Vláda nepodpoří opoziční novelu zákona k autovrakům. Ťok ji považuje za příliš tvrdou

Novelu zákona o pozemních komunikacích, která měla řešit otázku autovraků v ulicích, vláda ve středu na jednání odmítla podpořit. Podle návrhu opoziční TOP 09 se měl zákon o vracích vztahovat také na vozidla, která mají déle než tři měsíce propadlou technickou kontrolu. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) novinářům před jednáním vlády řekl, že návrh považuje za příliš tvrdý. Vypuštěná kola, zrezatělý karoserie, chybějící nárazníky, jindy rozbitá okna. I taková auta je možné potkat v ulicích měst

Menšinová vláda ANO a ČSSD tak ve sněmovně odmítne novelu, nesouhlasí zejména s tříměsíční lhůtou. Podle Ťoka by se mohlo stát, že by byla odtažena auta například majitelů na dovolených. Po jednání vlády uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), že by mohlo dojít k zešrotování skoro nových aut.

„Vláda zaujala nesouhlasné stanovisko a to, zjednodušeně řečeno, z toho důvodu, že ten zákon by umožnil šrotovat čtyři roky stará auta, která jsou technicky v dobrém stavu, nicméně jejich majitel s tím zapomněl jít včas na technickou prohlídku,“ uvedl na tiskové konferenci ministr spravedlnosti.

Hlavní iniciátorka novely z TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že se i přes to bude snažit novelu prosadit. „I přes zamítavé stanovisko vlády budu dále dojednávat podporu tohoto návrhu s poslanci z ostatních poslaneckých klubů a budu se snažit jej v Poslanecké sněmovně prosadit,“ reagovala na rozhodnutí vlády místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, hlavní iniciátorka novely.

Definice autovraku

Problémem je zejména definice autovraku, jak pro server iROZHLAS.cz potvrdil mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš. „Problematické je, že ne každé vozidlo, které se dlouhodobě může jevit jako vrak, je skutečně dle současné legislativy vrakem,“ uvedl mluvčí a dodal: „Za vrak tedy nejsou považována vozidla s prošlou technickou kontrolou, bez registrační značky, s vypuštěnými koly ani např. vozy, které jsou na komunikaci očividně odstavené dlouhodobě a jsou již například zarostlé trávou či silně zaprášené.“

Hlavní těžiště opoziční novely má spočívat v tom, že by se zákon vztahoval i na auta, která mají déle než tři měsíce propadlou technickou kontrolu. Pokud by majitel do dvou měsíců vozidlo neodstranil, vlastník komunikace by ho přemístil na náklady majitele na určené parkoviště. Zde by běžela lhůta šesti měsíců. Pokud by si ani tehdy majitel pro vozidlo nepřišel, bylo by zlikvidováno.

Jenže do sněmovny pravděpodobně poputuje nový návrh novely, který vypracovalo ministerstvo dopravy a problematikou vraků se má také zabývat.