‚Nemůžeme potvrdit řádné nastavení postupů‘. Co stojí v dopise pro Brusel ke střetu zájmů?

Jednostránkové psaní a tři přiložené dokumenty. Server iROZHLAS.cz získal zásadní dopis ke střetu zájmů, který české úřady minulou středu po velmi šibeničním termínu od Evropské komise poslaly do Bruselu.

Odpověď je pozitivní, řekla minulý týden k obsahu šéfka resortu pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Ministerstvo průmyslu a obchodu - které bylo kvůli střetu nejvíce kritizováno - podle jejích slov zavedlo požadovaná opatření.

Jenže kontroloři z ministerstva financí, kteří přijatá opatření ověřovali, jsou jiného názoru. „Nemůžeme v současné chvíli potvrdit řádné nastavení a funkčnost metodických postupů v oblasti střetu zájmů," napsali v přiloženém stanovisku. Praha/Brusel 5:00 27. září 2021 Andrej Babiš (ANO) dlouhodobě střet zájmů popírá. „Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze."

„Ráda bych vyjádřila vděčnost za prodloužení lhůty pro naši odpověď,“ stojí v úvodu dopisu, který minulou středu odeslalo ministerstvo pro místní rozvoj do Bruselu. Psaní není dlouhé. Na jediné stránce Daniela Grabmüllerová, náměstkyně ministryně Dostálové, stručně popisuje, jaké přílohy korespondence obsahuje. A právě obsah přiložených dokumentů je zásadní.

V prvním z nich české úřady informují Evropskou komisi o legislativních změnách, ke kterým v Česku došlo. Zmiňují v něm především novou úpravu evidence skutečných majitelů a další úpravy v zákonech, které jsou na ni navázané.

Další příloha pak obsahuje popis opatření a kroků, které udělali úředníci na ministerstvu průmyslu a obchodu vedeném Karlem Havlíčkem (za ANO).

Právě to bylo ze strany Evropské komise v minulosti nejvíce kritizované. A především kvůli němu přišlo z Bruselu na konci srpna mimořádné varování - pokud se kontrola střetu nezlepší, tok peněz z eurofondů do Česka by se mohl zastavit. Více čtěte ZDE.

Stránkový dopis, který do Bruselu odešel minulou středu | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nejzajímavější je třetí příloha. Jde o stanovisko auditního orgánu, který funguje na ministerstvu financí, zodpovídá se přímo Bruselu a který přijetí opatření na jednotlivých úřadech ověřoval. A to tvrzení úředníků Havlíčkova resortu zpochybňuje.

„U OP PIK (operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který spravuje resort průmyslu, pozn. red.) nemůže auditní orgán v současné chvíli potvrdit řádné nastavení a funkčnost metodických postupů v oblasti střetu zájmů,“ stojí v dokumentu. U všech ostatních kontrolovaných operačních programů přitom ohodnotili nastavení kontroly jako dostatečné.

Auditoři ministerstva financí nezhodnotili kontrolu střetu zájmů na ministerstvu průmyslu jako dostatečnou | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro připomenutí: mezi Prahou a Bruselem probíhá kvůli auditu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) výměna korespondence. České úřady měly původně do 8. září poslat špičkám Evropské komise informace o tom, jak se při rozdělování eurodotací v Česku kontrola střet zájmů zlepšila. Jenže nestíhaly, a tak žádaly o dvouměsíční odklad.

Z unie ale přišla zamítavá odpověď. Franck Sébert z Generálního ředitelství pro regionální politiku dal Čechům čas na odpověď pouze do 22. září, tedy do minulé středy. Důvod? V pondělí 27. září se má účastnit slyšení k rozpočtu v europarlamentu, chtěl mít proto aktuální informace. Na připravení a odeslání odpovědi tak měly nakonec úřady od přijetí Sébertova dopisu jen několik dnů.

Ministerstvo průmyslu

Brusel chtěl po ministerstvu průmyslu především zavést metodické stanovisko č. 10, které upravuje kontrolu střetu zájmů v souvislosti s poskytování dotací firmám ve svěřenských fondech. Resort má také vést seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní nebo ovládají.

VÝSLEDKY AUDITU Evropská komise v konečné auditní zprávě potvrdila, že premiér Andrej Babiš (ANO) porušuje české a evropské zákony, protože nadále ovládá holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Ten na ně podle zprávy nemá nárok. Česko se proti závěrečné zprávě už nemůže odvolat. Babiš střet zájmů odmítá.

„K 15. 9. 2021 byl vydán metodický pokyn č. 49, který implementuje Metodické stanovisko č. 10,“ napsali úředníci ministerstva průmyslu hned na začátku svého vyjádření, které je součástí dopisu. V dalším odstavci pak píšou, že „pokyn upravující kontrolu na výskyt svěřenských fondů“ a „úpravy v oblasti vedení seznamu veřejných funkcionářů a jím vlastněných společností byl vydán 21. 9. 2021”. Tedy jen den před odesláním dopisu.

I proto den před odesláním dopisu ministryně Dostálová řekla, že odpověď je pozitivní. „Z našeho úhlu pohledu bude dopis obsahovat to, co Evropská komise žádá,“ uvedla šéfka úřadu, který je za komunikaci s Bruselem odpovědný.

Jenže auditoři ministerstva financí zavedení všech opatření ve svém stanovisku nepotvrdili. „Bohužel k zpracování tohoto stanoviska auditní orgán nemá k dispozici k datu vydání tohoto Stanoviska schválenou podobu metodiky, a proto není možné potvrdit přijetí vhodných opatření,“ napsali mimo jiné do dokumentu, který je opatřený datem 21. září.

„Auditní orgán by mohl potvrdit správnost nastavení postupů při ověřování střetu zájmů pouze v případě, že budou navržené postupy, které byly ověřené ze strany auditního orgánu, zapracovány do řídicí dokumentace OP PIK,“ pokračuje dále ve vysvětlení, proč resort průmyslu v uvozovkách nedostal zelenou.

Ministerstvo průmyslu přitom mělo s požadovanými opatřeními dlouhodobě problém, a proto s jejich zavedením podle všeho otálelo do posledního dne. „Má se to tak, že postupy, které požaduje Evropská komise, tedy kontroly všech svěřeneckých fondů, by znamenaly neúměrnou administrativu. Zřejmé přitom je, že se dají zjednodušit na kontroly svěřeneckých fondů, v nichž je zapojen veřejný funkcionář,“ uvedla naposledy minulý týden mluvčí resortu Štěpánka Filipová.

Varování z Bruselu

Už na konci srpna dorazil na stoly některých českých úřadů mimořádný dopis, v němž vysocí představitelé Evropské komise varovali Čechy, že pokud nezačnou pořádně kontrolovat střet zájmů, pozastaví proplácení dotací.

„Upozorňujeme Vás, že (…) může Komise přerušit lhůtu u jakýchkoliv budoucích průběžných plateb požadovaných v rámci dotčených programů,“ stojí v dopise, o kterém informoval server iROZHLAS.cz.

Zjednodušeně řečeno by Brusel mohl na určitou dobu pozastavit proplácení projektů českých firem, které už byly zafinancovány z české státní kasy, z evropských fondů. A to až do doby, než by se české úřady dostatečně vypořádaly s námitkami Evropské komise.

Andrej Babiš (ANO) dlouhodobě střet zájmů popírá. „Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze,“ reagoval pro iROZHLAS.cz v SMS na začátku prosince minulého roku. Na poslední zaslaný dotaz nereagoval.

Pochybení odmítá i holding Agrofert. „Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Všechny dotační projekty byly schváleny českými úřady a také průběžně kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad,“ uvedl opakovaně na dotazy týkající se střetu zájmů mluvčí holdingu Karel Hanzelka.

ČASOVÁ OSA Únor 2017 – Andrej Babiš (ANO) coby tehdejší ministr financí vkládá holding Agrofert do svěřenských fondů

Květen 2017 – Andrej Babiš končí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) coby ministr financí

Září 2017 – Zákon o střetu zájmů začíná být účinný

Prosinec 2017 – Andrej Babiš se stává premiérem menšinové vlády s ČSSD

Srpen 2018 – Začíná platit přísnější evropské nařízení o střetu zájmů

Listopad 2018 – Evropská komise se začíná z podnětu protikorupční organizace Transparency International zabývat možným střetem zájmů Babiše kvůli eurodotacím pro Agrofert

Prosinec 2018 - Andrej Babiš píše tehdejšímu eurokomisaři pro rozpočet Güntheru Oettingerovi, že bude na vládě chodit při projednávání eurodotací z preventivních důvodů za dveře

Leden 2019 – V Česku probíhá auditní mise Evropské komise, která kontroluje dotace pro Agrofert

Červen 2019 – Evropská komise posílá do Česka předběžnou auditní zprávu, ve které konstatuje střet zájmů

Srpen 2019 – Česko rozporuje předběžnou auditní zprávu

Prosinec 2019 – Brusel posílá do Prahy konečné závěry prověrky, opět konstatoval střet zájmů

Květen 2020 – Česko reaguje na finální závěry Evropské komise

Říjen 2020 – Brusel v reakci kritizuje, že Česko Babišův střet zájmů dostatečně neřeší

Prosinec 2020 - Do Česka dorazil překlad klíčového tzv. follow-up dopisu k auditu

Březen 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do Bruselu reakci na auditní zprávu Evropské komise a první dopis

Červen 2021 - Brusel posílá do Čech druhý tzv. follow-up dopis, kritizuje především kontrolu střetu zájmů na ministerstvu průmyslu a obchodu

Srpen 2021 - Dva generální ředitelé Evropské komise posílají do Čech varování před možným přerušením platební lhůty, pokud se nezačne kontrolovat střet zájmů

Srpen/září 2021 - Ministerstvo pro místní rozvoj žádá Brusel o dvouměsíční odklad pro odpověď na druhý dopis k auditu ke střetu zájmů

září 2021 - Evropská komise žádost o odklad odmítá, českým úřadům stanovuje pro informace o zlepšení kontroly šibeniční termín 22. září

září 2021 - Česko v termínu odpovídá na druhý dopis ke střetu zájmů