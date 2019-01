Lidé vynesli z Kliniky piano a nábytek, někteří aktivisté zůstávají na budově. Vyklízení pokračuje

Na pražském Žižkově v pátek pokračuje vyklizení budovy, ve které sídlí Autonomní sociální centrum Klinika. Někteří aktivisté ji odmítají opustit, chtějí zůstat na střeše budovy a prezentovat názory na její využití. Exekutor už na místo dorazil, lidé podporující zachování současného stavu Kliniky už z budovy vynesli nábytek nebo piano. Na místě je redaktor Radiožurnálu. Praha 10:40 11. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Byl jsem napaden, takže musím požádat policii o součinnost,“ uvedl exekutor Ivo Luhan. Později upřesnil, že do něj lidé měli strkat | Foto: Barbora Linková | Zdroj: Český rozhlas

Exekutor Ivo Luhan začal budovu procházet, sami aktivisté už část věcí z budovy vynesli, například také barely s vodou.

Exekutorovi a specializované firmě se během včerejška podařilo vyklidit jenom zadní část budovy. Prostor zabezpečili tak, aby se tam aktivisté nemohli vrátit.

Ve čtvrtek před 16.00 pak exekutor Ivo Luhan ukončil vyklízení, které se první den obešlo bez asistence policie. Ta pouze hlídala, aby do domu nevstupovali další lidé. Přes noc budovu hlídala bezpečnostní agentura.

Pasivní odpor

Situace u centra Klinika byla během včerejška chvílemi vyhrocená. Luhan dokonce uvedl, že ho aktivisté napadli a bude potřebovat součinnost policie. Posléze ale upřesnil, že do něj lidé strkali.

Podle exekutora už aktivisté budovu Kliniky vyklidili, asi pět jich ale stále zůstává na střeše. V deset hodin začne Ivo Luhan oficiálně s exekucí jako takovou a do budovy vstoupí. @crozhlas @radiozurnal1 @irozhlas pic.twitter.com/lSQ7NrCajo — Adam Bejšovec (@adambejsovec) 11. ledna 2019

Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan řekl, že policisté během čtvrtka u Kliniky nezaznamenali žádné protiprávní jednání.

Zástupce Kliniky Jakub Ort uvedl, že lidé stojící za sociálním centrem chtějí využít pasivního odporu. „Na jednu stranu ukázat rozhodnost se za projekt postavit vlastním tělem a na druhou stranu ukázat, že ta strana, která je násilná, nejsou aktivisti nebo hnutí,“ řekl Radiožurnálu Ort.

Policisté na místě kontrolovali, aby do budovy nevstupovali další lidé. Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan ale nechtěl předvídat, jak se bude situace v pátek vyvíjet.

Kanceláře

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která budovu vlastní, uvedla, že nemá v Praze dostatek místa pro své úředníky. Proto by SŽDC chtěla budovu, která mnoho let chátrala a rozpadala se, rekonstruovat.

Vyklizení Kliniky je podle mluvčí SŽDC Kateřiny Šubové nutné i proto, že právě správa je za tamní dění zodpovědná. „Všechno, co se v této budově děje, veškerou odpovědnost nenesou aktivisté, ale Správa železniční dopravní cesty,“ řekla Šubová, která zároveň odmítla tvrzení, že rekonstrukce nezačne dříve než za rok.

Ve čtvrtek pomoc Klinice nabídl také pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Řekl, že je ochotný jednat o tom, že by magistrát aktivistům zajistil jinou budovu, ve které by komunitní centrum Klinika mohlo dál fungovat. Chtěl ale, aby výměnou za to lidé z budovy na Žižkově v klidu odešli. Hřib doplnil, že magistrát aktivistům s objektem na Žižkově nemá jak pomoct.

Plicní ambulance

Budova dřív sloužila jako plicní ambulance. Od roku 2009 ale byla prázdná, chátrala a rozpadala se. Aktivisté ji vyklidili a začali v ní provozovat sociální centrum, ve kterém se konaly přednášky, koncerty nebo divadelní představení. Za původní myšlenkou stáli nebo ji podporovali například ekolog Arnošt Novák, sociální pracovnice Anna Hausnerová nebo hudebník Ivo Mathé.

Část aktivistů také v budově bydlela. Využívali ji ale načerno. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jim nakonec v únoru 2015 objekt propůjčil, dokud nenajde instituci, která ho bude dál využívat. Když se ale majitelem budovy stala Správa železniční dopravní cesty, aktivisté přesto odmítli odejít, a právě proto musela Správa požádat o vyklizení exekutora.