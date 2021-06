‚Je to neskutečné. Auta létala vzduchem‘. V Hruškách padaly střechy, obyvatelé obhlížejí katastrofu

Majitelé jednoho z poničených domů uklízí střešní tašky. Lopatou se snaží alespoň odházet kusy, které jsou okolo auta.

„Tam není ani strop,“ popisují stav domu. Z ulice je v horní části domu vidět jen obvodové zdivo.

„Na vrchu byly trámové stropy a ty uletěly pryč kompletně celé,“ doplňují obyvatelé domu.

„Byl to takový hukot. Potom začalo pršet, tak jsem si říkal, že tady už nebudu. Sebral jsem se a odešel – a dobře jsem udělal,“ popisuje muž, který těsně před příchodem tornáda v domě byl. „Kdybych byl uvnitř, tak opravdu nevím, kam bych sebou vrazil. To lítalo luftem všechno, co tam bylo. Je to neskutečné,“ dodává.

Když prý začaly padat štíty a komíny, zněly obcí obrovské rány.

Lidé, kteří nemají v oblasti blízké nebo tam nebydlí, do nejvíce zasažené oblasti vjet nesmí. Drtivé většiny domů chybí střecha.

„Auta narážela do domů, jak letěla vzduchem,“ líčí jiný obyvatel Hrušek. „Mladý pan hospodský nám teď řekl, že má hypotéku a že to může celé zbourat, protože mu odletěla střecha a bouchly stropy. Byl covid, teď se pomalinku dostával na svoje kšefty, a teď by mohl stavět znovu.“

Čeho se místní obávají nejvíce je moment, až z nich opadne prvotní šok ze čtvrtečního večera a naplno uvidí celou obec, ve které strávili i celý život.

Hrušky 22:45. Zničený kostel i domy pic.twitter.com/nrWENp9vXA — Petr Tichý (@TichyCRo) June 24, 2021

0:05 Nejvíce zasažená část Hrušek. Auta stojí na kapotách, domy jsou rozbořené. Chybí jim střechy i celé patro. Je to jako z válečného filmu. Místní se ale bojí nejvíce toho, až vysvitne slunce pic.twitter.com/brpIT5YS7c — Petr Tichý (@TichyCRo) June 24, 2021

Sem mě policisté ještě pustí. Do nejvíce zničené částí Hrušek na Břeclavsku už ne. Jen z dálky vidím ruiny desítek domů. @iROZHLAScz @CRozhlas @Radiozurnal1 pic.twitter.com/GEqZM2NBwM — Petr Tichý (@TichyCRo) June 25, 2021

Když jsem ráno jela na Hodonínsko, čekala jsem hodně. Ale tahle apokalypsa mi vyrazila dech. Projela jsem většinu těch nejvíc zasažených obcí a všude to vypadá podobně hrozivě. Víc na @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/xrTdM6JGoB — Hana Florianová (@hana_florian) June 25, 2021