Má nulové emise a stojí 16 milionů. Most testuje autobus na vodík, pak ho vyzkouší na Ostravsku

Most je prvním městem v Česku, které testuje autobus na vodík v běžném provozu. V úterý ho dopravní podnik nasadil na linku číslo 17. Bude na ní vozit cestující do čtvrtečního odpoledne. Poté se autobus s nulovými emisemi přesune na Ostravsko. Jeho nákup zatím Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova neplánuje – důvodem je cena, která je až třikrát vyšší než u běžných vozů na naftu. Most 17:24 6. prosince 2022

„Oproti těm naftovým nebo na zemní plyn má vodíkový autobus výhodu, že se v něm neřadí – jede plynule a nehrozí žádné cukání při řazení. Jinak, co se týče řízení, je to stejné. Dá se to srovnat s elektrobusem,“ popisuje Michal Šlejtr, řidič Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, který vodíkový autobus řídí.

Na lince číslo 17 by měl vůz za den ujet kolem 350 kilometrů. Podle ředitele dopravního podniku Daniela Dunovského by to měl zvládnout bez nutnosti plnění vodíkem.

Autobus nabízí k testování do měst Česká vodíková technologická platforma. Její analytik Jan Sochor popisuje vlastnosti vodíkového autobusu:

„Délka autobusu je standardních 12 metrů, kapacita vodíku je tam 37,5 kilogramu – na to by měl ujet přes 350 kilometrů.“ Podle něj cestující vodíkový pohon nezaznamenají. Hlavní výhodou jsou nulové emise.

16 milionů korun

Cena vodíkového autobusu se pohybuje kolem 600 tisíc eur, tedy více než 16 milionů korun. To je důvod, proč zatím dopravní podnik v Mostě neplánuje jeho nákup.

„Je potřeba říct, že vodíkový autobus je několikanásobně dražší než ten naftový, takže se to bez dotací vůbec nedá řešit. Není to navíc jen o nákupu vozového parku, ale i o veškerém zázemí – čerpacích stanicích, obsluze, speciálním nářadí na úpravu a opravu, je toho poměrně dost,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku Dunovský.

Podle něj se musí o případné koupi vodíkových autobusů rozhodnout akcionáři, tedy města Most a Litvínov.

Nákup vodíkových autobusů naopak plánuje Dopravní podnik města Ústí nad Labem – a to s dotací z Fondu spravedlivé transformace.