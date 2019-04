V Albrechticích radnice po půl roce odstranila retardér. Řidiči před ním místo zpomalování troubili

Po půl roce odstranili zpomalovací retardér v Albrechticích na Karvinsku. Lidé doufali, že zbrzdí rychlá auta, místo toho se nevyspali. Řidiči aut totiž na při přejíždění zpomalovacího prahu troubili. Proto zastupitelé rozhodli, že vyslyší žádost místních lidí a retardér odstraní. Podle BESIP přitom nejde o ojedinělý případ. Albrechtice 16:01 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příčný práh, retardér, ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

Před půl rokem umístila radnice do Pardubické ulice v Albrechticích na Karvinsku zpomalovací retardér. Místo toho, aby před ním řidiči přibrzdili, tak troubili. „Tady bydlí můj syn se snachou a v šest hodin ráno o víkendech i svátcích tady projíždělo takové bílé malé auto a troubilo. Musel tady ve velké rychlosti zastavit a to se mu asi nelíbilo,“ myslí si kolemjdoucí Zdeňka Greňová.

Proto se zastupitelé rozhodli, že vyslyší žádost místních lidí a retardér odstraní. Jeho cena se pohybuje mezi deseti až dvaceti tisíci korunami. „To se zdá jako velký výdaj,“ připouští starosta Jindřich Feber. „Jsou ale dvě skupiny lidí, ti, kteří jsou spokojení, a ti, kteří nejsou. To není jen u retardérů,“ dodává.

Před starostou teď leží otázka, jak dodržování rychlosti v Pardubické ulici zajistit. „Najdou se řidiči, kteří tam nejezdí třicet nebo šedesát, ale třeba osmdesát. To potom dělá problémy,“ vysvětluje.

Zpomalovací retardéry patří podle vedoucího BESIP Tomáše Neřolda mezi nejsnadnější a nejefektivnější řešení. S jejich odstraňováním se ale nesetkal poprvé. „Často bývají tyto prostředky nainstalovány právě na žádost obyvatel. V některých případech se děje i to, že přijdou stížnosti a zase se odmontovávají. Je to na tom posoudit vhodnost v konkrétním místě,“ říká. „Výzkumy ukazují, že se zhruba o třicet procent zvyšuje bezpečnost nebo snižuje počet nehod v lokalitách, kde to zpomalení s retardéry je využito,“ doplňuje.

Zpomalovací retardéry mají v Albrechticích i v jiných místech a i tam se údajně lidé neumějí dohodnout, jestli je chtějí, nebo ne. Podle starosty by se ale zatím odstraňovat neměly.