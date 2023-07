Návrat herních automatů? Brněnská kasina žádají magistrát o změkčení protihazardní vyhlášky

Majitelé jediných dvou kasin v Brně žádají vedení města, aby jim povolilo provozovat hrací automaty. Hazard je ve městě plošně zakázaný vyhláškou od roku 2015. Výjimku později dostaly pouze živé hry jako karty a ruleta ve dvou hotelech v centru města. Jak zjistil Český rozhlas, kasina chtějí vyhlášku změkčit. A to s odůvodněním, že legální herny by mohly snížit počet těch nelegálních. Politici jejich žádosti příliš naklonění nejsou. Reportáž Brno 16:10 27. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hazard v Brně je povolený pouze na dvou místech: v hotelech Grand a International v centru města. Obě kasina spadají pod skupinu Lucky Bet. Její zástupci v červnu poslali brněnským politikům dopis, ve kterém žádají o přehodnocení postoje k hazardu ve městě.

„Nulová tolerance technických her díky regulaci obecními vyhláškami nedává z pohledu patologického hraní smysl, když jsou v daných obcích plošně povoleny technické hry formou internetu. Dalším druhotným jevem je nekontrolovatelný vznik nelegálních provozů,“ napsali zástupci firmy Lucky Bet v písemném vyjádření pro Český rozhlas.

Naráží přitom na to, že hráči můžou peníze utrácet v online hrách, což se děje stále více, jak potvrdily i údaje Generálního finančního ředitelství. Podle nich lidé v Česku loni celkem prosázeli skoro 760 miliard korun, největší podíl na tom ovšem mají stále automaty.

Ve statistikách ale logicky nefigurují nelegální herny. „Aktuálně se na území města Brna nachází 99 nelegálních heren, z nichž 42 se nachází přímo v centru města,“ napsala firma Lucky Bet v dopise radním, do kterého redakce Českého rozhlasu mohla nahlédnout.

Jak na toto číslo přišli, autoři dopisu neuvádí. Dohled nad automaty má od roku 2017 celní správa. Z jejích dat za jižní Moravu vyplývá, že od té doby celníci zjistili v Brně zhruba 140 případů nelegálního hazardu a v hernách zabili přes 600 automatů a zadrželi hotovost v hodnotě téměř jednoho milionu korun.

„V Brně samozřejmě nelegální herny existují, neustále se je snažíme kontrolovat a eliminovat, ale jakmile některé zaniknou, vzniknou další. A je stále těžší herny odhalit a taky vymáhat sankce,“ říká mluvčí jihomoravských celníků Lada Temňáková s tím, že zmiňovaný počet 99 nelegálních heren nemůže potvrdit ani vyvrátit.

„Nevím, jestli to uváděné číslo je reálné, nebo ne, nicméně pokud někdo má informace o tom, že tato místa existují a kde jsou, určitě uvítáme podnět, který pak prošetříme,“ dodala.

Provozovatelé kasin taky upozorňují, že hráči můžou za automaty legálně jezdit za hranice města, kde obce hazard povolují. Prohibici v Brně proto odmítají. Oslovili kvůli tomu i národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, který jejich snahu podpořil.

Vobořil, který je zároveň předsedou Komise sociální Rady města Brna a šéf společnosti Podané ruce, která lidem pomáhá se zvládáním závislostí, doplnil, že určitě nechce „na každém rohu otevřenou hernu“.

„Ale nějaký regulovaný model bych podporoval. Kdo se na mě obrátí, tak už několik let ví, co k tomu řeknu. Vždycky jsem tvrdil, že nulová tolerance není nejlepší řešení, lepší je přísná regulace, kdy se dohodne výkonná moc státní nebo městská s provozovateli na nějakých pravidlech hry, které budou vést k prevenci,“ vysvětluje své stanovisko Vobořil.

Ve stejný den, kdy zástupci kasin poslali brněnským politikům svůj dopis, doplnil je právě i dopis od Vobořila, ve kterém doporučuje, aby případné zmírnění protihazardní vyhlášky šlo ruku v ruce s několika pravidly.

Třeba aby město požadovalo po kasinech, aby se jejich personál naučil rozpoznat rizikové chování hráčů, aby jim nabízeli pomocné služby ve spolupráci s adiktology nebo aby povolení pro automaty bylo vydané jen na dočasnou dobu a poté došlo k vyhodnocení dopadů této změny.

Vobořil se odkazuje i na výzkum týmu z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Mapování nelegálního hazardu a online hraní mezi nízkopříjmovými skupinami lidí v Brně si objednal Ústav pro společenský výzkum a vzdělávání, který Vobořil založil, ale podle svých slov už v think-tanku nefiguruje.

„Všechny oslovené subjekty hodnotí zákaz hazardu ve městě kladně. Ubylo příležitostných hráčů a hráček, kteří herny navštívili prostě proto, že byly dostupné v místě bydliště. To se promítlo především v období výplaty sociálních dávek. Dnes nelegální kamenné herny nepředstavují pro žádnou z oslovených organizací velké téma, se kterým by se její klienti z cílové skupiny významným způsobem potýkali,“ píše se v závěrečné zprávě výzkumu.

V ní zároveň stojí, že typickým hráčem v Brně je muž mezi 30 až 40 lety ze střední třídy, který je závislý na online hraní, nikoliv na fyzických automatech.

Další argument provozovatelů kasin zní, že pokud by Brno povolilo hrací automaty v jejich podnicích, došlo by ke snížení počtu nelegálních heren ve městě.

„Je možné, že by se tam nějaká část hráčů přesunula. I když teď je to spíš klientela, která chodí do hotelu, takže to se trochu míjí. Proto mi ale automaty v případě hotelových kasin přijdou nerizikové. A v zájmu hotelů asi ani není, aby tam chodili problémoví hráči,“ namítá Vobořil.

Otevření Pandořiny skříňky

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) ale žádosti kasin vyhovět spíše nechce.

„V té žádosti jsou uvedená dvě místa, kde by byl zájem o umístění hracích automatů. Obecně bych tady s tímto řešením problém neměla. Na druhé straně vnímám to, že pokud bychom povolili automaty na dvou místech, měly by pak ostatní subjekty oprávněnou možnost chtít stejný postup. A to už by bylo řešení, se kterým bych ztotožněná nebyla,“ říká primátorka.

„Nechtěla bych, aby se tu masově automaty rozšiřovaly. Z tohoto důvodu se kloním k variantě žádosti nevyhovět,“ doplnila.

Podobný názor má i opoziční zastupitelka Jana Drápalová (Zelení). „Když jsme tu věc řešili v době, kdy byl primátorem Petr Vokřál (ANO), tak se řešilo, jestli vymyslet nějaké uvolnění pro kasina. Nakonec jsme souhlasili s tím, že výjimku můžou dostat, pokud tam budou jen živé hry. Ale podle mě tam automaty nepatří, je to pro úplně jinou klientelu,“ popisuje zastupitelka.

Upozorňuje zároveň, že je namístě myslet i na to, že by změnou mohlo dojít k otevření „Pandořiny skříňky“.

„Už dřív se velmi složitě řešilo, abychom nediskriminovali provozovatele hazardu¨, a proto jsme přistoupili k plošnému zákazu, jinak by městu hrozily soudní spory. Prolomením zákazu by si Brno mohlo zadělat na velký problém,“ myslí si Drápalová.

Oficiální stanovisko vedení města k žádosti kasin zatím nepadlo, radní by se měli tématem zabývat v srpnu.

Nelegální hazard v Brně Kontrolu nad hazardem a automaty má od roku 2017 celní správa. Jihomoravští celníci od té doby v celém kraji odhalili 226 případů nelegálních heren, z toho 143 v Brně. „Když jsou malé herny v barech nebo hospodách, to jsou ty snadnější případy. Další herny jsou ale často v soukromých bytech a to je složitější. Nejde o oficiální podnik, nemá otvírací hodiny, je zabezpečený kamerovým systémem a pro nás je stále složitější se dovnitř dostat. Musíme hru uvnitř prokázat, tedy si sami zahrát. A tyto provozy mají často jednorázové vypínače, takže rychle stroje vypnou a tvrdí, že automaty nefungují, ale mají je tam třeba jako nábytek. A s tím už nic neuděláme,“ vysvětluje mluvčí jihomoravských celníků Lada Temňáková. Dohromady v hernách na jižní Moravě celníci zabavili 1087 automatů s hotovostí zhruba 1,3 milionů korun. Jde o údaje z pravomocně ukončených řízení, ve kterých padly pokuty přes 20 milionů korun. Vybrat se podařilo přes 2,7 milionů. „Když má podnik provozovatele, pokutu většinou i zaplatí. Ale provozovatelé jsou čím dál vynalézavější. Dost často se stává, že se opakovaně vracíme na jedno místo, které má najednou jiné IČO, jiného jednatele a to je často bílý kůň, tedy člověk s úřední adresou, není dohledatelný, nemá žádný majetek a my nemáme s kým jednat a koho trestat,“ upozorňuje mluvčí Temňáková a dodává: „Také se nám stává, že v řadě správních řízení bývají přestupci zastoupeni renomovanými advokátními kancelářemi, a pak dochází k řadě odvolání i k soudním sporům. Trvá to pak několik let.“ Ve statistikách jihomoravských celníků chybí údaje z trestné činnosti, kterou ve vztahu k hazardu prověřují specializované útvary celní správy či policie.