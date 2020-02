‚Našel jsem tam náš byt.‘ Firma zneužila data katastrálního úřadu, zveřejnila údaje o prodeji nemovitostí

Firma Nexter Company s.r.o. uzavřela smlouvu s českým katastrálním úřadem, který jí poskytl dálkový přístup ke údajům o prodeji všech nemovitostí v České republice. Za kompletní údaje z roku 2019 společnost zaplatila přes 380 tisíc korun.

Bez souhlasu s dalším šířením údajů vytvořila on-line mapu s názvem Atlas cen, ve které lze zobrazit, kdo byt nebo dům koupil a za jakou cenu.

Katastrální úřad na dotaz Radiožurnálu uvedl, že firma jednala v rozporu se zákonem a údaje zneužila.

Společnost se brání tím, že zveřejněná data jsou běžně veřejně dostupná. Atlas cen má podle ní zvýšit transparentnost realitního trhu.

Zhruba před rokem si pan Miroslav se ženou pořídili menší byt o dispozici 3+1 v pražských Bohnicích. Po měsících hledání tak konečně mohli opustit svět realitních serverů.

O to víc byli překvapení, když zjistili, že se jejich byt na internetu objevil znovu, tentokrát na portálu Atlascen.cz, který ukazuje zadarmo a bez nutnosti registrace reálné prodejní ceny bytů podle dat z katastrálních úřadů.

„Našel jsem tam ke svému překvapení, ne úplně milému, náš byt s konkrétní prodejní cenou, za kterou jsme ho my koupili,“ svěřuje se.

Kromě výměry bytu, odkazu na katastr nemovitostí, prodejní ceny i konkrétní slevy, kterou si manželé při koupi vyjednali, se ale na serveru objevily i fotky z původního inzerátu.

„Člověk tam pozná ty místnosti, kde teďka žije a je tam nafocený jeho byt a do jisté míry i jeho soukromí se vším, co k tomu patří, až to trochu zavání nějakým stalkingem,“ popisuje pan Miroslav Radiožurnálu.

‚Přišlo nám to jako dobrý nápad‘

V Atlasu cen lze na podrobné mapě České republiky nalézt údaje o nedávno prodaných nemovitostech včetně přesné prodejní ceny, fotografií dané nemovitosti a také jmen současných i minulých vlastníků.

Všechna tato data společnost Nexter Company s.r.o. koupila od katastrálního úřadu, v roce 2019 mu za balíček uhradila celkem 380 250 korun. Informace, které měly sloužit k interním účelům v realitním podnikání, ale firma zveřejnila.

„Přišlo nám to jako dobrý nápad, kterým bychom mohli narovnat informační asymetrii, která na trhu panuje,“ osvětluje své rozhodnutí zakladatel projektu Michal Makoš.

Katastrální úřad však tento postup považuje za nezákonný a zadá podnět k přestupkovému řízení. Firmu také vyzve, aby zveřejňování cenových údajů ukončila.

„Společnost Nexter Company s.r.o. o souhlas s šířením údajů nikdy nepožádala. Kdyby tak učinila, souhlas by nezískala, neboť pro tento účel nelze údaje katastru užít,“ vyjádřil se pro Radiožurnál mluvčí úřadu Karel Večeře.

Podle něj lze jako s otevřenými údaji nakládat pouze s katastrální mapou a s technickými informacemi o nemovitostech, které jsou vedeny v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Bezpečnostní riziko

Firma se nicméně brání tím, že zveřejněná data se dají běžně dohledat a získat a Atlas cen je pouze sdružuje na jednom místě. „Samozřejmě pokud nám někdo řekne, že to co děláme my, není správné, tak se podle toho budeme řídit,“ dodává Michal Makoš.

Zveřejněná data mohou představovat riziko pro majitele nemovitostí. Podle Václava Růžičky z bezpečnostní firmy Alkom jsou údaje nebezpečné z hlediska možného vloupání a krádeže.

„Zejména fotky v kombinaci s adresami bytů a majitelů mohou pomoci potenciálním pachatelům jak při vytipování, tak při provádění samotného vloupání do bytů,“ popisuje.

Případným zlodějům fotky mohou odhalit zabezpečení hlavních či balkónových dveří, dispozici bytu nebo výskyt alarmu.

Podle Jakuba Kadlece z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners je navíc poskytování takového balíku informací protiprávní.

„Právo na ochranu soukromí je jedním z osobnostních práv a jako lidské právo je chráněno ústavním pořádkem České republiky, samozřejmě ve spojení s Listinou základních práv a svobod,“ říká.