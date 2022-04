Důsledek auditu Babišova střetu zájmů. Agrofert se kvůli stopnuté dotaci obrací na Nejvyšší správní soud

Audit z Bruselu

Audit ke střetu zájmů proběhl v Česku na začátku roku 2019 a zkoumal, zda tehdejší premiér Andrej Babiš v době, kdy byl ve vládě, neporušoval český zákon ke střetu zájmů, ale také unijní legislativu. Prověrka se rozdělila na dvě větve. První zkoumala investiční dotace, které v Česku rozděluje v největší míře ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato část auditu je už u konce, auditoři konstatovali, že Babiš byl jakožto člen vlády ve střetu zájmů a koncern Agrofert v té době na dotace neměl nárok.

Druhá větev pak zkoumala zemědělské dotace. V jejím případě se na finální závěry čekalo a to až do konce letošního března, kdy do Česka dorazila závěrečná zpráva. Její obsah úřady nezveřejnily a nyní ještě čekají, zda jim Brusel vystaví nějakou pokutu. Předběžné výsledky ale byly stejné jako v případě investičních dotací: Babiš porušoval českou i unijní legislativu ke střetu zájmů.