Audity sociálních zařízení: neefektivní využití milionů korun i zneužívání pracovních aut pro osobní účely

V důsledku výsledku těchto auditů ke konci listopadu rezignoval ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján a ředitelka Zvíkovecké Kytičky Jana Česká. V případě domova v Kytlici zatím radní odeslala ředitelce Janě Kollmanové vytýkací dopis a navrhla jí odebrat osobní ohodnocení.

Podle Johnové magistrát zvažuje v těchto případech i možnost trestně-právních postihů, stejně jako tomu bylo v případě domova pro zdravotně postižené ve Svojšicích na Kolísku. Johnová ředitele zařízení Vítězslava Formana odvolala poté, co audit, který zde magistrát nechal zpracovat, odhalil velká pochybení. Forman poté na Johnovou podal žalobu, magistrát proti Johnovi připravuje trestní oznámení.

V návaznosti na audit ve Svojšicích nechala Johnová vypracovat další audity.

„Chtěla jsem prověřit, jestli je to systémový problém, nebo náhodný exces v jednom zařízení. Výsledky v těchto třech zařízení bohužel ukázaly, že skutečně selhal systém kontroly,“ uvedla.

Zadané audity odhalily podle Johnové celou řadu pochybení, mezi které patří například čerpání peněz na více zaměstnanců, než zařízení reálně zaměstnávala, a to v řádech milionů korun ročně. Dále se pak jednalo třeba o zneužívání pracovních aut k osobním účelům a porušování předpisů o vypisování veřejných zakázek.

Pronájem v kosmetickém salónu

Jeden z auditů také odhalil například to, že vedení zařízení bez smlouvy pronajímalo prostory v budově kosmetickému salonu, do kterého navíc pořídilo vybavení za sto tisíc korun. V tomto případě nebylo dokázáno, že by služby salonu využívali klienti zařízení. V dalším případě vedení žádalo magistrát o odkup pozemku a stavbu nové budovy za více než dvacet milionů korun, ačkoliv mělo k dispozici jiný prázdný objekt.

Johnová tuto investici zastavila a zároveň pověřila ředitelku magistrátu Zdenu Javornickou vypracováním návrhu změn na odborech kontrolní činnosti a také na sociálním odboru. Javornická by podle ní také měla zvážit a případně navrhnout případné postihy pro zaměstnance zařízení i magistrátu.

„S paní Javornickou jsem domluvená na tom, že navrhne lepší systém kontroly, který bychom chtěli připravit do konce kalendářního roku,“ dodala Johnová.