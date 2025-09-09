Audit Karlovarské krajské nemocnice odhalil řadu nedostatků. Výsledky čeká právní posouzení
Audit Karlovarské krajské nemocnice (KKN) odhalil nedostatky v provozu zařízení v letech 2023 a 2024. Týkaly se zakázek, evidence zásob i personální oblasti. Zároveň potvrdil, že se podařilo snížit zadlužení nemocnice i objem nezaplacených faktur. Výsledky auditu projednali krajští zastupitelé na svém zasedání. Podle hejtmanky kraje Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) audit ukazuje, že v krajských nemocnicích byl „bordel“.
Jak v úterý uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis (ANO, kandiduje do říjnových sněmovních voleb), nemocnice, ale i kraj zadá právní posouzení výsledků auditu – zda nenastalo porušení zákona. Například devět z 33 prověřovaných smluv nebylo uloženo do registru smluv.
Konflikty s primáři, nekoncepčnost. Petice chce konec nové ředitelky Karlovarské krajské nemocnice
Číst článek
KKN je krajskou organizací, která spravuje kromě karlovarské i chebskou nemocnici.
Podle auditu, který v úterý při jednání krajského zastupitelstva prezentoval současný ředitel KKN Jiří Štefan, se například opakované dodávky na služby, materiál nebo léky zadávaly bez výběrových řízení.
Auditoři označili za značně ekonomicky problematický i postup KKN při koupi tří ambulancí, našli nedostatky ve skladovém hospodářství i evidenci zásob. KKN vytkli také to, že nejsou jasná kritéria pro odměňování zaměstnanců ani zřejmá pravidla pro vedlejší úvazky zaměstnanců.
Bývalý ředitel März v úterý řekl, že audit neviděl, jeho závěry nezná, a tak se nemůže ke konkrétním výtkám vyjádřit.
V pelhřimovské nemocnici zbourali dětský pavilon. Místo něj postavili parkoviště, přibylo 32 míst
Číst článek
„To, že se některé dodávky nesoutěžily, bylo mnohdy nastavené historicky, ale my jsme se to postupně snažili napravovat a zakázky soutěžit. Všechno je možné dělat lépe, ale je na to třeba čas a peníze,“ řekl März.
Také u zakázek na léky sice podle něj KKN měla horší vyjednávací pozici kvůli dluhům, ale nebyla zcela v rukou dodavatelů.
Uvedl, že z hlediska fungování dvou krajských nemocnic v Karlových Varech a Chebu, které KKN sdružuje, bylo podstatnější, že se proti roku 2021 snížila kumulovaná ztráta z 579 milionů na 280 milionů korun v roce 2024. Provozní příspěvek kraje se za stejnou dobu snížil z bezmála 200 milionů na polovinu.
Aktuální postup
„Kromě toho, že kraj požádal o zpracování střednědobého výhledu, po generálním řediteli bude také chtít, aby představil, jaké plány má ohledně organizační struktury nemocnice,“ říká pro Český rozhlas Karlovy Vary krajská mluvčí Veronika Svobodová.
Hybridní sál, kamery nebo resuscitační stanice. Českobudějovická nemocnice přestavila pavilon C
Číst článek
„Provedena bude i analýza výkaznictví na pojišťovny a na vybraných odděleních v rámci služby obecného zájmu proběhnou kontroly ze strany krajského úřadu,“ dodává Svobodová.
Opoziční zastupitelé se v úterý pozastavovali nad tím, že vedení kraje předložilo zastupitelům audit až na zastupitelstvu, i když ho nemocnice měla několik týdnů. Zároveň požadovali, aby měli přístup k plnému znění auditu včetně konkrétních případů pochybení.
Vedení kraje slíbilo, že pokud to nebude porušení smlouvy s auditorem, přístup zastupitelům umožní.