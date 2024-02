Až tisíc traktorů má v pondělí zablokovat magistrálu v Praze. Farmáři požadují odstoupení od Green Dealu

Blokádou pražské magistrály upozorní část farmářů v pondělí 19. února na podle nich špatnou situaci českého zemědělství. Ministrovi zemědělství Marku Výbornému (KDU-ČSL) také předají dopis s požadavkem, aby česká vláda odstoupila od Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Oznámili to předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek a bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Praha 17:16 13. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blokádou pražské magistrály upozorní část farmářů v pondělí 19. února na podle nich špatnou situaci českého zemědělství (ilustrační foto) | Foto: Stephanie Lecocq | Zdroj: Reuters

Do Prahy by podle nich mohlo v pondělí přijet 600 až 1000 traktorů či další zemědělské techniky. Velké oborové organizace jako Agrární komora, Zemědělský svaz a Asociace soukromého zemědělství se do tohoto protestu nezapojí.

Farmáři chtějí podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana přijet do Prahy v několika kolonách, například z Panenského Týnce, Lovosic, z nájezdu na D1 od Benešova, z Cukráku nebo z D11.

V 06.00 by měla technika zastavit provoz magistrály v obou směrech, a to až na několik kilometrů. Od budovy ministerstva zemědělství v centru Prahy mají protestující naplánovaný odjezd v 11.00, uvedl v úterý Hofman v tiskové zprávě po pondělním jednání zástupců magistrátu se zemědělci.

Evropští zemědělci budou protestovat proti Evropské unii. K blokaci hranic se přidají i čeští farmáři Číst článek

„Akce bude mít výrazný negativní vliv na dopravu, a to nejen v místě blokády na magistrále, ale i v širokém okolí a teoreticky i na příjezdech do Prahy. Akce však může negativně ovlivnit i městskou hromadnou dopravu včetně přesahu do Středočeského kraje,“ doplnil Hofman.

‚Zemědělci jsou v úzkých‘

Ministra Výborného farmáři požádají v dopise podle exšéfa Agrárná komory Jandejska o to, aby česká vláda odstoupila od Green Dealu, tedy dohody o přechodu Evropské unie k obnovitelným zdrojům energií. „Je to zvěrstvo proti lidem. Zemědělci jsou v úzkých, není to jen otázka České republiky, ale celé Evropy,“ řekl.

Čeští zemědělci podle něj mají také nejnižší podpory z celé Unie a národní dotace se neustále snižují. Farmářům také škodí nárůst dovozu ze zahraničí.

„Všechno je postavené na hlavu. Česká republika má dostatek půdy na to, aby v základních komoditách byla soběstačná. Musely bychom ale investovat a vytvářet podmínky pro nový zemědělce,“ dodal.

Dufek si v úterý stěžoval na to, že s ním Výborný a premiér Petr Fiala (ODS) nekomunikují.

Výborný to na sněmovním zemědělském výboru vyvrátil. Poukázal na to, že Dufek u něj byl minulý týden na řádně domluveném jednání a podle něj neavizoval, že se chce postavit do čela nějakých protestů.

Evropští farmáři protestují proti unijním i národním regulacím. Nespokojenost ale plošně vyřešit nejde Číst článek

Ujistil, že ministerstvo nikdy neuvažovalo ani nehodlá do budoucna uvažovat o zrušení takzvané zelené nafty. Má porozumění pro kritiku přebujelé administrativy, kterou podle něj vytvářejí úředníci v Evropské komisi. „Rozčiluje mě to úplně stejně jako ty protestující,“ řekl ministr poslancům.

Dufek i Jandejsek požádali lidi o to, aby v pondělí zvážili cesty do Prahy. „Náš zájem není lidem dělat problémy, jde nám o to, abychom změnili podmínky hospodaření,“ řekl Jandejsek.

Pokud vláda od Green Dealu neodstoupí, budou následovat větší nepokoje, jaké byly například v Německu či ve Francii, dodal. V pondělí večer se podle Dufka rozhodne o tom, v jaké podobě budou protesty pokračovat.

Proti pondělnímu protestu se vymezil například předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek. „My si myslíme, že jsou to aktivity, které mají za cíl rozkolísat zavedené demokratické struktury v tomto státě,“ uvedl.

Agrární komora nebo Zemědělský svaz už dříve uvedly, že s národními protesty vyčkají až na výsledky jednání, které, například ve čtvrtek, povedou s Výborným a Fialou.