Stát dá krajům čtyři miliardy na opravy silnic. Peníze vláda našla v rozpočtu

Na opravy silnic nižších tříd dá letos vláda celkem 4 miliardy korun. Po středečním jednání vlády o tom informoval premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO. Peníze navíc podle něho půjdou z letošních úspor, které oproti schválenému rozpočtu našli jednotliví ministři. Praha 11:14 21. března 2018

„Miliardu už měl pan Ťok z rozpočtu a teď tam dáváme tři miliardy z 8,4 miliardy úspor,“ které jsme našli v rozpočtu, řekl na jednání Andrej Babiš pro Český rozhlas. O využití zbytku peněz bude podle něj vláda rozhodovat příští týden.

Úspory jdou podle něj napříč resorty. Na státním dluhu vláda podle něj plánuje uspořit 300 milionů korun. Například ministerstvo spravedlnosti by mělo uspořit zhruba 200 milionů korun, ministerstvo kultury zhruba 100 milionů korun a ministerstvo školství 400 milionů korun.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v letech 2015 až 2017 poslal regionům na opravy silnic nižších tříd téměř 11 miliard korun. Loni v září oznámil, že ukončí program poskytování mimořádných dotací krajům na opravy silnic druhých a třetích tříd. Kraje s tím tehdy vyjádřily nesouhlas.

Vláda chce slevu 75 procent na jízdné pro studenty do 26 let a důchodce nad 65 let ve vlacích i autobusech zavést od letošního června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun.

Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 50 miliard korun.