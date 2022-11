Negativní dopady stavby bateriové gigafactory převažují, míní zástupce obcí na Plzeňsku Sobotka

Obří továrna Volkswagenu na výrobu baterií do elektromobilů, která by byla na desetiletí strategickým projektem českého průmyslu, naráží na odpor obcí v okolí Líní u Plzně, kde by mohla vyrůst. Přinesla by tzv. gigafactory se čtyřmi tisíci zaměstnanci rozvoj regionu? Plzeň 15:31 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zástupce automobilky ujišťuje, že se všichni zúčastnění snaží, aby dopady na region byly co nejmenší (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Vypadá to, že negativní dopady převažují, pozitiv pro region nemůžeme najít mnoho nebo spíš zatím žádné,“ uvádí v Pro a proti starosta Dobřan Martin Sobotka (Aktivní Dobřany).

Člen představenstva společnosti Škoda Auto Martin Jahn věří, že jde o projekt přesahující zájmy regionu do úrovně národní. „Projekt gigafactory přinese do Česka ty nejnovější technologie, kterými snížíme závislost mimo jiné na Asii, odkud se bateriové články dovážejí.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Pro a proti. Debatují starosta Dobřan Martin Sobotka a zástupce Škoda Auto Martin Jahn. Moderuje Karolína Koubová

„Baterie jsou technologie budoucnosti a je v zájmu celé republiky i našeho průmyslu, aby tady takový závod stál. Plzěn-Líně jsou jediná lokalita, kde lze technicky splnit požadavky investora a firmy Volkswagen,“ dodává Jahn.

Starostovi vadí, jak je celá debata rámována. „Asi bychom se měli obětovat pro Česko a zapomenout na své lokální zájmy. Naše vlády o Green Dealu zatím hovořily spíš s opovržením a najednou po nás chtějí přinést zásadní oběť pro ten samý Green Deal.“

„Samotná baterkárna je vlastně chemička s obrovskými nároky na energie a na vodu. Je to zájem vlády, takže ta to musí prosadit, ale také respektovat to, že chce stavět na našich pozemcích,“ upozorňuje politik.

Zástupce automobilky ujišťuje, že se všichni zúčastnění snaží, aby dopady na region byly co nejmenší. „Investor je ochoten jednat o tom, aby struktura byla připravena tak, že život v obcích bude narušen minimálně.“

„Vhodných lokalit je v Česku víc,“ tvrdí Sobotka. „Sociálně postižené regiony by to asi uvítaly, byla by to pro ně čistší výroba, než na co byly zvyklé. Emoce ale budí určitá přezíravost. Zatím preferujeme, aby u nás tato stavba nebyla vůbec a z komunikace s vládou nemáme pocit, že by nás brala vážně.“

Jednání se zástupci

„Jednání probíhají se zástupci kraje, města i obcí,“ říká zástupce automobilky. „Snažíme se maximálně informovat a vysvětlovat. Projekt je ještě v přípravě, ale rozhodně neplatí, že by s obcemi v celé věci nikdo nejednal.“

„Byli bychom velmi rádi, kdyby vláda, Plzeňský kraj i město zohlednily všechny požadavky dotčených obcí, je důležité, aby byl tamní život narušen co nejméně. Jiná možnost než Plzeň-Líně v republice jinde není. Větší gigafactory má velký význam a přínosy pro Česko budou také velké,“ ujišťuje Martin Jahn.

Zástupce obcí z dotčeného regionu slib kvalitní a přehledné komunikace vítá. „Ale nesmí docházet k tomu, k čemu docházelo na začátku, že třeba za zády obcí šly připomínky z Plzeňského kraje namířené právě proti obcím,“ žádá jednotný postup a transparentní vyjednávání starosta Dobřan Martin Sobotka.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Karolína Koubová.