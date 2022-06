Azylové domy zdražují, rostou jim náklady na provoz. Zároveň přibývá počet zájemců, zní z Vysočiny

Paní Monika žije v azylovém domě v Havlíčkově Brodě se třemi dětmi. „Chodí do školy, tak to je taky nákladná věc. Syn jezdil jinam, to šlo taky nahoru.“

Nejstarší syn odmaturoval na střední škole. Každý den dojížděl do Čáslavi, a tak právě zdražení dopravy pocítila paní Monika nejvíc. Úlevy má ale třeba na jídle. „Potraviny dostáváme, chodíme na potravinovou banku. Je to drahé, ale musíme to zvládat všichni, co jsme tady.“

V azylovém domě žije už 10 měsíců, v červenci by se měla stěhovat. Zdražení úhrad za služby se jí tak nedotkne i přesto, že ho azylový dům plánuje.

„Fungujeme podle úhradové vyhlášky, tam je daná maximální úhrada, kterou můžeme po klientech vyžadovat. V březnu se zvýšila a my plánujeme zvýšení úhradníku za službu,“ říká vedoucí služby Adéla Bělunková pro Český rozhlas Vysočina.



Zdražení by mělo přijít nejspíš od nového roku, zatím má totiž charitní domov zafixované ceny energií. „Tím, že se zvýšilo existenční minimum a normativní náklady, tak to pro naši cílovou skupinu nebude problém,“ věří Bělunková.



Co je ale problém, je kapacita zařízení, ta je naplněná a na stole Adély Bělunkové se vrší další žádosti.

„V poslední době máme zvýšený počet žádostí. Ozývá se nám hodně maminek, které ztratí možnost platit nájem a dostanou z něj výpověď,“ dodává vedoucí služby.



Žďár nad Sázavou

Zvýšený zájem o službu očekává také Azylový dům Ječmínek ve Žďáru nad Sázavou, i tam navíc plánují zdražení. Záležet ale bude na evropské dotaci, očekává ředitel Jaromír Kalina:

„Budeme se hlásit do tříletého programu podporovaného z evropských dotací. Uvidíme, jak budeme úspěšní.“

Ke zdražení svých služeb už od června přistoupil třeba Azylovým dům pro matky s dětmi v Třebíči.