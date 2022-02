Silnice I/6 je u Žlutic zcela uzavřená, srazila se tři osobní auta s nákladním

Vystrčil: Státy mají obavy z ruské agrese. Nevím, jestli má Zeman víc informací než NATO či USA

„Pokud by k agresi nedošlo, bylo by to určitě lepší. Nebezpečí ale existuje. A pokud ho máme odvrátit, tak určitě ne tím, že budeme nečinně přihlížet,“ upozorňuje předseda Senátu Miloš Vystrčil.