Až 10 výjezdů policie týdně kvůli násilí mladistvých. Jejich radikalizace je bezpečnostní výzva, píše vnitro

Nezletilí a mladiství se radikalizují do té míry, že někteří v násilí vidí nejpříhodnější možnost sebevyjádření. Jako nový trend popisuje tento jev zpráva ministerstva vnitra o extremismu za rok 2024, kterou ve středu odpoledne projedná vláda Petra Fialy (ODS). Server iROZHLAS.cz má dokument k dispozici. Praha 5:00 28. května 2025

Mladistvá dívka z jižní Moravy odešla loni 12. listopadu z jednací síně Vrchního soudu v Olomouci s rozsudkem dvou let vězení. Verdikt si vyslechla jako vazebně stíhaná. Trest dostala za oslavování vraha, který na filozofické fakultě připravil o život 14 lidí a dalších 25 zranil. Navíc se sama chystala zavraždit tři spolužačky, od činu jí dělil jediný den.

„Po zadržení v přípravném řízení vypověděla obžalovaná, že je dobře, že ji policisté zadrželi, protože právě chtěla spáchat vraždu tří žákyň,“ sdělil tehdy mluvčí soudu Stanislav Cik. Dívka nejdříve neúspěšně sháněla střelnou zbraň, později si k uskutečnění plánu opatřila nůž.

Jde o jeden z nejvýraznějších případů, jenž zapadá do resortem ministra Víta Rakušana (STAN) nově popsaného trendu. Ministerstvo mluví o individuální radikalizaci nezletilých a mladistvých bez vazby na konkrétní ideologii, živnou půdou je pro ni podle vnitra online prostředí.

Radikální online komunity

„Bezpečnostní výzvou zůstávají zejména radikální online komunity, které působí decentralizovaně na různých platformách a často sdružují uživatele na globální úrovni. Jejich sdíleným prvkem je představa násilí jako jediného prostředku k dosažení individuálních i kolektivních cílů,“ píše vnitro.

Zmíněné komunity a exhibici násilí ve veřejném prostoru vnitro spojuje s rostoucími počty výhrůžek útoku ve školách. Jen v lednu tohoto roku policie prověřovala deset takových incidentů, například jeden žák základní školy v Rudolfově na Českobudějovicku ohrožoval učitelku střelnou zbraní.

„Velmi často u těchto případů absentuje vazba na konkrétní ideologii, jakékoliv dlouhodobější ukotvení, a naopak se velmi výrazně objevuje fascinace násilím,“ stojí ve zprávě vnitra. Úředníci popisují, že „podstatný podíl na vzrůstu počtu oznámení na potenciálně nebezpečná jednání má nepochybně i střelba na filozofické fakultě“.

Zásadní nárůst vražd dětmi

Popisovaný trend potvrzuje pro iROZHLAS.cz i nejvyšší žalobkyně Lenka Bradáčová, která předchozích dvanáct let řídila Vrchní státní zastupitelství v Praze. Odkazuje na dlouhodobé statistiky, podle nichž u mládeže zřetelně roste počet případů nejzávažnějších typů kriminality.

„U nezletilých i mladistvých se počet vražd dostal z čísla jedna na číslo deset. Takže součet dvacet z celkového počtu zhruba 150 vražd ročně je zásadní nárůst,“ popisuje. Také ona mluví o opakovaných výjezdech policie do škol a připomíná i incident z Rudolfova. „Děti nosí zbraně do školy s konkrétním cílem, a to vymezit se, ukázat na sebe a řešit konflikty, ale naprosto neadekvátním způsobem.“

Mladší 15 let nelze trestně postihnout. Nicméně když spáchají trestný čin, státní zastupitelství koná. U civilních soudů žalobci za účasti rodičů dětí navrhují výchovná a další opatření, aby se do budoucna podobných skutků vyvarovaly. A Bradáčová bude chtít vědět, jak jsou tato řízení efektivní.

„Bude mě zajímat, jestli tato výchovná opatření selhávají nebo se naopak pozitivně propisují do dalšího života nezletilých. A pokud selhávají, budu chtít vědět, jaká kriminální kariéra u mladistvého nebo později dospělého pachatele následuje,“ vysvětluje. Zadá si proto analýzu, u níž je ve hře i spolupráce s pražskou právnickou fakultou.

Frustrace a malá odolnost

Absolventka Policejní akademie, docentka Barbora Vegrichtová, pracovala ve sboru 18 let, je členkou České kriminologické společnosti a sociálně patologickým jevům u dětí a mláděže se věnuje dlouhodobě. S touto problematikou také pravidelně pořádá besedy a přednášky právě na základních školách.

„Násilí se pro tuto skupinu může jevit jako řešení pocitu frustrace, méněcennosti nebo neschopnosti navázat sociální vazby. Obecně se tu bavíme o malé odolnosti vůči zátěži, což je také důsledek postcovidového syndromu způsobeného dlouhodobou izolací,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz akademička.

Typickou věkovou skupinou stiženou výše uvedeným jsou děti a mláděž od 12 do 18 let. Podle Vegrichtové projevují agresi právě tam, kde dnes a denně zažívají ty nejtěžší pocity: ve škole. Což je typickým motivem u masové střelby jako té na filozofické fakultě. Právě tato tragédie z jejího pohledu mnohé děti inspirovala, jak se svým hněvem naložit.

„Není důvod k panice, ale má to jednoznačně vzrůstající trend. Je to výzva pro meziresortní spolupráci, protože to není věc jen bezpečnostního charakteru, ale také sociálního, pedagogického a zdravotního. Řešení spočívá v kooperaci a vzájemné informovanosti,“ říká. Stát podle ní v tuto chvíli nemá reprezentativní čísla o tom, kolik dětí je radikalizací ohroženo.