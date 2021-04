Auto najelo do lidí před automobilkou Škoda Auto v Mladé Boleslavi. V nemocnici skončili tři zranění

V úterý večer najelo vozidlo v Mladé Boleslavi před bránou automobilky Škoda Auto ve vysoké rychlosti do lidí. Radiožurnálu to řekla mluvčí středočeské policie Lucie Nováková. Zranění jsou podle ní tři lidé. Jednu ženu transportoval vrtulník do pražské nemocnice. Další dva muže převezli záchranáři do mladoboleslavské nemocnice. Dvaačtyřicetiletého řidiče osobního vozidla policisté zadrželi. Mladá Boleslav 9:43 28. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvaačtyřicetiletého řidiče osobního vozidla policisté zadrželi | Zdroj: Policie ČR

Nehoda se stala před 22.00. „Řidič osobního vozidla Volkswagen Passat z dosud nezjištěných příčin vjel ve vysoké rychlosti do skupiny chodců, a to přímo u 11. brány automobilového výrobního podniku,“ uvedla Nováková v tiskové zprávě.

Člověka s těžkým zraněním vrtulník přepravil do střešovické nemocnice, další dva zranění byli podle policie převezeni do mladoboleslavské nemocnice.

„Jedna osoba utrpěla vážná mnohočetná poranění a byla nutná intenzivní lékařská péče. Poté byla předána kolegům pražské letecké záchranné služby, která ji transportovala do nemocnice ve Střešovicích. Druhá osoba utrpěla lehká poranění, byly to oděrky, a po ošetření byla převezena do spádové nemocnice,“ řekla Radiožurnálu mluvčí záchranné služby Petra Effenbergerová, podle níž v nemocnici skončili pouze dva zranění.

Podle Novákové řídil auto 42letý muž, přítomnost alkoholu i omamných látek u něj vyloučily zkoušky. „Dvaačtyřicetiletého řidiče osobního vozidla lékaři vyšetřili a poté byl umístěn do policejní cely. Přítomnost alkoholu u řidiče policisté vyloučili dechovou zkouškou, nebyl ani pod vlivem omamných a psychotropních látek. Velmi pravděpodobnou verzí je zdravotní indispozice řidiče,“ uvedla pro Radiožurnál Nováková.