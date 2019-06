Nohy na palubní desce auta, ležení napříč sedačkami. Lidé podle záchranářů riskují vážná zranění

Jedním ze zlozvyků při jízdě autem jsou nohy natažené na palubní desce nebo mezi předními sedačkami. Ti, kteří takto cestují, riskují podle záchranářů vážná zranění, a to nejen v případě nehody. Zlomeniny nohou hrozí už jen při pouhém brzdění. Praha 6:10 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud si nohy položíte na palubní desku, tak si je vlastně pokládáte zároveň i na airbag, který při nehodě vystřelí. Ilustrační foto | Foto: Daria Shevtsova | Zdroj: fotobanka Pexels

„Tam není nejmenší šance, ty nohy se zlomí na několika místech,“ říká Radiožurnálu záchranář Robert Kameník, který už několik takových nehod viděl.

„Ale byly popsány i případy hasičů, kdy se nohy utrhly z kyčlí a skončily vzadu na sedačce. Ten člověk nemá nejmenší šanci na přežití. A tohle je úplně zbytečné úmrtí,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Máte při jízdě autem nohy na palubní desce? Riskujete. Víc zjišťoval Luděk Hubáček

Pokud si totiž cestující položí nohy na palubní desku, tak si je vlastně položí zároveň i na airbag, který při nehodě vystřelí.

Z malé ankety Radiožurnálu mezi náhodně oslovenými vyplynulo, že si nohy na palubní desku dávají především ženy.

„Slyšela jsem teď, že se to nemá, ale udělala jsem to,“ řekla žena z Prahy. „Je to hrozná úleva,“ reagovala jiná na otázku, zda ví, že to je nebezpečné. Další přiznala, že si nohy na palubní desku dává třeba při dlouhé cestě na dovolenou do Chorvatska.

Stačí i mírné brzdění

Řada crashtestů totiž ukazuje, že nohy „hozené“ na palubní desce můžou být nebezpečné.

Počet nehod zaviněných dětmi neklesá. ‚Nevidí auto plasticky, hůře odhadnou rychlost,‘ říká dopravní expert Číst článek

Jeden příklad ukazuje i video na sociální síti. V něm sedí žena na sedadle spolujezdce a má nohy na palubní desce. Stačí, když řidič zabrzdí před přechodem, žena okamžitě spadne z přední sedačky na podlahu auta a nohy má stále nahoře.

Před podobným jednáním varují také záchranáři. „Nejedná se pouze o nohy na palubní desce, ale také ležení napříč mezi zadními sedačkami nebo sezení spolucestujícímu na kolenou. To zásadně velmi zvyšuje riziko velmi závažného úrazu v případě dopravní nehody,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Nepozornost a zlozvyky

Od začátku roku do konce května zemřelo při dopravních nehodách v Česku 178 lidí, což je podle policejních statistik třetí nejnižší počet mrtvých od roku 1980.

Jedna havárie střídá druhou: Česko hlásí ročně přes 1000 sekundárních nehod, v průměru zemře 23 lidí Číst článek

„Přestože nám vozový park v průměru stárne, pasivní bezpečnost v automobilech je stále vyšší – jak počty airbagů, tak elektronické systémy a podobně,“ říká dopravní expert Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Nejčastěji lidé za volantem umírali kvůli své vlastní nepozornosti a zlozvykům. Natažené nohy na palubce nejsou jediným, které čeští řidiči a jejich spolujezdci dělají.

„Zabýváme se něčím jiným, hovoříme s ostatními, mobilujeme a podobně. To je takový asi největší nešvar. Pokud jde o takové praktické záležitosti, že se zapomeneme připoutat, nebo že nedáváme směrová světla a podobně. To už je potom řekněme důsledek toho, že se plně nevěnujeme řízení,“ říká Sirota.

Mediálně známý byl příběh Irky Gráinne Kealyové, která kvůli nešvaru přišla při nehodě o většinu čelní lebeční kosti. Svůj osud proto nedávno sdílela i na sociálních sítích jako varování ostatním, kteří si za jízdy autem hoví.