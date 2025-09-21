Auta od pondělí neprojedou přes mosty do centra Ostravy. Probíhající opravy odhalily jejich špatný stav
Rekonstrukce dopravního uzlu na Náměstí republiky v centru Ostravy od pondělního rána zkomplikuje dopravu. Na dopravní mosty směrem do středu města nebudou moct vjet žádná auta. Při opravách mostů se ukázalo, že konstrukce jsou v horším stavu, než se čekalo. Řidiči se musí připravit na komplikace. Změní se i trasy náhradních autobusů hromadné dopravy.
Mosty budou od pondělka neprůjezdné pro osobní auta, naopak tam budou projíždět autobusy. „V momentě, kdy se mostní konstrukce obnažila, zjistili jsme její zhoršený stavebně-technický stav,“ uvádí Michal Jahn z ostravské Správy silnic.
„Není to o tom, že by most byl v havarijním stavu, že by padal. Ale abychom dokázali opravu provést adekvátně, jsme nuceni komunikaci uzavřít,“ odůvodňuje.
V Ostravě testují první školní ulici. Před budovu ráno nesmí auta, aby se děti dostaly bezpečně dovnitř
Číst článek
Mosty, na kterých bude platit zákaz vjezdu pro auta, fungují jako hlavní přístupová cesta do středu města. Náhradní trasu do centra popsal náměstek ostravského primátora Břetislav Riger z hnutí Ostravak.
„Automobilovou dopravu ve směru z Mariánských Hor do centra budeme muset uzavřít. Auta budou směřována na Vítkovickou ulici, přes most najedou na Místeckou a po ní dojedou do centra,“ vysvětluje.
Řidiče čekají objížďky a zácpy. Pro cestující je to ale změna k lepšímu – náhradní autobusová doprava za tramvaje bude rychlejší a cesta do centra města nově potrvá jen minutu.
„Spíš přinese lehké pocitové zlepšení. Přímo ve směru od Elektry, tedy z centra k Don Bosco, pojede jednodušeji a kratší dobu,“ říká ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys. Nástupní a výstupní zastávky podle něj zůstávají na stejných místech.