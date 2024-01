Audit zjistil několik pochybení na katolické teologické fakultě. Rektorka je znepokojena výpovědí Petráčka

Audit Univerzity Karlovy našel několik pochybení ve fungování katolické teologické fakulty (KTF), mimo jiné i v personální oblasti, uvedl Deník N. Rektorka Milena Králíčková o výsledcích auditu informovala na pátečním jednání univerzitního akademického senátu. Vyzvala také vedení fakulty ke smíru s historikem Tomášem Petráčkem, který byl loni ze školy propuštěn. Praha 15:22 19. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Petráček | Foto: Josef Zikmund | Zdroj: Český rozhlas

Audit našel podle Králíčkové několik drobných a tři významná pochybení. Jedním z nich jsou personální kroky vedení fakulty. „Audit potvrdil pochybnosti, které byly od vedení vyjadřovány od počátku,“ řekla Deníku N rektorka.

Vedení katolické fakulty propustilo Petráčka loni v létě. Děkan Vojtěch Novotný to zdůvodnil úsporami a nadbytečností. Petráček však míní, že za jeho koncem byl tlak církevních hodnostářů i děkanovy osobní antipatie. Dříve veřejně kritizoval konzervativní Alianci pro rodinu a vystupoval smířlivě k manželství pro všechny. Koncem loňského roku podal žalobu na neplatnost výpovědi.

Králíčková v pátek uvedla, že se obrátí se na proděkana KTF Jakuba Jinka, aby znovu zvážil možnost smírného řešení s Petráčkem. Kvůli auditu chce začátkem následujícího týdne zaslat vedení fakulty „upozornění v rovině pracovněprávního vztahu“. Podrobnosti neupřesnila.

Audit podle Králíčkové našel i další dvě významná pochybení. Prvním je to, že na bakalářském oboru filozofie a etika bylo přihlášeno násobně víc studentů, než by mělo být. Dalším problémem je to, že část pedagogů na fakultě působí bez smlouvy.

Závěry auditu chce vedení univerzity zveřejnit poté, co vyřeší otázky spojené s ochranou osobních údajů. Zástupci univerzity představí hlavní zjištění také příští týden na jednání akademického senátu katolické teologické fakulty.

Děkan Novotný v prosinci oznámil, že nejpozději k 1. květnu rezignuje. Jako důvod uvedl zdravotní důvody. Skončit chce poté, co akademický senát fakulty vybere a papežský stolec schválí jeho nástupce. V rezignačním dopise zaslaném rektorce Králíčkové odmítl, že by tím reagoval na kritiku v souvislosti s Petráčkovým propuštěním, uvedl Deník N.

V říjnu akademický senát fakulty neschválil usnesení, že je návrh na odvolání Novotného z funkce děkana přípustný. Na dalším jednání proto senát o odvolání děkana nejednal. Odvolání děkana navrhli někteří členové akademického senátu KTF UK. Důvodem podle nich byla například děkanem řízená likvidace některých oborů, protežování jiných oborů a také propuštění Petráčka.

Králíčková koncem srpna uvedla, že je situací na KTF v souvislosti s udělením výpovědí Petráčkovi znepokojena. Postup vedení fakulty při řešení pracovněprávních vztahů označila za nesprávný. Následně rozhodla o interním auditu na fakultě.

Vedení fakulty na webu porušování vnitřních předpisů odmítlo. Proděkan fakulty Jakub Jinek řekl, že vedení KTF audit vítá, odmítá ale „poškozování dobrého jména fakulty a ničím nepodložené spekulace o motivech organizační změny“.