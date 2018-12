Vláda podpořila novelu poslanců ANO k autovrakům. Vlastníci silnic a parkovišť by mohli mít širší práva

Vlastníci silnic a veřejných parkovišť možná dostanou širší práva odstraňovat z nich odstavené automobily. Vláda na pondělním zasedání podpořila návrh skupiny poslanců ANO. Podle novely by se měl zákon rozšířit na vozidla, která mají déle než šest měsíců propadlou technickou kontrolu nebo jsou vyřazená z registru vozidel. Praha 14:00 17. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vypuštěná kola, zrezatělý karoserie, chybějící nárazníky, jindy rozbitá okna. I taková auta je možné potkat v ulicích měst | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: iROZHLAS.cz

Města a obce shodně uvádějí, že v současnosti je hlavním problémem definice autovraku. Za vrak se považuje, podle zákona o pozemních komunikací (č. 13/1997 Sb.), takové vozidlo, které má poškozené podstatné části „mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla“.

Vozidlo tak musí být v opravdu dezolátním stavu, musí mu chybět motor, kola, být vyhořelé a obdobně, aby ho bylo možné jednoznačně označit za vrak. „Z praxe vím, že to je velký problém,“ řekla už dříve Zuzana Ožanová (ANO), spolupředkladatelka novely, serveru iROZHLAS.cz.

Týká se i aut vyřazených z registru

Kabinet v pondělí doporučil, aby byl odtah dlouhodobě odstavených aut možný i v dalších případech. Například vozidla, jejichž provozovatelům policisté odebrali při vyšetřování nehody osvědčení o registraci kvůli nebezpečné závadě.

Předloha poslanců ANO, kterou podepsal i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Provozovatele by také musel informovat o tom, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by ho mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Jestliže se bude jednat o odložené auto, kterému zrovna propadla technická kontrola, celý proces by teoreticky trval jedenáct měsíců. V listopadu server iROZHLAS.cz oslovil sedm nejlidnatějších měst v Česku s dotazem, jestli novelu vítají.

A právě dlouhé lhůty zmínila Ostrava i Praha jako problematické, ačkoli jinak novelu hodnotily z větší části kladně. Obecně pak všechna oslovená města novelu, i když s rezervami, vítají. Umožní jim totiž řešit, podle nich, neřešitelnou situaci.

Parkování bez technické přestupkem

Déle než půlroční parkování automobilu bez platné technické kontroly by bylo podle novely také přestupkem. Hrozila by za něj stejně jako za odstavení klasického vraku pokuta až 300 tisíc korun.

Ve sněmovně je přitom druhá novela od opoziční TOP 09, která stanovila lhůtu pro propadlou technickou kontrolu na tři měsíce. Tu vláda odmítla podpořit. Ministr dopravy Dan Ťok novinářům před tehdejším jednáním vlády řekl, že návrh považuje za příliš tvrdý.

