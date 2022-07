Raději odkoupit než pronajmout. Zvažuje se prodej autokempu Rozkoš, o pronájem a opravy nebyl zájem

„Prodej je varianta, kterou nám zájemci, co se ozvali, navrhli sami,“ říká nezávislá starostka České Skalice Zuzana Jungwirthová. Potenciální zájemci podle ní argumentovali tím, že by jako případní vlastníci mohli žádat o dotace nebo získat úvěr.

Autokemp Rozkoš na Náchodsku bude podle zástupců České Skalice možná na prodej

Kupci prý souhlasili i se zachováním části stávajících služeb. „Podmínkou by bylo zachování kempu či rekreačního zařízení pro širokou veřejnost, s možností dostat se k vodě a využití nějakého sportovního zázemí,“ zdůrazňuje starostka pro Český rozhlas Hradec Králové.



Radnice původně nabízela kemp do třicetiletého pronájmu s podmínkou stamilionových investic, následně podmínky zmírnila. Ani tak se ale zájemce nenašel. Obnovu by teď mělo zaplatit pětitisícové město.

Ve špatném stavu jsou například rozvody plynu, elektřiny nebo vody.

„Když si představím, že by město muselo investovat 20 nebo 30 milionů a přitom by na tom kempu ani nebylo v podstatě nic poznat, protože by to šlo pouze do sítí a základních hygienických potřeb, tak na to naše město nemá,“ vysvětluje starostka Jungwirthová.



Že je o koupi pozemků autokempu zájem, potvrzuje i Jan Šnajdr, jednatel městské společnosti, která kemp provozuje: „Buď tady může být zachován cestovní ruch, nebo zde může vzniknout golfové hřiště, může tu být zástavba pro rodinné domky, cokoliv.“

Současný územní plán města zatím podle Šnajdra umožňuje využít pozemky pro potřeby cestovního ruchu. „To neznamená, že ten územní plán nelze změnit.“

Klíčové podle něj je, aby se co nejdřív o budoucnosti kempu definitivně rozhodlo. V posledních letech se totiž právě kvůli uvažovanému pronájmu do areálu prakticky neinvestovalo.

Rozhodnutí o budoucnosti autokempu, včetně případné prodejní ceny, bude podle starostky na novém zastupitelstvu. Komunální volby jsou plánované na 23. a 24. září.