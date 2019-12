Niedermayer: Nejde o Babiše nebo Agrofert, Evropská komise řeší hlavně postup českých úřadů

Úvodní přestřelka v bitvě o údajný střet zájmů Andreje Babiše (ANO) utichla a přechází v zákopovou válku. Podle členů hnutí ANO jeho předseda ve střetu zájmů není a Česku ani nehrozí, že by kvůli tomu musela Unii peníze vracet. „Výsledkem auditu není, že by unie řešila Agrofert nebo osobu premiéra. Řeší, jestli si české orgány počínají správně a jestli postupují podle českých a evropských zákonů,“ míní europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Interview Plus Praha 15:42 15. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Luděk Niedermayer (TOP 09) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V Interview Plus řekl, že na české straně selhala kontrola.

Příjemce dotací musí splňovat české i evropské zákony, Evropská komise je prý ale toho názoru, že české úřady nedbaly o dodržování tuzemského zákona o střetu zájmů a nezohlednily ani loňské finanční nařízení, které střet zájmů definuje velmi široce.

„Pokud se to nepodaří dostat pod kontrolu, tak zmizí ochota bohatších zemí přispívat do rozpočtu ve prospěch chudších, a to výrazně ovlivní budoucí fungování Evropské unie. Vše je spojené se vším,“ varuje Niedermayer s tím, že trpělivost čistých plátců i kvůli dění v dalších zemích vyčerpaná.

„Velkou část toho problému si musíme vyřešit my sami. Zároveň to ale volá po zlepšení fungování unie a možná i přiostření v této oblasti.“

Zájem státu, nebo Babiše?

Premiér Andrej Babiš podle něj mohl svůj střet zájmů vyřešit hned dvěma čistými způsoby. Buďto Agrofert po vstupu do vrcholné politiky prodat, nebo nepobírat dotace.

„Když francouzský kandidát do komise předstupoval na slyšení, tak své majetky prodal, aniž věděl, jestli se stane komisařem,“ odkazuje europoslanec na nového eurokomisaře Thierryho Bretona. „Tohle měl udělat Andrej Babiš.“

Niedermayer zdůrazňuje, že auditní zpráva je finální a Česko má teď jen dvě možnosti: buď se s komisí domluví na tom, že nebude požadovat proplacení projektů popsaných v auditu, anebo půjde do sporu s rizikem, že o předmětné dotace nenávratně přijdeme.

„Ministři se musí rozhodnout, jestli je pro ně důležitější zájem České republiky – tedy zachovat nám ty prostředky – nebo budou bojovat za zájmy jedné soukromé firmy i s tím rizikem, že o peníze přijdeme,“ popisuje.

