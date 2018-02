Zdroj informací je mi ukradený, říká autor masivně šířeného dezinformačního e-mailu

Je autorem dezinformačního článku, který si mezi sebou e-maily posílaly tisíce lidí. Důchodce Oldřich Lukáš v něm například píše, že prezidentský kandidát Jiří Drahoš podporuje masivní islamizaci a cenzuru. Varuje, že pokud se Drahoš stane prezidentem, Česku hrozí „nepředstavitelná kriminalita“ či „posílání dětí na obchod s orgány nebo prostituci". V rozhovoru pro iROZHLAS.cz Lukáš tvrdí, že informace čerpal z „tisíců zdrojů" po celé Evropě. Rozhovor Praha 6:15 8. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oldřich Lukáš | Zdroj: Repro ČT24

Lukáš o sobě mluví jako o ekonomovi, ekologovi a učiteli v důchodu. V minulosti publikoval na serveru Parlamentní listy, na síti YouTube lze nalézt několik videí, na nichž mluví o „světovládě", „transformaci společnosti", kterou mají obstarat noví politici, či „světlejším zítřkům".

Jeho sdružení Lidé lidem navrhlo udělit zpěvákovi Tomáši Ortelovi Zlatou cenu odkazu Karla Kryla za jeho „vlastenecké písně".

Server iROZHLAS.cz na Oldřicha Lukáše narazil při pátrání po autorech a šiřitelích dezinformačních textů, které si lidé před prezidentskou volbou masově přeposílali e-maily. Materiál o nich publikuje tento týden.

O muži jako první informovala Česká televize reportáží v pořadu 168 hodin. Text „Zamyšlení na prezidentskými volbami – veškerá legrace končí!!!“, jenž rozeslal, je v plném znění na konci rozhovoru.

Jste autorem textu „Zamyšlení na prezidentskými volbami – veškerá legrace končí!!!", který si mezi sebou lidé masově přeposílali e-maily. Kolika lidem jste ho poslal?

Za to já nemůžu, já mám 20, 30 přátel a poslal jsem jim to. Nikoho jsem nevybízel, aby to poslal dál. Ne že bych si za tím nechtěl stát, ale teď to běhá, každý posílá všechno možné. Já nikdy nikomu nepíšu „Pošli to dál“, jak se vždycky píše. Jestliže si to někdo srovná se svým vnitřním přesvědčením a pošle to dál, tak já ho za to nebudu kriminalizovat.

Kolik takových textů k prezidentské volbě jste napsal a rozeslal?

Tenhle k ní byl jediný. Motivovaly mě útoky na (prezidenta Miloše) Zemana a na nás. Ještě jsem napsal jeden další text, který jsem poslal drahošovcům i zemanovcům. Byla to výzva ke smíření. Jsme lidi, byl to nějaký fotbalový zápas, teď to skončilo, tak spolu zase rozumně žijme dál. To jsem napsal a stejně ze mě dělají putinovce.

A vy se považujete za koho?

Upřímně řečeno, já se nepovažuji za příznivce ani jednoho. K oběma mám fůru výhrad. Ale ten hlavní důvod je ten, že když vidím obrovské nebezpečí, co se sem hrne z různých stran, a postavím si k tomu kritérium, kdo tomu brání, kdo tomu nebrání, jednoznačným vítězem je Zeman. Tady funguje princip, o němž mluvili už staří indiáni: Kdo nezabrání zlu, ačkoliv může, tak je stejný jako ten, kdo ho páchá.



'Napadli mi počítač'

Co vás vedlo k tomu, že jste napsal ten text?

Dostávám strašná kvanta informací z nejrůznějších táborů. Když to čtu a vyhodnocuji si to, opravdu mi začíná být těžko. Vrcholem bylo, když mi napadli počítač a vytvořili téměř identickou schránku, jako mám já. Dali tam můj automatický podpis, naprosto stejné formulace, jaké používám, i grafiku.

K nesmírně důležité schůzce, na níž jsem posílal pozvánku, v noci před jejím konáním rozeslali informaci, že se to ruší. Napsali: Mám podezření, že jsme odhaleni, nevolejte mi zpátky, aby se to neprozradilo, a takovéhle všelijaké kecy.



Lukášovo sdružení Lidé lidem navrhlo udělit zpěvákovi Tomáši Ortelovi Zlatou cenu odkazu Karla Kryla. | Zdroj: Lidé lidem

Kdo jsou oni?

Jo, to kdybych věděl, dám na ně trestní oznámení. Útoky a sprosťárny mě přesvědčily, že mám sednout a mám ten dokument sepsat. Protože na straně drahošovců, a neříkám, že to organizuje on sám, ale ti lidi za ním produkují neskutečnou nenávist a zlo.

Počkejte, před chvílí jste říkal, že nevíte, kdo to udělal. Jak najednou víte, že jde o někoho od pana Drahoše?

Jednak proto, že lidi kolem mě jsou ve věku, který jim neumožňuje kamarádit se s počítači. Jsme rádi, že přijmeme a odešleme e-mail. A pak je tu otázka: Komu to prospívá?

A na základě této úvahy jste došel k závěru, že na vás zaútočil někdo z týmu pana Drahoše?

Já vám říkám, že kdybych to mohl zjistit, vyřeším to jinak.

Vy v jedné větě říkáte, že to nevíte, ve druhé, že to byl někdo od Drahoše. Nepřijde vám to zvláštní?

To jste mi špatně rozuměl. Když jsem mluvil o lidech z jeho okolí, to byly sprosťárny rozesílané po celé republice. Lidi mi to posílali. Mně už z toho bylo úplně špatně.

Čili někdo z Drahošova týmu posílal lidem nějaké sprosťárny?

Byly tam i fotografie a citace. No tak to je přece jasné.

„To, co jsem napsal, jsem napsal na základě tisíců a tisíců informací z celé západní Evropy a nejen jí.“ Oldřich Lukáš (autor dezinformačního textu)

To podle vás spojuje ty e-maily s Drahošem? Citace a fotografie si odesílatelé mohli vzít kdekoliv, nemyslíte?

Ale jak to nespojuje? Třeba jsem dostal několik zpráv o tom, že maminka šla s dcerou na nákup a měla na klopě Zemana. A tam na ni zaútočili nějací dva dvacetiletí hošíci, shodili ji na zem a a nebýt toho, že tam byl nějaký pán, dopadlo to špatně. Takových příhod byla celá řada.



Připusťme, že se to opravdu stalo. Jak víte, že to byl někdo od Drahoše?

Když má na klopě Zemana a oni jí říkají, já to nebudu ani opakovat, tak asi nebudou od Zemana.

To ještě neznamená, že to byl někdo od Drahoše, nebo ano?

Tak když mě někdo napadne kvůli klopě se Zemanem a začne mi nadávat do zemanovců. Kdo by to mohl být?



Dobře, může to být příznivec Jiřího Drahoše, ale rozhodně nelze říct, že ho naváděl přímo on nebo někdo z jeho okolí...

Ale samozřejmě, že ne. To jsem říkal už na začátku, že netvrdím, že to aktivně dělá.

Stojíte si za informacemi v textu, který jste rozeslal?

Vždyť já jsem tam nenapsal nic jiného, než „chcete-li to a to, volte Drahoše“.



'Psal jsem to na podporu Zemana'

Připouštíte, že ten text je silně protidrahošovský?

To si netroufám nějak kvalifikovat. Samozřejmě to podporuje Zemana, a proto jsem to psal. Já tady vidím dvě brány: jedna nebezpečí přijímá a vítá, druhá se zavírá. V tu chvíli je pro mě jasná volba Zeman.

Co vlastně považujete za ono nebezpečí?

Emigrace, Drahoš říkal, že 2006 imigrantů není problém nebo nějak tak. Já už si to nepamatuji. Těch věcí je celá řada.

Neříkal spíš, že naše země by takové množství zvládla, ne že se to stane, pokud bude zvolen prezidentem?

V čem se to liší? Ještě jednou. Já volím toho, kdo tomu brání. A to je Zeman. To je všechno.

Ve vašem textu je napsáno, že Drahoš je homopedofil, že byl v StB, v Římském klubu, což jsou podle vás zednáři, a tak dále. Z jakých informací jste při jeho psaní vycházel?

To, co jsem napsal, jsem napsal na základě tisíců a tisíců informací z celé západní Evropy a nejen jí. O tom, jak tam pokračuje islamizace a drtí Evropu. Pokud se to nezastaví, naši vnukové budou ohroženi a jednou si budeme rvát vlasy. Proto jsem napsal něco na podporu Zemana.



Drahoš ale přece veřejně prohlásil, že k nám imigranty taky nemáme zvát a máme se bránit. To jste nezaznamenal?

Ruku na srdce, vy víte stejně jako já, že pan Drahoš zrovna vyjádření na toto téma operativně měnil. Ale to je jeho program.

Jak je měnil?

Zkuste si najít v těch videích, je jich víc, a porovnejte si starší a novější. Jak se blížily volby, radili mu, aby otáčel. Ale to je pochopitelné, patří to k předvolebnímu boji.

Má podle vás prezident vliv na rozhodování o migrační a azylové politice Česka?

Samozřejmě že z hlediska exekutivy ne. Ale když bude vystupovat na vládě, mluvit v Parlamentu, v televizi, na mezinárodních fórech, může to ovlivnit. Ale zákonodárce není.



'Psal jsem to přátelům'

Zpátky k těm zdrojům, z nichž jste vycházel. Když já píšu článek, musím vycházet z informace od důvěryhodné osoby nebo z dokumentů. Z čeho jste vycházel vy?

Je tu malý rozdíl. Vy jste redaktor státního rozhlasu, máte nějaký časový fond, mzdu, techniku, zázemí. Váš postup je naprosto v pořádku. Ale já nepíšu zprávy, nic neanalyzuji. Ten text je jen dopisem přátelům, nic víc.

„Kdybych věděl, že se budete ptát na nějaké zdroje, rovnou bych je tam vkládal. Když píšete kamarádům, taky jim ke každé větě vykládáte nějaké zdroje? Byl to můj pocit a můj názor. “ Oldřich Lukáš (autor dezinformačního textu)

Nicméně měl obrovský dosah...

Já o tom vůbec nevěděl, dozvěděl jsem se to až potom.

A když jste se to dozvěděl, necítil jste zodpovědnost za nepravdivé informace, které jste napsal a rozeslal?

Prosím vás, já nevím, jakou zodpovědnost. Kdybych věděl, že se budete ptát na nějaké zdroje, rovnou bych je tam vkládal. Když píšete kamarádům, taky jim ke každé větě vykládáte nějaké zdroje? Byl to můj pocit a můj názor. To přece není trestné, a pokud ano, otáčíme se do nejhlubší totality.

Připouštíte tedy, že v tom článku jsou nepravdivé informace?

Pokud se sejdeme a budeme na to mít půl dne, všechno vám do detailu vysvětlím. Takhle po telefonu to nejde.

Kdybyste měl dostatek času, ke každému tvrzení byste uměl doložit důvěryhodný zdroj?

Jednoznačně. (Server iROZHLAS.cz později získal e-mail, v němž Lukáš uvádí zdroje, z nichž vycházel, ve většině případů jde o další dezinformační texty bez hodnověrných zdrojů, které se před volbami šířily e-maily.)

V textu také varujete, že kdyby se stal Drahoš prezidentem, děti ve školách budou ovlivňovat pedofilové, homosexuálové, neziskovky, tam souvislost vychází z čeho?

Teď vám řeknu jednu moc smutnou věc. Už se to děje. Máme konkrétní lidi, konkrétní školy a školky.

Ukázka zdrojů, z nichž Lukáš při psaní svého textu vycházel

Jaké?

No a zase se k tomu dostáváme. Kdybych byl vyšetřovatel, tak je to něco jiného. Ti lidé nám to přišli říct, abychom s tím něco zkusili udělat, ale prosili: Proboha, jen to nikomu neříkejte, oni by nás vyhodili.

Jací lidé?

Rodiče těch dětí, které přišly domů a oni to z nich vypáčili.

Další varování z textu: juvenilní justice by dala děti na výchovu pedofilům, na orgány, prostituci, obchod s bílým masem. To jste zjistil na základě jakých zdrojů?

To je zase na delší povídání. Víte, co dělá Barnevernet? (instituce, která v Norsku zajišťuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí a mládeže - pozn. red.)

Ano, to je norský úřad, který s Českem, natož českou prezidentskou volbou nemá nic společného.

Samozřejmě. Ale tyhle technologie se začínají pomalu objevovat i u nás. Ono je to plíživé a není to vidět. Konkrétně v Teplicích nebo v Mostu je člověk odsouzený za znásilnění nevlastní dcery. Ačkoliv nález sexuologa zněl, že je panna.

Když jsme po tom pátrali, zjistili jsme, že řadu let bojuje proti OSPODU (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Někde to dělají bezvadně a někde to dělají dost nepěkným způsobem. Bohužel se stává, že některé rodiny jsou rozbité a jejich děti končí v pasťáku. Barnevernet to sbírá, tam ty děti mají daleko horší konce. To se tu začíná plíživě objevovat, to tu nikdy nebylo.



Co s tím má společného pan Drahoš a vaše tvrzení, že po jeho zvolení se budou děti dávat na výchovu pedofilům?

Dostáváme se zase k té bráně.



'Největší ohrožení vidím v islamizaci'

Čili podle vás by pan Drahoš uvítal, kdyby justice dávala děti na výchovu pedofilům, na orgány, prostituci, obchod s bílým masem?

Vy mě zase chytáte za slovo. Když vidíte, co se tady děje, co se tu rozjíždí. Největší ohrožení vidím v islamizaci, na ní je napojeno vše ostatní. V Evropě se legitimizují manželství s dvanáctiletými dívenkami.

Kde?

V Německu. Neříkejte, že jste to neviděl.

Neviděl. Žádný hodnověrný zdroj nic takového neuvádí.

Tomu se mi nechce ani věřit.

A kde jste to četl vy?

Na stovkách hodnověrných stránek, které přicházejí z Německa.

Tak uveďte jednu konkrétní. Podle vás není důležité posuzovat, z jakých stránek ona informace pochází, ale stačí, že jsou jich stovky?

Pro vás je to určitě důležité. Já to ctím a chápu. Mně je úplně ukradené, jaký je zdroj. Mně stačí ta informace, jaká tam je.

Vám tedy nevadí, že si to mohl někdo vymyslet nebo minimálně přibarvit?

Ano, jeden si může vymyslet. Ale když vidíte stovku videí, na nichž vidíte, co se tam děje, to si asi nikdo nevymyslí.



'Vyhodnotím, co vidím'

Takže čím víc je videí, tím je na nich zobrazovaná událost pravdivější?

Když uvidíte video, na němž někomu zaživa uřezávají hlavu, a těch videí je 10, 20, budete mít pocit, že tady to nebezpečí je? Když vidíte malé dítě, jak se učí střílet a popravovat, takovéhle příšerné hrůzy. To mám říkat, že to jsou Putinovy fejky? Tohle přece nejde.

Já dám na svůj rozum, vyhodnotím si, co vidím, a udělám si názor. Jak jinak si mám vytvářet názor, když za sebou nemám armádu zpravodajců? Já jako důchodce nemám jinou možnost než vnímat a číst, co mi přichází.

Kam si tedy chodíte pro informace, které formují váš názor?

Jsou to odkazy na zahraniční servery v Německu, Anglii, Švédsku, Americe, Kanadě. Když dostanu takových zpráv tisíc, udělám si úsudek.



„Mně je úplně ukradené jaký je zdroj. Mně stačí ta informace, jaká tam je.“ Oldřich Lukáš (autor dezinformačního textu)

Sledujete a věříte zavedeným mediím, jako například Česká televize, Český rozhlas?

O tom nepochybujte.

Děláte si názor také na základě jejich informací? Věříte jim?

Samozřejmě. Českému rozhlasu věřím víc než České televizi.

Proč?

Porovnávám moji zkušenost, kterou jsem získal z celého světa, s tím, co říkají. A diference mezi tím, co vnímám jako pravdu, a co slyším, ukazuje míru té pravdivosti.

Považujete za pravdivější informaci z Českého rozhlasu a České televize než informaci z nějaké neznámé zahraniční stránky?

To se nedá paušalizovat, to je pokaždé jinak.

Věříte skutečně, že všechna varování z vašeho článku by se vyplnila, kdyby se Jiří Drahoš stal prezidentem?

O tom vůbec nepochybujte. Ale ono se to možná stane za těch pět let, až skončí Zeman. Může se to stát ale i dřív, za Zemana. Tady nikdo neví, co se stane.

Dokument, jehož autorem je Oldřich Lukáš: