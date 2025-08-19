Atentát na psa, J.A.R. a bitcoiny. Komentátorka shrnuje letní politické přeháňky

Bitcoiny a honička na střeše
Bitcoinová kauza má dramatické pokračování. Policisté si minulý čtvrtek v noci přišli pro bitcoinového dárce Tomáše Jiřikovského, který věnoval ministerstvu spravedlnosti miliardu korun v bitcoinech. Policisté rozrazili dveře jeho domu v Břeclavi. Jiřikovský utekl s dětmi na střechu, protože si patrně v tu chvíli myslel, že si pro něj přišel někdo jiný než policisté. Teď je ve vazbě, byl obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti. Jaké světlo to hází na ministerstvo spravedlnosti, které, jak už jsem řekl, od něj převzalo bitcoiny jako dar?
Podle mě je to světlo pořád velmi matné, rozmazané, ale v žádném případě pozitivní. Nemění se to od doby, kdy Pavel Blažek, který nejprve říkal, jak úžasný deal udělal a že přinese státu miliardu do rozpočtu, musel pod tlakem veřejnosti, médií a pak i svých spolustraníků rezignovat na post ministra, až do chvíle, kdy se ministryně Eva Decroix snaží s touto kauzou prát, ale příliš se jí to nedaří. Světlo je to velmi špatné, ale na druhou stranu ODS má štěstí, že jde o kauzu, která je tak nepřehledná a složitá. Jsou tam bitcoiny, elektronická tržiště, jakési virtuální peněženky, což není pro většinu obyvatelstva příliš srozumitelné téma.
Zmiňovala jste současnou ministryni spravedlnosti Evu Decroix z ODS. Bývalý ministr Pavel Blažek, tehdy také z ODS, který pozastavil své členství ve straně, na Twitter v minulých dnech napsal, že pokud bude Jiřikovský odsouzen, tak darovací smlouva, která byla podepsaná mezi Jiřikovským a ministerstvem spravedlnosti, byla prý de facto jediným způsobem, jak se dostat k penězům i k výsledku trestního řízení v kauze Jiřikovský a darknetové tržiště. To skoro vypadá, že vzít si od něj dar byl tajný plán ministerstva spravedlnosti, jak na něj přijít, nezdá se vám?
Už víme, jak na to reagovala Eva Decroix – velmi intenzivně a nebrala si moc servítky, protože Pavel Blažek vskutku nepomáhá, když ještě zpětně obhajuje něco naprosto neobhajitelného. Ale myslím, že Blažek dobře ví, jak úplně mimo je jeho tweet, kdy říká, že to celé bylo záměrné a nešlo ani tak o příjem do státního rozpočtu, ale o to, aby nakonec chytli Jiřikovského při činu. Evidentně je to pohádka zpětně, která má doložit, že ministr konal v dobré víře, anebo dokonce, jak říkáte, s nějakým tajným úžasným plánem, jak dát na frak nejenom Jiřikovskému, ale i české justici, která zkrátka nedokázala Jiřikovskému jednoznačně prokázat, že šlo o výnosy z trestné činnosti.
Myslím, že světlo do toho vnesl kupodivu Blažkův a nyní především spolustraník Evy Decroix, ministr financí Zbyněk Stanjura, protože v rozhovoru pro Deník to vysvětloval úplně jednoznačně. V červnovém rozhovoru tvrdil, že Blažek nechtěl vůbec znát stanovisko ministerstva financí, odkládal schůzku, neurgoval ji. Řekl, že mu pak oznámil po podpisu smlouvy, že udělal chybu, že to je velké reputační riziko a jeho právní odbor to rozhodně nedoporučil. Tak jsem se zeptala, jak si to tedy vysvětluje, a Stanjura mi odpověděl, že Blažek si tehdy myslel, že by ty peníze, pokud by o tom vědělo ministerstvo financí, mohly skončit v kapitole státního rozpočtu, nikoli v kapitole ministerstva spravedlnosti. To byl podle něj možná Blažkův hlavní motiv. Můžeme si o tom myslet cokoliv, ale v podstatě to dokazuje, že dnešní Blažkova slova jsou výmysl.
Říkala jste, že Eva Decroix poměrně ostře reagovala na slova Pavla Blažka na Twitteru. Nerad bych posluchače a posluchačky ušetřil této komunikace. Ministryně reagovala slovy, že Blažek by měl ušetřit kolegy svých názorů o tom, jak to je všechno dobře, když je to všechno od začátku špatně, a podle Decroix by to neměl takto říkat. Tato rozjitřená situace mezi současným a minulým ministrem spravedlnosti by mohla rezonovat u voličů, ne?
Český volič nikdy nebere pozitivně, když se straníci mezi sebou hádají, a tady to vypadá na dost velkou rozepři. Pořád musíme mít na mysli, že Blažek byl mimořádně mocnou figurou ODS a stál u zrodu Petra Fialy jako předsedy této strany. Jeho odchod má tedy zajisté velké dozvuky a v jihomoravské oblasti, kde byl jednoznačně pánem číslo jedna ve stranickém slova smyslu, má asi pořád nějaký vliv, což lidé neradi slyší a vidí. Ale abych to obrátila k tomu, co se děje v myslích a mozcích českých voličů, tak bych použila krásnou reportáž, kde zaznamenali celý dramatický průběh honičky po střeše, kdy si Jiřikovský myslel, že po něm jde podsvětí, ale byli to policisté. Evidentně se mu ulevilo. Na to reagovali dva řemeslníci, kteří se druhý den chtěli do toho domu dostat.
Pravda.
Dovolím si citovat, protože nic tak typicky českomoravského jsem dlouho nečetla. „ ‚Máme uvnitř veškerý vercajk,‘ říká Jaroslav Můčka. O noční razii se dozvěděl z médií. ‚Dívám se na to, říkám si, dyť to je ono, tam jsme včera montovali kuchyň,“ směje se jeho parťák Michal Blata.‘“ Myslím, že toto je dozvuk nebo ozvěna celé bitcoinové aféry v reálu. Takto to lidé vidí. Honičku, vercajk v kuchyni, zkrátka absurdní příběh. Ale že by si dali dohromady státní rozpočet, binec na ministerstvu spravedlnosti, nepochopitelné chování ředitele Stanjurova kabinetu Filipa Bendy, celé okolí Pavla Blažka, tedy spolužáky z Brna, advokáta Tomáše Jiřikovského, notáře, pak znalce, který je zároveň poradcem Zbyňka Stanjury? Myslím, že lidé to vůbec nedokážou rozklíčovat.
A co zpráva-nezpráva bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře, který byl jmenován takzvaným koordinátorem prošetřování bitcoinové kauzy na ministerstvu spravedlnosti? Uhlíř nakonec předčasně skončil, dostal za to 160 tisíc korun, tedy mnohem méně, než kolik měl dostat ve výsledku, kdyby zprávu z celého svého působení sepsal. Paní ministryně ale potom na odezvu kritiky řekla, že Uhlíř zprávu sepíše, až se vrátí z dovolené. On se vrátil a řekl, že nevidí důvod, proč by měl sepisovat nějakou zprávu.
Myslím, že Eva Decroix má velké štěstí, že jsou hluboké prázdniny, letní dny, svítí sluníčko a lidé mají úplně jiné myšlenky, radosti a starosti, než jsou bitcoiny a drama na ministerstvu spravedlnosti, protože tento moment je z mého pohledu politicky naprosto neomluvitelný, úplně diletantský. Když už se ministerstvo spravedlnosti rozhodlo kauzu smést ze stolu mimo jiné tím, že vynakládá peníze daňových poplatníků na podrobný audit a angažování koordinátora, bývalého ústavního soudce Davida Uhlíře, jednoznačně pak musí voličům předložit závěry, které budou průkazné, bude se z nich jasně dát vyčíst, co se tedy stalo, proč se to stalo a tak dále. To jsme se vůbec nedověděli. Ta kapitola s koordinátorem, který nic nekoordinoval a hlavně nic nesepsal na závěr, je velmi tristní, a to jsou hluboké minusové body pro Evu Decroix.
Nicméně nakonec jsme se dozvěděli předběžný závěr externího auditora a z takové krátké vyrozumívací zprávy bitcoinového koordinátora, že ministerstvo spravedlnosti bitcoinový dar přijímat nemělo. Může na tom ministerstvo ještě nějak tratit? Protože orgány činné v trestním řízení mezitím zmrazily bitcoiny přijaté ministerstvem, které už resort vydražil.
Nepochybně. Nevím, jestli ministerstvo spravedlnosti, ale státní kasa určitě. Ve zmíněném rozhovoru pro Deník Stanjura říká, že bylo od začátku jasné, že pro stát z toho bude velká nula. Ovšem nemusí to dopadnout ještě takto „dobře“, protože hodnota bitcoinů pořád stoupá. Lidé, kteří je v dobré víře od státu koupili, možná nebudou chtít jenom zpátky svoje peníze, ale budou chtít hodnotu bitcoinů od té doby, kdy si je nakoupili, až ke dnešku nebo až se to vyřeší. Takže myslím, že stát na tom ještě může něco tratit. Uvidíme. Je tu i varianta, že pokud by soudy shledaly, že bitcoiny pana Jiřikovského pocházely prokazatelně z trestné činnosti, tak všechny propadnou státu.
Takže to nakonec může dopadnout tak, jak říká bývalý ministr Pavel Blažek? Může mít pravdu?
Nakonec to tak může dopadnout, ale to neznamená, že s tímto záměrem to Blažek od začátku konstruoval společně se svým náměstkem Daňhelem.
Muzikant politikem
Kromě bitcoinové kauzy jsme v létě řešili minimálně ještě jednu další věc spojenou s politikou – Motoristé sobě, kteří se teď pohybují na hranici zvolitelnosti do Poslanecké sněmovny, přivítali na své kandidátce básníka, hudebníka, politického marketéra Otu Klempíře. Má za ně kandidovat v Plzeňském kraji. Má tam šanci?
To je těžké odhadovat, protože, jak jste správně řekl, Motoristé neustále oscilují kolem pěti procent. Záleží asi na tom, jak velké aféry zrovna má jejich hlavní postava a tvář Filip Turek. Takže uvidíme. Nevím, do jaké míry voliči sledují kauzalitu mezi kapelou, ve které Ota Klempíř působí už asi pětatřicet let...
Už v ní nepůsobí.
Přesně tak. Už byl vystrnaděn právě kvůli tomu, že se rozhodl kandidovat za Motoristy. Ale uvidíme. V debatách, které budou předcházet volbám, se toto téma bude nepochybně omílat a bude se neustále rozpitvávat, zda šlo o zcela správný, logický, pochopitelný krok kapely, nebo zda ho vyhodili za politické názory.
Na to se chci zeptat. Bavíme se o bývalém frontmanovi kapely J.A.R. a muzikantům, se kterými se zná 36 let, o tom prý konkrétně neřekl. Kapela reagovala tak, že ho vyhodila, dala mu údajně na výběr, že buď skončí, nebo se J.A.R. rozpadne. Klempíř v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že přece nemůže být v roli, kdy ho někdo bude vydírat za jeho názory, že přece nekandiduje za nějakého Stalina. V rozhovoru u Čestmíra Strakatého Oto Klempíř pak říkal, že čekal, že to kolegové z kapely unesou. Neunesli. Jak nahlížíte na vyhazov kvůli politickému názoru?
To je klíčová otázka, zda uvnitř kapely nebyla nastavena už kdysi dávno pravidla, nemusel to být žádný písemný dokument, ale jestli si hudebníci neřekli, že se nebudou politicky angažovat. Pochopitelně nemám na mysli nějakou občanskou aktivitu, ta je žádoucí a určitě by to ani v kapele J.A.R. nikomu nezatrhávali, ale tady jde přímo o kandidaturu do Sněmovny. A to nevíme. Rozhodně je podivné, že lidé, kteří spolu tvoří už tolik let, si nedokážou tyto věci říct z očí do očí.
To, o čem mluvíte, je zajímavé, protože pokud se nemýlím, tak J.A.R. v minulosti vystupovali například na koncertech na podporu Karla Schwarzenberga jako kandidáta na prezidenta republiky nebo na podporu Milionu chvilek. Sám Ota Klempíř byl u kampaní Pirátů, ODS a tak dále. Tak byl toto zlom, kdy už jim došla trpělivost?
To je trochu záhada a také možná moment, kdy se to nedá J.A.R. úplně věřit. Narážím na konkrétní subjekt, protože říkají, že je to úplně jedno, zda to jsou Motoristé, SPD, Piráti, nebo lidovci, že jde o princip. Na druhou stranu to, o čem jste hovořil, napovídá, že kdyby Ota Klempíř kandidoval za nějaký jiný subjekt, jmenujme Piráty, kterým kdysi pomáhal s kampaní, nebo ODS, tak by pohled J.A.R. možná nebyl tak strohý, přísný a jednoznačný. Popravdě řečeno, nedokážu si představit, že by například Dan Bárta byl ve stejném uskupení s člověkem, který kandiduje za poměrně vyhrocené pravicové uskupení s kontroverzním Filipem Turkem v čele.
Čím Motoristé učarovali Otovi Klempířovi?
To je nepochybně otázka pro něj. Nedovedu si to moc představit. Víme, že pan Klempíř měl i problém s přiznáním ke spolupráci s STB. Popravdě u Motoristů to asi tak neřeší. Nevím, jestli má rád silná auta nebo jestli se také, jako mnozí muži od 25 do 65, zhlédnul ve Filipu Turkovi, těžko říct.
Čím jim může pomoct? Vrátím se ke své původní otázce, protože Klempíř se v Plzeňském kraji postaví protřelým politikům, jako jsou ministr kultury Martin Baxa z ODS, poslankyně Marie Pošarová z SPD, poslankyně Ivana Mádlová z ANO. Čím může Ota Klempíř pomoct Motoristům sobě v Plzeňském kraji, aby uspěli?
Nepochybně bude trochu vyvažovat tvrdost, hranatost, jednoznačnost Filipa Turka, Petra Macinky, Matěje Gregora a dalších představitelů této nové, řekněme, Klausovy strany, protože Uhlíř je muzikant, umělec. Je to člověk, který si rád a dobře umí hrát se slovy, umí je používat. Je nepochybně vtipný. Když se podívám na jejich nápad, že představitelé Motoristů lákají voliče, voličky přes Tinder a pan Klempíř tam má vzkaz: „Jsem romantik a hledám kulturu bez kádrových předsudků, ale s pořádnýma koulema,“ tak možná toto na někoho v Plzeňském kraji zapůsobí.
Atentát na psa
Zatímco Motoristé sobě na kandidátku připsali Klempíře, hnutí ANO vyškrtlo poslankyni Margitu Balaštíkovou, která měla být dvojka ve Zlínském kraji. Balaštíková se totiž podle zjištění serveru SeznamZprávy.cz měla snažit zneužít své kontakty na šéfku zlínské hygieny a žádat kontroly ve firmě svého exmanžela. Vyplývá to z nahrávek, které její exmanžel tajně pořídil. Balaštíková to odmítá. Jak závažná to jsou zjištění?
To, že se spojila s krajskou hygieničkou a spolu vytvořily, až bych řekla, nálet zaklekávání na firmu svého bývalého manžela, je velmi závažné zjištění. Pokud se prokáže, tak by to znamenalo obrovský lapsus nejenom z hlediska poslankyně Margity Balaštíkové, ale i z hlediska Evy Sedláčkové, ředitelky Krajské hygienické stanice ve Zlíně. Myslím, že politická scéna by v tomto měla být nekompromisní, protože toto je už červená linie, za kterou nelze skočit.
Druhá část kauzy paní Balaštíkové se týká údajného atentátu na psa nové přítelkyně jejího exmanžela.
Přesně tak. Karel Havlíček, kromě toho, že miluje svoji Betynu, se kterou snad chodí i spát, je také předsedou stínové vlády hnutí ANO. Margita Balaštíková byla v této stínové vládě ministryní zemědělství. Byla tedy poměrně důležitá figura z hlediska hnutí ANO, už ne tak asi z pohledu veřejnosti, která ji až tolik nevnímala jako klíčovou tvář hnutí ANO. Ale pro hnutí byla důležitou osobou a samozřejmě pro pejskaře Karla Havlíčka a Andreje Babiše to byla tvrdá rána. Jak už jsem někde v pořadu Českého rozhlasu řekla, tak kdyby si paní Balaštíková objednala nějaké ublížení nebo trable pro novou přítelkyni svého exmanžela, tak v českých a moravských zemích by jí to možná lidé i odpustili. To říkám pochopitelně s notnou dávkou ironie. Ale když chtěla spáchat, jak říkáte, atentát na jejího psa, tak to je pro Čechy, Moravany a Slezany naprosto neodpustitelná záležitost. V té souvislosti, a nevím, zda jste si toho všiml, Andrej Babiš ihned, pár dní po tomto skandálu vyšel na Lysou horu v doprovodu svých tří psích mazlíčků, aby ukázal, že v hnutí ANO jde o exces, protože tam pochopitelně všichni jsou nadšení pejskaři a milují zvířata.
Kromě toho, že Andrej Babiš vyšel na Lysou horu, jsem si všiml, že řekl, že mu to nesebralo tolik sil, kolik čekal. Taky se zmínil o tom, že všichni máme rádi zvířátka a paní Balaštíková to jeho slovy podělala. Takže na psa nakonec v hnutí ANO slyšeli víc než na kontroly přes hygienu? Proto Balaštíkovou vyškrtli z kandidátky Zlínského kraje?
To by si měli voliči rozebrat, i když pochybuji, že to udělají, protože na hnutí ANO se jim asi bude líbit právě okamžitá reakce na záležitost kolem onoho pejska. Z mého pohledu je daleko dramatičtější linie systémová a to, že kdokoliv z poslanců by mohl zneužívat svého postavení pro to, aby jakýkoliv státní orgán nutil k činnosti, která mu zkrátka nepřísluší, pokud by to bylo na objednávku, a to na soukromou, která se navíc týká čistě privátních exmanželských záležitostí.
Reagovalo hnutí ANO podle vás správně a takto velmi rychle? Dokáže tím získat kladné body a nezpůsobí to hnutí problémy na Zlínsku?
Uvidíme, protože neznám detailně působení paní Balaštíkové v tomto regionu, zda je tam oblíbená, známá, nakolik se tam stýká s různými vrstvami obyvatelstva. Jaký dopad to bude mít přímo na volební potenciál hnutí ANO na Zlínsku, nevím, ale to, jak okamžitě, razantně, nekompromisně zareagovalo hnutí ANO, a především jeho předseda Andrej Babiš, zajisté obecně a celorepublikově bude mít kladný ohlas.