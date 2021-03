Vždy uvádíme, že jsme velká firma, říká Milek k dotacím na ovocné sady. Peníze vracet nechce

Šest milionů korun. Tuto částku získala na ovocnářských dotacích pro nejmenší farmáře dvojice podniků z koncernu Úsovsko, který řídí exministr zemědělství za ANO Jiří Milek. A přesto, že zemědělský holding dosahuje ročně miliardových obratů. Peníze má proto podle nařízení resortu vrátit. To ale Milek odmítá. „Ve všech žádostech jsme zaškrtli, že jsme velká firma,“ zdůvodňuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Do sporu se navíc vložila Evropská komise. Rozhovor Praha 17:40 17. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Milek. Archivní snímek z roku 2012 | Foto: Petr Janeček | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Podniky Úsovsko AGRO a Úsovsko EKO získaly v letech 2016 a 2017 na ovocnářských dotacích šest milionů korun. Ministerstvo zemědělství chce ale peníze vrátit, protože jste nesplnili dotační podmínky. A vy jste ho kvůli tomu zažalovali. Proč se soudíte?

Podle našeho názoru jsme na to v té době nárok měli. Ve všech žádostech jsme zaškrtli, že jsme velká firma. Přesto nám dotace vyplatili a konstatovali, že je to bez závad.

Rozjel se nový audit dotací pro Agrofert či firmy exministra Milka. ‚Nebyl tam žádný podvod,‘ říká Číst článek

Takže jste se netajili tím, že jste velká firma?

Ne. Je to dokladované na žádostech. Jestliže někdo pochybil na Státním zemědělském intervenčním fondu nebo ministerstvu, které dotace vyplácelo, tak je to na nich. Sady jsme vysadili, to se dá dodatečně zkontrolovat. Všechno to byly jabloně. Peníze jsme utratili za nákup sadebního materiálu, vysazení, protikroupových opatření a tak dál.

Takže ty peníze nemáme, kdybychom je měli na účtu, tak je klidně vrátíme. Nevidím ani důvod, proč bychom je vraceli. V dotačních pravidlech je, že pokud byly peníze vyplaceny, a konstatováno bez závad, tak už se nevrací.

V roce 2019 mělo Úsovsko obrat 2,5 miliardy korun. Nejsou to tedy pro vás drobné? Nebo jde v této chvíli o princip?

Drobné to nejsou. Úsovsko tvoří několik firem. Dvě z nich zrovna v té době pěstovaly jablka. A pro vaši zajímavost – za rok 2019 jsme na nich měli ztrátu kolem 20 milionů korun, protože to zmrzlo a část pobyly kroupy. Za rok 2020 máme ztrátu kolem jedenácti milionů. Opět šlo o kombinaci krup a mrazu. Takhle výhodné je pěstovat ovoce.

Když se podíváte do statistiky ovocných sadů, tak v České republice každoročně ubývají. Podpora je absolutně nedostatečná a ovocnářství tady brzy skončí. Vracení peněz tedy nepřipadá vůbec v úvahu. Jestli se k tomu bude stát takto stavět, tak my s ním skončíme. S výměrami jdeme dolů a v dohledné době zřejmě také úplně skončíme, takže budete mít k dispozici pouze polská jablka.

Vnitřní kontrola

Od prosince 2017 do června 2018 jste byl za hnutí ANO ministrem zemědělství. Neměl byste tedy vy osobně vědět nejlépe, jak byla dotační pravidla nastavena?

Ano, ale vy mluvíte o událostech, které se staly předtím, než jsem přišel na ministerstvo. Nesmíte to plést. V té době už to bylo zastaveno, za mě se už tyto podpory nevyplácely. Evropská unie nyní notifikovala, že Česká republika může vyplácet dotace velkým firmám (společně s oznámením o zahájení auditu Evropská komise také potvrdila záměr českých úřadů rozšířit dotační program na obnovu ovocných sadů také pro velké firmy – pozn. red.). Myslím si, že to využije jedna nebo žádná firma z velkých firem, a to z důvodů, které jsem říkal.

Reakce ministerstva Ministerstvo zemědělství nechtělo Milkova slova komentovat. „Nezlobte se, ale vzhledem k běžícímu soudnímu řízení to nebudeme komentovat,“ uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý. Dotace na výsadbu ovocných za více než 24 milionů korun má vrátit sedm firem. Vedle Úsovska se vratka týká například podniků holdingu Agrofert či firmy agrobarona Gabriela Večeři. Do celé věci se vložila také Evropská komise, který dopisem adresovaným na ministerstvo zahraničí zahájila 12. ledna audit zmíněných projektů. Podle Bílého by však – vzhledem k tomu, že ministerstvo dotace už vymáhá zpět – mělo jít spíše o formalitu. O chybných dotacích už dříve informovaly také Seznam Zprávy či Deník N.

Vnitřní kontrola, která chyby v dotacích odhalila, proběhla až po vašem odchodu z resortu. Za vašeho působení se neřešilo, že peníze na nové sady dostaly místo malých zemědělců i některé velké podniky? A mezi nimi i Úsovsko?

Myslím si, že to bylo zastavené ještě za pana Jurečky (předseda KDU-ČSL Marian Jurečka byl ministrem zemědělství v letech 2014 až 2017 – pozn. red.), v té době se na to nějak přišlo. Nechci o tom spekulovat, proč se to stalo. Někdo říká, že paní, která to měla na ministerstvu zemědělství na starost, si to špatně přečetla, nebo to špatně vyložila, dala k tomu špatný metodický výklad, že to mohou čerpat i velké firmy.

Ovocnářský dotační program byl v té době podle ministerstva primárně určený pro malé a střední podniky.

To tam nebylo napsané v té době.

Podle vás to bylo tedy nepřesně definované?

Myslím si, že takhle to bylo. Nikdo tam nedělal žádný podvod. Vždy uvádíme, jestli jsme střední nebo velká firma.

Já jsem tou otázku původně mířila na to, zda jste vnitřní kontrolu daného dotačního programu třeba vy sám úmyslně neblokoval, vzhledem k vazbám na Úsovsko? Když se daná kontrola rozběhla krátce po vašem odchodu.

Pro mě to bylo o to nepříjemnější, že k takovému zmatku došlo. Vy, novináři, za tím vždy hledáte nějaký účel, že si tím chtěl někdo pomoct. Osobně bych byl rád, kdybychom v té době žádné dotace nedostali a dnes bych měl méně starostí. Měl bych o několik hektarů sadů a na nich menší ztrátu, říkám to úplně otevřeně.

Přehled projektů, které Evropská komise prošetřuje, si můžete prohlédnout v následující tabulce. Seznam serveru iROZHLAS.cz poskytlo ministerstvo zemědělství. Informaci o koncovém vlastnictví doplnila redakce: