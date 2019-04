Povinná výbava aut v Evropě bude bohatší o zařízení, které upozorní na překročení povolené rychlosti

V povinné výbavě nových aut se pravděpodobně objeví zařízení proti překračování povolené rychlosti. Vyplývá to z nových pravidel, která schválil Evropský parlament. Jejich cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu. Systém na omezování rychlosti ale někteří poslanci kritizují. Přímo ve Štrasburku se tématu věnuje zpravodaj Radiožurnálu. Štrasburk 17:54 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V povinné výbavě nových aut se pravděpodobně objeví zařízení proti překračování povolené rychlosti (ilustrační snímek) | Foto: Filip Jandourek

Od nových pravidel si europoslanci slibují méně úmrtí na silnicích. „To jsou tragédie osobní a jsou to obrovské škody pro společnost a myslím, že s tím musíme něco dělat,“ řekl Radiožurnálu europoslanec Luděk Niedermayer z TOP09, který kandiduje do nadcházejících eurovoleb.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek Radiožurnálu ze Štrasburku

Při překročení povolené rychlosti systém vůz nezpomalí, řidiče ale na porušení předpisů upozorní. Systém už některé automobilky v základní výbavě nabízejí. Auta by také měla upozorňovat na nepozornost nebo ospalost řidiče. Proti rozšíření povinné výbavy aut hlasovaly jen tři desítky poslanců.

Jedním z nich je Evžen Tošenovský z ODS. Obává se zdražování vozů. „Nevíme, co to bude stát, není dopadová studie, už tak se nám osobní auta nenápadně stávají luxusem,“ řekl kandidující europoslanec.

Protisměrné autosedačky chrání děti mnohem efektivněji, přesto jsou v Česku spíše výjimkou Číst článek

„Automobily budou stárnout, budou dražší, lidé budou odkládat nákup. My chceme, aby lidé měli novější vozy, to je bezpečnostní aspekt. Do povinné výbavy informátor o překročení rychlosti z mého pohledu určitě nepatří,“ dodal Tošenovský.

GPS lokátor a kamerový systém

Zavedení nových bezpečnostních prvků ale ještě musí potvrdit unijní státy. Auta by nově měla být vybavena GPS lokátorem a kamerovým systémem na rozpoznávání dopravních značek. Vůz by tak měl umět poznat nejvyšší povolenou rychlost v úseku a při jejím překročení by řidiče upozornit.

Auto tedy nezačne automaticky brzdit, nejde o automatický omezovač rychlosti. Pravidla automobilkám nepřikazují, jak přesně mají řidiče varovat. Může jít o hmatovou signalizaci v pedálu nebo i jinou výstrahu.

Automobilky nezvládají dostatečně snižovat emise. Řešením jsou elektromobily, v Česku jim ale chybí zázemí Číst článek

Systém se má podle pravidel aktivovat automaticky po nastartování, ale současně mají mít řidiči možnost jej kdykoliv vypnout pro případ, že by kvůli nepřízni počasí nebo vadnému dopravnímu značení nepracoval správně.

A lkoholový imobilizér

Kromě zařízení na omezování rychlosti se povinná výbava vozů rozšíří také o zapisovač rychlosti. Ten by měl v případě nehody, podobně jako černá skřínka u letadla, pomoci s vyšetřováním příčiny. Auta také budou upozorňovat na ospalost a nepozornost řidiče, který místo vozovky sleduje například telefon.

Do povinné výbavy se naopak nedostal alkoholový imobilizér, tedy zařízení, který bez dechové zkoušky na alkohol neumožní nastartovat. Automobilky ale budou muset povinně auta vybavovat rozhraním, aby bylo možné tento imobilizér dodatečně nainstalovat. Evropská komise si od změn slibuje snížení nehodovosti. Loni v Evropské unii na silnicích zemřelo 25 tisíc lidí.

Evropský parlament nová pravidla schválil drtivou většinou hlasů, na řadě jsou teď členské země. Protože se ale hlasuje o předjednaném kompromisu, bude souhlas unijních států pravděpodobně jen formalitou. Znamená to, že se povinná výbava nových aut pravděpodobně bude rozšiřovat, a to od května 2022.