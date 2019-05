Česko loni uplatňovalo nejtvrdší azylovou politiku ze států Evropské unie. Zamítlo devět žádostí z deseti

Mezinárodní ochrana je pojem, který český zákon o azylu používá ke společnému označení azylu a doplňkové ochrany. Mezinárodní ochrana se uděluje cizincům, kteří se nacházejí v České republice a nemohou se vrátit do vlasti. V případě získání mezinárodní ochrany jim je umožněno legálně pobývat na území České republiky.



Český zákon o azylu rozlišuje tři druhy azylu a dva druhy doplňkové ochrany:



1. Azyl z důvodu pronásledování – pokud žadateli v zemi původu hrozí natolik vážné nebezpečí, že vrátit se zpět by pro něj znamenalo ohrožení života nebo porušení jeho základních práv (např. pokud mu hrozilo mučení, fyzické nebo psychické násilí, sexuální násilí, trest smrti či nespravedlivé odsouzení k nepřiměřenému trestu atd.)



2. Azyl za účelem sloučení rodiny – pokud někdo z blízkých členů vaší rodiny (otec, matka, manžel, manželka atd.) získal v České republice azyl z důvodu pronásledování nebo humanitární azyl



3. Humanitární azyl – pro toho, kdo nesplňuje podmínky pro udělení azylu z důvodu pronásledování ani azylu za účelem sloučení rodiny, přesto však existují závažné důvody, pro které se do své země vrátit nemůže



Doplňková ochrana je nižší formou azylu a uděluje se zpravidla na určitou dobu, po jejímž uplynutí se zkoumá, zda podmínky pro její udělení dál trvají. Český zákon rozlišuje doplňkovou ochranu z důvodu špatného zacházení a doplňkovou ochranu za účelem sloučení rodiny. Důvody pro udělení doplňkové ochrany z důvodu špatného zacházení jsou podobné, i když ne stejné, jako důvody pro udělení azylu z důvodu pronásledování. Důvody pro udělení doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny jsou pak zcela stejné jako důvody pro udělení azylu za účelem sloučení rodiny.



Zdroj: Asociace pro právní otázky migrace