Autobus na Jesenicku narazil do stromu. Zraněné děti a učitelku převezli záchranáři do nemocnice

Při nehodě autobusu u Zlatých Hor na Jesenicku se v úterý zranilo 21 dětí a učitelka. Zranění nejsou vážná, záchranáři děti a učitelku převezli do nemocnic v Jeseníku a Krnově. Autobus sjel ze silnice a narazil do stromu, informovala na sociální síti X policie. Autobus má po nárazu do stromu poškozenou přední část vedle řidiče. U nehody zasahovali čeští a polští hasiči, zdravotnická záchranná služba a policisté.

Jeseník 11:59 3. června 2025