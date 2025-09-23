Babička odkázala vnukovi dům v Praze. Stát závěť našel až 16 let po úmrtí a odmítá muže odškodnit
- Vladimír celý život počítal s tím, že mu babička odkáže rodinný dům v pražských Miškovicích. Právě ona ho vychovala a opakovaně mu říkala, že dům bude jednou jeho.
- Překvapení přišlo ve chvíli, kdy žena v roce 2005 zemřela a žádná závěť se nenašla. Dům tak zdědila Vladimírova matka a obratem ho prodala.
- Poslední vůle ale existovala, notářka pověřená soudem ji pouze přehlédla. Stát ji muži zaslal 16 let po úmrtí babičky. Vladimír se domáhal odškodnění ve výši 300 tisíc korun, na to ale stát nechtěl přistoupit. Muž nyní našel zastání až u Ústavního soudu.
Když se Vladimír s rodinou vrátil v září 2021 z dovolené, čekala na něj doma výzva, aby si na poště vyzvedl dopis do vlastních rukou s modrým pruhem. „Říkal jsem si, co to může být. Všichni se mě hned ptali, co jsem provedl,“ vzpomíná nyní šedesátník v rozhovoru pro Radiožurnál.
Obsah dopisu ho více než překvapil. Z pražského obvodního soudu mu přišlo oznámení, že našli závěť jeho babičky z roku 1973, kterou mu odkázala rodinný dům v pražských Miškovicích.
Kolem rodinného domu v příměstské vesnici se ale může Vladimír maximálně projít po chodníku. Stal se totiž obětí liknavosti notářky pověřené soudem. V době, kdy mu přišel dopis, byla jeho babička už 16 let po smrti a dědické řízení, ve kterém žádný majetek nezískal, protože nebyl přímým dědicem, dávno ukončené.
Babička sepsala závěť u státní notářky. V úschově úřadů zůstala až do jejího úmrtí. Když ji pak hledala notářka jako soudní komisařka v roce 2005 v Centrální evidenci závětí, přehlédla ji. Shodovalo se sice rodné číslo a rodné příjmení, Vladimírova babička se ale dvakrát vdala, takže umírala s jiným jménem, než se kterým sepisovala závěť.
Ačkoliv nemovitosti nezdědil jen kvůli pochybení státu, dodnes není jasné, zda se dočká nějakého odškodnění.
‚Ládíku, jednou bude tvůj‘
Vladimír neměl se svou matkou od dětství dobrý vztah. Prakticky ho vychovávala právě babička. „Matka se s mým otcem rozvedla, pracovala v továrně. A starala se o mě babička, u té jsem bydlel. Když jsem byl malý, tak mě měla celé dny na starost,“ vypráví Vladimír.
Bydlel u ní do dvaceti let, než se oženil. Svatba se konala také u jeho babičky, která s novým manželem koupila dům ve vedlejší vesnici – právě dům na kraji obce Miškovice, který mu poté odkázala.
„Jezdil jsem tam za ní různě pomáhat, sekat trávu, skládat uhlí, dřevo připravit na zahradě. Třeba jsem jí tam jel opravit okap a ona říkala, že se o to mám starat, že to jednou bude moje. To mi opakovala pořád dokola,“ vzpomíná Vladimír. O tom, že by vznikla závěť, ale nevěděl.
Když v roce 2005 Vladimírova babička zemřela, do domu se už nikdy nedostal. Notářka pověřená soudem v dědickém řízení žádnou poslední vůli nenašla, a dům tak připadl jeho matce. „Říkal jsem matce, že babička mi slibovala, že to bude moje, ale ta mi na to odpověděla, že ona je hlavní dědic, s tím se to taky ukončilo,“ vysvětluje.
„Přišlo mi to smutné. Celý život jsme se starali jeden o druhého, a to, co pak mělo být moje, tak kvůli nějaké chybě úředníka, je pryč. Mohli jsme tam bydlet s rodinou, mít zahradu, dělat si věci po svém,“ ohlíží se Vladimír.
Protože matka zdědila ještě původní rodný dům Vladimírovy babičky, ten v Miškovicích, ke kterému neměla vztah, obratem prodala. A Vladimír místo stěhování rodiny do domu po babičce dál platil měsíční závazky v pronajatém bytě. Po rozvodu s manželkou žije u nevlastní sestry.
Babička změnila jméno
Od státu ale požaduje, aby se k chybě postavil a napravil ji. „Kdybychom se náhodou se ségrou nepohodli, tak mě může vyrazit. Mám tam i dílnu, takže bych přišel o práci,“ přemítá.
Při svém požadavku na odškodnění ale narazil. Z případu jasného pochybení se stala právní bitva. Vladimír se nejdřív obrátil na ministerstvo spravedlnosti. To ale odmítlo jakýkoliv nárok na odškodnění, protože za nenalezením závěti nebyl nesprávný úřední postup. Jeden z důvodů? Babička sepsala závěť v době, kdy měla jiné příjmení, než se kterým umírala.
Mluvčí ministerstva Lucie Rozsypalová pak uvedla, že resort postupoval přesně tak, jak bylo dosud zvykem, což podle ní potvrdily i rozsudky soudů.
„Podle výsledků našeho šetření se na problému patrně podílelo i to, že zůstavitelka během doby měnila své jméno. Není taktické nyní předčasně vyjadřovat závěr nad tím, koho konkrétně pokládáme za odpovědný orgán či dokonce přímo odpovědnou úřední osobu, protože v úvahu připadá více institucí (soud, notářská komora) a jejich pracovníků,“ napsala.
S takovým odůvodněním ale nesouhlasil Obvodní soud pro Prahu 2 a Vladimírovi přiznal jako náhradu nemajetkové újmy 300 tisíc. Ministerstvo se s tím ale nechtělo smířit, a tak případ přes další už zamítavá rozhodnutí soudů došel až k tomu ústavnímu.
„Dělají všechno pro to, aby mi nemusel stát ty peníze dát. Kdo by taky chtěl dávat peníze. Ale já jsem k tomu přišel jako slepý k houslím, neudělal jsem v tom žádnou chybu. Stát by s tím něco měl dělat,“ komentuje rozhodnutí soudů.
Příliš formální přístup
Ty totiž požadavek zamítaly na formálním přístupu. Zjednodušeně: aby se mohlo některé rozhodnutí státních orgánů označit za nezákonné, musí se takové rozhodnutí zrušit. To ale v případu pana Vladimíra nešlo, protože od dědického řízení už uplynula dlouhá doba, a navíc nebyl ani přímý účastník.
Především Nejvyšší soud dospěl k názoru, že ne všechny chyby státu se musí odškodňovat. „Okolnost (…) lze chápat jako politováníhodnou, ale nikoliv každá s významným odstupem času zaznamenaná nespravedlnost může být cestou práva odčiněna. To platí i ve vztahu k případnému pochybení státu, které mělo vést k této nespravedlnosti,“ napsal předseda senátu Karel Svoboda do vyjádření k ústavní stížnosti, které má Radiožurnál k dispozici.
Naděje ale Vladimírovi svitla v polovině září až u Ústavního soudu, který se ho zastal a zrušil všechny zamítavé rozsudky. Nižším instancím vytkl například to, že trvaly na nesplnitelných podmínkách, jak měl podle nich Vladimír dříve postupovat.
„Mnohé případy mohou být značně komplikované a netypické, jako je i kauza stěžovatele. To ale nic nemění na povinnosti obecných soudů udělat vše pro dosažení spravedlivého řešení. Formalistický výklad vede ke zjevně nespravedlivým výsledkům a Ústavní soud takový přístup dlouhodobě označuje za ústavně nesouladný,“ uvedla mluvčí soudu Kamila Abbasi.
Zda ministerstvo spravedlnosti nyní změní přístup k případu zapomenuté závěti, není zatím jasné. Omluvy se ale muž nedočkal. „Řízení stále probíhá, rozhodnutím Ústavního soudu došlo k zásadní změně. Dosud byl na skutkový stav aplikován zákon tak, že nárok na odškodnění (tedy ani na omluvu) nenáleží. Satisfakce ve formě omluvy se žadatel dosud nedomáhal,“ uvedla mluvčí Rozsypalová.
O tom, zda stát zaplatí Vladimírovi 300 tisíc jako náhradu za nemajetkovou újmu, bude nyní rozhodovat Městský soud. V další větvi pak po státu požaduje finanční odškodnění 18 milionů korun za dům, o který skutečně přišel.
„Předpokládám, že také tam může sehrát roli nález Ústavního soudu, protože jde o stejný případ. Myslím si, že ministerstvo spravedlnosti a nalézací soudy by nyní měly postupovat ve smyslu tohoto nálezu,“ řekl Vladimírův obhájce Martin Sadílek.