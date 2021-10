‚Historický moment‘ na tuzemské železnici. Vývojáři vyzkouší na Ústecku poprvé vlaky bez strojvedoucích

Na Švestkové dráze v Ústeckém kraji se za pár týdnů projedou zcela autonomní vlaky. Vývojáři tam chtějí jejich provoz bez jakékoliv lidské pomoci otestovat vůbec poprvé v Česku. Právě na této lokální trati s pravidelným provozem budou mít pro tento pokus ideální podmínky. Švestková dráha vývojářům totiž slouží jako cvičný polygon při vývoji moderního zabezpečení železnic. Fotogalerie Ústí nad Labem 11:07 31. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Švestkové dráze v Ústeckém kraji se za pár týdnů projedou zcela autonomní vlaky | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

„Švestková dráha začíná u podélného námezníku,“ říká Českému rozhlas Sever strojvedoucí Zdeněk Chrdle. Řízení vlaku je jeho koníčkem, jinak pracuje jako generální ředitel společnosti AŽD. Ta vyvíjí zabezpečovací prvky na železnici.

Švestková dráha mezi Čížkovicemi a Obrnicemi v Ústeckém kraji slouží i jako testovací polygon. „Nerad bych, aby to mělo mezi cestujícími a veřejností nálepku testovacího polygonu a toho, že se tam něco může stát,“ vysvětlil.

„Je to naopak. My tam sice testujeme nové věci, ale trať je bezpečná na úrovni koridorových tratí a jsou tam takové bezpečnostní vychytávky, takže bych řekl, že je i bezpečnější. Kdyby se někde zmýlil lidský činitel, vlaky se zastaví všechny,“ dodal.

Kromě zabezpečovacího systému ETCS je tu celá řada dalších technologií. „Před námi vidíte dva nové přejezdy, které jsou integrované do stanice. Jsou digitální, mají novou konstrukci. A tady vidíte návěstidla z ledek,“ popsal během jízdy.

Vlaky bez strojvedoucího

Díky modernímu vybavení tady už za pár týdnů chtějí odborníci vyzkoušet v Česku unikátní projekt, tedy autonomní vlaky.

„Pro konec letošního roku připravujeme i technologický demonstrátor, kdy bychom ukázali, že jsme schopní zcela autonomně bez strojvedoucího řídit jedoucí vozidlo a zajistit, že bude schopné reagovat na překážky, výzvu v cestě a že bude schopné komunikovat s dispečerským centrem,“ vysvětlil náměstek ředitele AŽD pro výzkum a vývoj Antonín Diviš.

Podle něj půjde na tuzemské železnici o „historický moment“. Speciálně upravený vlak bude vybavený nejen různými čidly.

„Vlak vyjede z místa na základě pokynu operátora z dispečerského centra z nějaké vzdálené lokality, dál se bude pohybovat. Samozřejmě máme připravené různé scénáře, třeba uvízlé vozidlo na přejezdu,“ popsal.

Na jiné české testovací trati – na Kopidlnce – by pak mohly autonomní vlaky jezdit pravidelně do dvou let. Do ostrého provozu bude ale jejich cesta ještě hodně dlouhá. Změnit se budou muset například i zákony.