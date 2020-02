Babiš: Jednání vlády o žalobě na Evropskou komisi jsem se nezúčastnil. Je to záležitost právníků

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nezúčastnil jednání vlády, na kterém se rozhodlo, že Česká republika zažaluje Evropskou komisi u Soudního dvora EU kvůli pozastavení dotací pro holding Agrofert. Řekl to ve středu při návštěvě Zlínského kraje. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) bylo hlasování vlády jednomyslné, kabinet se řídil doporučením právníků. Podání žaloby kritizovala opozice. Praha/Loukov (Kroměřížsko) 13:40 5. 2. 2020 (Aktualizováno: 13:52 5. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Babiš v roce 2017 převedl Agrofert do svěřenských fondů, podle loňské auditní zprávy Evropské komise na něj ale má stále vliv.

„Já jsem se toho jednání vlády nezúčastnil. Je to záležitost právníků našeho státu,“ řekl Babiš o podání žaloby. Stejně reagoval i na dotaz, proč vláda o svém rozhodnutí neinformovala na tiskové konferenci.

Podle Deníku N kabinet o žalobě rozhodl v pondělí na návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Ačkoli Evropská komise později proplacení peněz schválila, podle resortu jde o princip.

Petříček řekl, že hlasování vlády bylo jednomyslné. „Je to na základě doporučení právníků, kteří nás zastupují právě u Soudního dvora EU. Je to krok, který právě my ještě můžeme učinit, než bude konečný audit hotov,“ uvedl Petříček.

Krok označil Petříček za procedurální záležitost. „My jsme reagovali na základě možnosti použití konkrétních opravných prostředků,“ řekl.

Platby byly pozastaveny kvůli možnému Babišovu střetu zájmů. Šlo o platby týkající se Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí ve výši téměř 247 000 eur (6,3 milionu Kč). Lhůta pro podání žaloby uplyne příští pondělí 10. února.

Podání žaloby kritizovala opozice. Podle opozičních politiků vláda neřeší problémy Česka, ale zájmy premiéra a Agrofertu.

Sedm podobných žalob

Žaloba na Evropskou komisi u Soudního dvora EU kvůli neproplácení dotací pro firmu Agrofert se bude podávat striktně na základě doporučení právníků. Ve středu to řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). V minulosti podle něj Česko podala sedm takových žalob. Toman odmítl námitky opozice, že se kabinet pro žalobu rozhodl kvůli tomu, že se jedná o zájmy Agrofertu. Podle Tomana podá ČR žalobu z principu, protože nesouhlasí s postupem komise.

Lhůta pro podání žaloby uplyne příští pondělí 10. února. „Nevymyká se to vůbec jakémukoliv jinému postupu v minulosti,“ dodal ministr. Platby byly pozastaveny kvůli Babišovu možnému střetu zájmů.

Podle ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána jeho instituce nesouhlasí s tím, jak komise vykládá české právo. „Je nejlepší cestou, protože tento problém je dlouhodobý a výkladový, dostat tu věc před soud,“ řekl.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ve středu uvedl, že komise byla povinna proplácení zastavit, protože porušování českých a evropských předpisů doložily nejrůznější analýzy. „Není to tedy záležitost dvou právních názorů, ale naopak se jedná o výklad zcela jednoznačný,“ řekl Bartoš. Toman řekl, že Bartoš by naopak měl být rád, že o rozdílu výkladu rozhodne soud.

V návrhu, který v pondělí schválili ministři a ČTK ho má k dispozici, ministerstvo uvedlo, že nesouhlasí s pozastavením části průběžných plateb.

„Ministerstvo navrhuje po konzultaci s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU podat žalobu na neplatnost prováděcího rozhodnutí komise ze dne 28. listopadu 2019, kterým došlo k pozastavení průběžných plateb spojených s Programem rozvoje venkova ČR,“ stojí v dokumentu. Jedná se o období od 16. října 2018 do konce roku a od 1. ledna do 31. března 2019.