Česko má na odpověď k prvnímu unijnímu auditu o měsíc víc. Brusel vyhověl žádosti Dostálové

Čeští úředníci z ministerstva pro místní rozvoj budou mít na vypracování odpovědi na první předběžný audit k údajnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO) o měsíc více času. Evropská komise vyhověla požadavku ministryně Kláry Dostálové (za ANO). Původně mělo ministerstvo odpověď zaslat na začátku srpna, lhůta se prodloužila do 2. září. Původní zpráva Praha 18:36 25. července 2019

„Evropská komise prodloužila termín pro odpověď na návrh české verze závěrečné zprávy auditu do 2. září 2019,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Návrh auditní zprávy v angličtině dorazil do Česka na konci května, minulý týden dostalo ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo financí oficiální český překlad. Tím také začala běžet lhůta pro vypracování odpovědi. Obvykle unijní úřady dávají na odpověď dva měsíce, mají ale právo lhůtu zkrátit na minimálně 30 dnů, což učinily i v případě Česka.

Proto resort Dostálové minulý pátek požádal o prodloužení lhůty. Frček to zdůvodnil složitostí a komplexností auditu.

Dostálová už dříve uvedla, že je lhůta dostatečně dlouhá, ale že by její prodloužení bylo vhodné s ohledem na to, že v srpnu mají v Bruselu prázdniny. „Kladu si otázku, že nám ta lhůta vyprší na začátku srpna a v srpnu jsou v Bruselu prázdniny. Takže my teď budeme debatovat s komisí, jestli to tam má měsíc ležet... Jestli by nebylo lepší, aby to na české straně zůstalo až do konce srpna, abychom to mohli opravdu vyšperkovat,“ uvedla pro iROZHLAS.cz poté, co do Česka dorazil překlad.

Už koncem června pak české úřady obdržely překlad druhého z auditů, který se zabýval zemědělskými dotacemi. U něj je přitom na odpověď stanovena lhůta dva měsíce, která byla navíc o měsíc prodloužena kvůli srpnovým unijním prázdninám.

Auditní mise Od 2. srpna 2018 platí nová unijní směrnice, která střet zájmů upravuje. Česká pobočka protikorupční organizace Transparency International kvůli tomu loni podala podnět do Bruselu. Premiér Babiš podle organizace má vliv na holding Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenského fondu, a zároveň má možnost ovlivňovat rozdělování dotací.

Na počátku letošního roku kvůli tomu Evropská komise poslala do Česka auditní misi, která navštívila několik ministerstev. Unijní auditoři zavítali na ministerstva pro místní rozvoj, průmyslu, práce a sociálních věcí, na pražský magistrát či do Státního zemědělského intervenčního fond (SZIF).

Předběžné závěry prvního auditu dorazily do Česka na konci května a zveřejnila je řada médií. V dokumentu se píše, že podle auditorů český premiér ve střetu zájmů je, a Česko by tak mělo část dotací vracet.

Druhá část závěrů auditu, která se týká zemědělských dotací, přišla asi o týden později. Ten ale – na rozdíl od prvního dokumentu – zveřejněn nebyl. Šéf SZIF Martin Šebestyán nicméně na tiskové konferenci uvedl, že i druhý audit střet zájmů konstatuje.