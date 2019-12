Opozice chce o auditu Babišova možného střetu zájmů jednat ve sněmovně, Piráti podali trestní oznámení

Opoziční strany chtějí debatovat o evropském auditu střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) na plénu sněmovny. Dolní komora by jej měla na program zařadit jako mimořádný bod. Audit by podle zástupců opozice měl být také zveřejněn. Nejasná situace ohrožuje příjemce evropských dotací. Po jednání se zástupci ODS, TOP 09, lidovců a hnutí STAN to novinářům řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš, který schůzku svolal. Praha 10:03 3. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Zdroj: Profimedia

S bližším vyjádřením čekají politici až po plánované tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO).

„Ona (Dostálová) lavíruje, moc neví, co by k tomu řekla, takže si chceme poslechnout, jaká je ta její nová verze auditu. Během včerejška ji dvakrát změnila,“ uvedl Bartoš.

Podle předběžné zprávy Evropské komise z jara hrozí, že by Česko mělo vracet 450 milionů korun. Opoziční strany si podle Bartoše myslí, že jednotlivá ministerstva, přes něž dotace tečou, by neměla uvolňovat peníze, dokud problém se střetem zájmů premiéra trvá.

Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného nelze předstírat, že se nic neděje. „Chceme hájit české zájmy, aby tok peněz z Evropské unie do České republiky nebyl ohrožen nějakým nezodpovědným přístupem premiéra nebo jeho ministerstev,“ uvedl Bartoš po schůzce.

Zopakoval, že podle pondělního vyjádření předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka není příliš pravděpodobné, že vládní koalice dovolí debatu o auditu na dnešním jednání Sněmovny.

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje.

Komise oznámila, že je audit konečný, premiér však tvrdí, že z pohledu ČR konečný není. V pondělí uvedl, že o závěrech auditu nic neví a ani s nimi nebude obeznámen. Odkázal na to, že se k auditu v úterý vyjádří Dostálová. Ministryně oznámila tiskovou konferenci na 10:40.

Piráti podali trestní oznámení

České úřady dál vyplácejí dotace holdingu Agrofert i přes podezření, že je premiér Andrej Babiš (ANO), který holding vložil do svěřenských fondů, ve střetu zájmů. Piráti tak kvůli tomu podali trestní oznámení. Strana o tom v úterý informovala v tiskové zprávě. Podle Pirátů se záležitostí zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Piráti v minulosti několikrát vyzvali české úřady, aby proplácení dotací zastavily. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, podal senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty) společně se dvěma stranickými analytiky na začátku listopadu trestní oznámení pro podezření na porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití pravomoci úřední osoby nebo spáchání dotačního podvodu.

Wagenknecht už v minulosti podal za Piráty také žalobu k Soudnímu dvoru EU, ve které navrhuje, aby soud konstatoval nečinnost Evropské rady v otázce Babišova údajného střetu zájmů. Senátor měl v minulosti s Babišem spory, ještě když působil jako jeho náměstek na ministerstvu financí. Babiš Wagenknechta dlouhodobě kritizuje, v pondělí ho označil za udavače.