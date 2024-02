ONLINE: ‚Avdijivské peklo‘. Kyjev posílá další posily do bojů o město, situace je podle brigády kritická

Do bojů o východoukrajinskou Avdijivku vyslala ukrajinská armáda další brigádu jako posilu, uvedla ukrajinská média s odvoláním na sdělení samotné jednotky. Do bitvy o město, které leží nedaleko Doněcka, okupovaného už od jara 2014, posílají čerstvé síly i Rusové. Ukrajinská armáda nyní musí využívat k zásobování sil ve městě záložní trasu a jednotky ve městě se místy stahují do výhodnějších pozic, připustil armádní mluvčí podle médií. Sledujeme online Kyjev 11:37 15. 2. 2024 (Aktualizováno: 12:07 15. 2. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci v Doněcké oblasti | Foto: Diego Herrera Carcedo / Anadolu

„Situace na místě v okamžiku přemístění brigády byla mimořádně kritická,“ uvedla na sociální síti 3. samostatná útočná brigáda, jejíž prapory podnikly útok na čtvrti města dobyté mezitím ruskými vojáky.

Brigáda podle tohoto vyjádření na svém úseku bojuje proti sedmi nepřátelským jednotkám stejné velikosti. Ukrajinští vojáci musí bojovat proti novým ruským jednotkám, které útočí ze všech směrů, uvedl velitel brigády Andrij Bileckyj.

⚡️Ukraine's 3rd Assault Brigade confirms redeployment to Avdiivka, says situation 'extremely critical.'https://t.co/AZ85R9KPCI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 15, 2024

„Situace v Avdijivce zůstává hrozivá a nestabilní. Nepřítel pokračuje v rotaci sil a vrhá do města nové síly a prostředky,“ dodala brigáda v příspěvku nazvaném „avdijivské peklo“.

Vyslání posil do Avdijivky umožnilo poprvé za dva roky vystřídat část tamních sil.

Třetí útočná brigáda se těší pověsti jedné z nejlepších ukrajinských jednotek, uvedla agentura Unian a dodala, že podle časopisu Forbes Ukrajina potřebuje tuto jednotku a nemůže si dovolit o ni přijít v boji o napůl zničené město.

Zásobování sil ve městě, ve kterém se odehrávají těžké boje, se ztížilo, armáda musí používat záložní trasu, kterou si předem připravila, uvedl v televizi mluvčí uskupení ukrajinských sil Tavrija Dmytro Lychovij.

Nepřítel se podle něj snaží prorazit ukrajinskou obranou západně od koksovny, která bývala největší v Evropě, ale naráží na pevný odpor.

Situace je podle mluvčího zvládnutelná, jakkoli na Avdijivku připadá značný díl bojů na celém úseku fronty. Server RBK-Ukrajina napsal, že situace ve městě, kde se několik dní vedou pouliční boje, je bezmála katastrofální.

Mluvčí Lychovij podle agentury Unian také uvedl, že frontová linie v samém městě je „velmi dynamická“ - tedy se rychle mění - a že ukrajinské jednotky se místy stahují do výhodnějších postavení.

Nepřítel má podle něj výraznou převahu v počtu vojáků, v dostupné munici a také v letectvu, které zdálky shazuje řízené bomby, aniž by se vystavilo nebezpečí sestřelení protivzdušnou obranou.

Přesto Rusové nebyli s to Avdijivku obejít ze západu a musí bojovat v ulicích, přičemž do bojů zapojuje čím dál více sil. Unian dal posílení obrany Avdijivky do souvislosti s nedávnou návštěvu tohoto místa novým hlavním velitelem Oleksandrem Syrským.