Dobříš omezila ranní autodopravu před školou. Víc dětí chodí pěšky, popisuje místostarostka

základní škola | Foto: Vít Kubant | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak to vypadlo v ulici Za Poštou před zavedením zákazu?

Před zavedením zákazu byla situace před školou velmi nebezpečná. Automobilová doprava byla neudržitelná, rodiče své děti vysazovali přímo před školou a dopravní značky nebyly vesměs dodržovány. Proto jsme se rozhodli s touto situací něco udělat a zajistili jsme projekt Pěšky do školy.

Udělali jsme časosběrný dokument, který názorně ukázal nebezpečné dopravní situace před začátkem vyučování, popisuje místostarostka Jindřiška Romba

Kdy nesmí auta do oné ulici vjet a jak to tam vypadá chvíli před začátkem vyučování?

Od půl osmé do osmi hodin je zcela omezen provoz, do části ulice nesmí auta vůbec vjíždět. A myslím, že si na to veřejnost poměrně zvykla, protože než jsme projekt zahajovali, tak jsme jednak dělali jeho pilotáž, která trvala zhruba tři týdny, ale předcházely tomu ještě další kroky.

Museli jsme informovat rodiče i děti, což jsme učinili adresně prostřednictvím školy. Současně jsme informovali veřejnost pomocí sociálních sítí a letáčků. A udělali jsme dotazníkové šetření, abychom zjistili, zda s námi bude veřejnost držet a jestli shledává daný projekt smysluplný.

Díky tomu, že nám na to veřejnost odpověděla kladně, tak jsme začali projekt realizovat a oslovovat příslušné instituce, aby byl ze všech stran správně nastavený. A společnost si na to velmi dobře a rychle zvykla.

Snažili jsme se i pomocí policie situaci mapovat a s některými radními jsme zpočátku stáli každý den na silnicích a sledovali jsme provoz a musím říct, že jsme ten problém zvládli komunikovat velmi dobře.

Město malých vzdáleností

Neodsunul se ten problém jen někam jinam? Kde teď parkují rodiče, kteří přivážejí děti do školy? Zvykli si úplně všichni?

Myslím si, že většina společnosti si na to zvykla a problém se nepřesunul nikam jinam. Je totiž cílený na to, aby dobříšští obyvatelé pouštěli děti do školy pěšky. My jsme město malých vzdáleností, z nejvzdálenějšího místa to trvá do školy zhruba patnáct až dvacet minut.

Takže rodiče z Dobříše opravdu přestali děti vozit přímo před školu, a pokud je vozit stále chtějí, tak je tu několik míst, kde mohou bezpečně zaparkovat, děti vysadit a ty už pak zbytek dojdou samy pěšky. Domnívám se tedy, že problém se nepřesunul, naopak jsme dopravu maličko rozmělnili.

Jak je vyřešeno parkování místních, kteří tam bydlí a potřebují v tu dobu odjet do práce nebo se třeba vrací z noční směny?

Parkování v téhle lokalitě více omezené není, protože se jedná pouze o úsek třiceti minut, a lidé v téhle době zónu spíše opouštějí. Řekla bych, že ochota přizpůsobit se odpovídá míře smysluplnosti celé akce.

Co byste poradila ostatním obcím, které o takovém opatření uvažují. Na co si dát pozor a jak správně vytipovat tu vhodnou ulici?

My jsme začínali tím, že jsme se snažili projekt odkomunikovat. Udělali jsme si časosběrný dokument, který názorně ukázal nebezpečnost dopravní situace před začátkem vyučování, který nám velmi pomohl.

Dotazníkové šetření hraje také velkou roli, protože získáte spoustu informací a dalších nápadů od veřejnosti. Důležité je udělat projekt tak, abyste do něj zatáhli veřejnost a třeba i školy a žáky, určitě bych tedy doporučila včasnou komunikaci a dělat návazná opatření.

V blízké době budeme například instalovat velký dopravní stojan pro kola nebo nákres piktogramů pro cyklisty v blízkosti škol.