Budeme postupovat podle odhadu a cen po nabyvateli, tedy městu, požadovat. Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře. Nemůžeme jednat jinak,“ říká Lomecký.

Mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník nechtěl zatím návrhy komentovat. Na svém říjnovém zasedání se jimi totiž bude zabývat majetková komise.

Ateliér sochařky Wichterlové sídlí v tichém zákoutí hned vedle malostranského Újezdu. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Z našeho pohledu je vše připraveno,“ říká radní Jan Wolf (kandiduje za Koalice STAN, TOP 09), který má věc na starosti.

„Ateliér bychom svěřili do rukou Galerie hlavního města Prahy a následně provedli rekonstrukci, kde by byly nové výstavní prostory a celé místo by sloužilo také pro kulturní akce veřejnosti. V tuto chvíli se ovšem musíme dohodnout s městskou částí na podmínkách odsvěření,“ doplnil pro server iROZHLAS.cz.

Rodina Wichterlova už dříve uspořádala na záchranu ateliéru výzvu, kterou podepsalo více než 1500 lidí. Mezi nimi například generální ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fakt, ředitelka muzea Zuzana Strnadová, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš nebo předsedkyně Klubu za starou prahu Kateřina Bečková.

Ateliér, respektive pozemek má výměru 70 metrů čtverečných, přiléhá k domu číslo popisné 404, konkrétně k domu Újezd 29.

Ze stanoviska Národního památkového ústavu: „Ateliér se zahradou představuje významný kulturně-historický objekt spjatý se slavnou umělkyní Hanou Wichterlovou, která objekt využívala více než padesát let. Ateliér je s kulturní historií spjat i díky fotografickým ateliérům, které zde sídlily do 30. let 20. století. I přes horší technický stav je objekt dochován v poměrně autentické podobě, takže vedle samotné konstrukce odpovídá původnímu stavu také několik detailů z konce 19. století. Již tímto faktem je stavba poměrně unikátní v rámci území Prahy, neboť se tak jedná o jediný fotografický ateliér z konce 19. století vedle známého a nedaleko odsud stojícího ateliéru Josefa Sudka.“

