Babiš střet zájmů odmítá, opozice výsledky auditu vítá. Piráti chtějí, aby úřady vymáhaly dotace zpět

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítá výsledky závěrečné zprávy Evropské komise. Ta v pátek uvedla, že je premiér ve střetu zájmů, protože svěřenské fondy, do kterých vložil svůj majetek, ovládá. Dotace, které firmy z holdingu dostaly od února 2017, jsou proto neoprávněné. Předseda Pirátů Ivan Bartoš Radiožurnálu napsal, že strana odešle úřadům dopisy, kde bude požadovat vymáhání neoprávněných dotací Agrofertu. Podle Pirátů jde o 20 miliard korun. Podle zprávy byl ohrožen nestranný výkon Babišových vládních funkcí, neboť se podílel na rozhodnutích, která měla dopad i na Agrofert

Dotace ze strukturálních fondů Evropské unie v celkovém řádu stamilionů korun, které dostaly firmy z holdingu od 9. února 2017, jsou podle závěru auditorů Evropské komise neoprávněné.

Babiš v pátek střet zájmů znovu odmítl. Jde podle něj o účelový a zmanipulovaný audit uměle vyvolaný „profesionálními udavači“ z řad Pirátů.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš Radiožurnálu řekl, že strana v sobotu odešle dopisy ministerstvům a úřadům, aby od Agrofertu peníze za neoprávněné zakázky a dotace získaly zpět.

Pirátští analytici podle Bartoše vypočítali, že za tři roky jde o 20 miliard korun. „Situace nemusela dojít tak daleko, pokud by vláda naslouchala Pirátům,“ dodal pro ČTK Bartoš.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová pro Český rozhlas už v roce 2019 řekla, že případné potvrzení střetu zájmů premiéra by pro ní bylo červenou linií. „Kdyby se opravdu prokázalo, že premiér je ve střetu zájmů, tak by to, alespoň za sebe mohu říct, byla ta červená linie… Je to tak závažná věc, že by to bylo dál velmi složité a těžko udržitelné,“ odpověděla tehdy v reakci na předběžné nálezy auditorů

„Jakmile budeme mít konečný výsledek, tak podle toho, jaký bude, tak z toho taky musejí být vyvozeny důsledky,“ řekla před dvěma lety ministryně. Zda bude mít nyní závěrečná zpráva nějaké důsledky pro působení Maláčové nebo angažmá ČSSD ve vládě, není jasné.

Opozice výsledky vítá

„Nelze oddělit premiéra Babiše od Babiše – příjemce miliardových veřejných dotací. Věřím, že tato éra končí a definitivní tečku za ní udělají voliči," komentoval kauzu předseda ODS Petr Fiala. „Čím kratší dobu bude Andrej Babiš u moci, tím lépe,“ podotkl.

Protikorupční organizace Transparency International, na jejíž podnět Evropská komise audit v roce 2018 zahájila, na twitteru uvedla, že zpráva je vyústěním jejích právně-analytických podnětů a dalších dílčích kroků. „Jsme rádi, že se fakta a důkazy potvrdily,“ uvedla organizace. Česká republika musí podle ní nyní jednat.

Europoslanec a bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil označil závěry zprávy za velký průšvih. „Jestli se Andrej Babiš spoléhal na to, že si experti Evropské komise nedají tu práci a nerozpletou nitky jeho kontroly Agrofertu, tak se chlapec docela přepočítal...,“ napsal Pospíšil na twitteru.

Bývalý ministr financí a rovněž někdejší šéf TOP 09 Miroslav Kalousek reagoval na Babišova slova o zmanipulovaném auditu tím, že každý „zločinec“ má právo hájit se i hloupými a absurdními výroky.

„Sněmovna ale nemá právo takovému člověku ponechat svou důvěru. Je důležité, aby civilizovaný svět věděl, že ta osoba je bez důvěry a v demisi,“ zdůraznil Kalousek na twitteru.

„Myslím, že výše dotací, které Andrej Babiš neoprávněně z EU čerpal a které musí Česká republika vracet/nedostane proplacené, je větší než částka, kterou je (ministryně financí) Alena Schillerová schopna získat jako odškodné od Ruska za Vrbětice,“ uvedl k tomu lidovecký poslanec Ondřej Benešík.

Vliv na činitele fondů

Podle auditorů je pro závěry zásadní, že Babiš jmenoval všechny činitele fondů, které může i odvolávat. „Pan Babiš tudíž oba svěřenské fondy ovládá a prostřednictvím těchto svěřenských fondů ovládá také skupinu Agrofert,“ konstatuje zpráva s tím, že premiér má přímý ekonomický zájem na úspěchu Agrofertu.

Podle zprávy byl ohrožen nestranný výkon Babišových vládních funkcí, neboť se podílel na rozhodnutích, která měla dopad i na Agrofert. Zároveň se podílel na rozhodování o tom, jak budou rozděleny unijní peníze v Česku.

Česko by proto podle závěrů auditu mělo vrátit dotace, které společnost neoprávněně získala z Evropského fondu pro rozvoj venkova a Evropského sociálního fondu po zmíněném datu, kdy začala platit novela českého zákona o střetu zájmů.

Podle mluvčího Agrofertu Karla Hanzelky jsou závěry auditu absurdní. Firma trvá na tom, že postupuje podle platných zákonů a všechny její dotační projekty byly bez závad schváleny úřady. Více Hanzelka ovšem nechtěl komentovat s tím, že výsledky auditu zná jen z médií, protože řízení bylo vedené mezi komisí a Českou republikou, nikoli Agrofertem.