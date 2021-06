Mladý recidivista ukradl autobus a způsobil nehodu. Přiznat se přišel s maminkou, hrozí mu pět let

Ukradl autobus, řídil bez oprávnění, způsobil dopravní nehodu, od které ujel, a poškodil přejezdové zabezpečovací zařízení. To všechno stihl od nedělního do pondělního rána na Brněnsku jednadvacetiletý recidivista nedávno propuštěný na svobodu. Na policejní služebnu se pak přišel přiznat v doprovodu maminky. Podle mluvčího jihomoravských policistů Petra Valy mu tak opět hrozí vězení, a to až na pět let.

