Vraky zabírají parkovací místa, jejich odstranění je nemožné. Pomoci by měla schválená novela

Auta bez registračních značek, s vypuštěnými koly a často už zarůstající vegetací – zabírají cenná parkovací místa nebo ohrožují životní prostředí. Kvůli současné definici autovraku není pro města jednoduché dostávat z ulic dlouho nepoužívaná vozidla. Novelu ohledně definice toho, co je to vrak, ve středu schválila Poslanecká sněmovna. Praha 13:53 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační fotografie vraků | Foto: Jaroslav Hroch | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odstranění autovraků z ulic, silnic a parkovišť by mohlo být v budoucnu snadnější. Návrh poslanců hnutí ANO totiž ve středu v závěrečném čtení schválila sněmovna. Podle novely silničního zákona by měl mít vlastník komunikace možnost auto odtáhnout, pokud na výzvu nereaguje majitel vraku. Náklady by pak vlastník komunikace vymáhal po majiteli auta.

Za vrak novela považuje vůz s minimálně šest měsíců propadlou technickou kontrolou. Podle poslankyně hnutí ANO Zuzany Ožanové má změna pomoct dostat z ulic nepojízdná auta, která jen zabírají místo.

Šest měsíců bez technické a z ulice, navrhuje ANO. Problém autovraků to řeší jen částečně, upozorňují města Číst článek

„Taková vozidla, která tam dlouhodobě stojí, mají několik let propadlé technické prohlídky. Myslím si, že hyzdí dost center našich měst a je třeba s nimi něco dělat. Stává se, že už ani neznáme vlastníka. Velkou novinkou je, že i vlastník komunikace bude moci čerpat údaje z registru vozidel,“ říká Ožanová.

Co je to vrak?

Radnice se s autovraky zatím snaží vypořádat různými způsoby. Konkrétně v České Lípě před půl rokem vedení vyzvalo obyvatele města, aby mu dávali tipy na dlouho odstavená vozidla. Od té doby už z ulic zmizelo prvních patnáct aut.

„Vyzýváme majitele, aby se dostavili a začali situaci řešit. Pochopitelně začínáme dávat věci na úřední desku. Takto se nám podařilo dostat z ulic asi 15 vraků,“ říká místostarosta Jaroslav Turnhöfer z uskupení Živá Lípa.

Složitou situaci ohledně určování majitele potvrzuje také Jiří Šenkýř z odboru správy majetku. Zároveň říká, že má aktuálně vytipovaných zhruba 10 vozidel, která splňují podmínky autovraku. Město by je chtělo do tří týdnů odstavit.

Změna legislativy by podle Šenkýře pomohla, obzvlášť v případě, že by se změnila definice autovraku. „Autovrak je pojat tak, že je to vozidlo, které je neschopné provozu a chybí mu nějaké důležité části. Tohle, kdyby se trochu změnilo a pohlíželi bychom na to jednodušším způsobem, tak by to bylo určitě lepší,“ dodává Šenkýř.

Co s opuštěnými auty? V Praze může jít o tisíc vraků, radnicím chybí opora v zákoně při jejich likvidaci Číst článek

Problém s autovraky řeší také hlavní město. Příkladem může být situace v městských částech Praha 3 a 10.

Červená dodávka v jedné z ulic ve Strašnicích už hodně dlouho nikam nejela. Aspoň o tom svědčí vypuštěné pneumatiky, posprejované auto, chybějící zrcátko. Praha 10 o něm ví, nedokáže ho ale z ulice dostat, kvůli stávající legislativě se totiž o autovrak nejedná.

„Je tam velmi vágní definice toho, co je vrak. Je to zjevně technicky nezpůsobilé vozidlo, ale nějaká větší specifikace není úplně jasně definována,“ popisuje starostka Prahy 10 Renata Chmelová z uskupení VLASTA. Podle jejího odhadu je podobných aut v okolí asi pět set.

Odtah na náklady vlastníka

Obdobnou situaci řeší také sousední Praha 3. Starosta Jiří Ptáček z TOP 09 ukazuje na modré auto, které v městské části dlouhodobě parkuje a nemá technickou kontrolu. „Když se na něj kouknete, tak má vpředu vyfouklé kolo,“ popisuje Ptáček. „Pokud to má motor, kola – všechna kola, tak nám to zamítnou a řeknou, že to autovrak není. Odtáhnout toto auto nelze,“ dodává.

Novelu zákona obě radnice pražských městských částí i radnice v České Lípě vítají, díky ní budou obce moci odtáhnout taková auta, která nemají více jak půl roku platné technické osvědčení o způsobilosti.

Novela předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Provozovatele by také musel informovat o tom, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Sněmovna do předlohy vložila i návrh Jana Čižinského (KDU-ČSL) a dalších poslanců z jiných stran, který umožní snazší obnovování parkovacích oprávnění v parkovacích zónách. Obce budou mít právo nahlížet do patřičných registrů a samy si ověřovat údaje o žadatelích.