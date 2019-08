Návrh změny péče o autisty poslali senátoři do sněmovny. Rozšířil by uznávané metody terapie

Senátoři ve středu přes vyhraněnou diskusi poslali do sněmovny návrh na rozšíření seznamu terapeutů pro děti s autismem. Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání počítá s tím, že by se seznam rozšířil o terapeuta neurovývojových poruch, který by používal další metody terapie než jednu dosud užívanou.

Praha 21:39 14. srpna 2019