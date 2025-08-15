Až 150 kilometrů v hodině. Nové značení na dálnici D3 mezi Budějovicemi a Táborem povolí vyšší rychlost
Rychlostí až 150 kilometrů v hodině budou moct jet řidiči na dálnici D3 mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Ředitelství silnic a dálnic začalo na několika úsecích instalovat speciální proměnné značky, které budou rychlost regulovat.
Na vybraných úsecích dálnice D3 se objeví značky stanovující rychlostní limit na čtvercové šedé tabuli s lamelami. Pomocí nich se informace pro řidiče změní. Označí úsek, kde platí maximální rychlost 150 kilometrů v hodině. Pokud řidiči uvidí jen šedý čtverec, musí dodržovat standardní předepsanou rychlost.
00:00 / 00:00
Jak bude fungovat speciální proměnné dopravní značení na D3, vysvětluje Jitka Cibulová Vokatá
Na padesátikilometrovém úseku dálnice mezi Táborem a Českými Budějovicemi bude celkem 42 proměnných značek. Systém bude řídit Národní dopravní informační centrum, které vyhodnotí, jakou rychlostí mohou řidiči aktuálně jet.
Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla to ovlivní počasí a dopravní situace na dálnici. „Nesmí pršet, nesmí být mokrá vozovka, v zimě už vůbec. Také musí být plynulá doprava, nesmí být nikde žádná závada, nehoda, odstavené vozidlo, práce údržby a podobně a zároveň dálnice nesmí být příliš vytížená,“ vysvětluje.
Pokud se novinka na D3 osvědčí, mohli by řidiči jezdit vyšší rychlostí například i na dálnici D1 na trase z Přerova do Ostravy nebo na D11 u Hradce Králové. Rozhodne se na základě analýzy po ukončení zkušebního provozu na D3.
Ředitelství silnic a dálnic za pořízení, instalaci a provoz speciálních proměnných značek zaplatí 55 milionů korun.