Dostálová, Bžoch a Pokorná Jermanová? Nominaci za ANO do europarlamentu má i bývalá hejtmanka

U nejsilnější tuzemské politické síly se začíná rýsovat sestava do evropských voleb. Hnutí ANO do nich půjde už bez viditelných europoslankyň Dity Charanzové a Martiny Dlabajové. Na volitelných pozicích lze očekávat posily z domácího parlamentu – Kláru Dostálovou, Jaroslava Bžocha či Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Doplnit by měli europoslance, kteří ANO po zmíněných odchodech zbyli. Všichni mají nominace, konečné slovo bude mít předsednictvo ANO. Původní zpráva Praha 5:00 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Dostálová, Jaroslav Bžoch a Jaroslava Pokorná Jermanová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Pražské centrále ANO se sešly nominace do eurovoleb ze všech krajských organizací hnutí a předsednictvo nejsilnější partaje ve Sněmovně by z nich chtělo finální kandidátku obsahující 28 jmen doladit v průběhu léta.

S ANO nikdo nebude vydrbávat, jsme největší strana v Česku. Síkela a Stanjura jsou arogantní, říká Havlíček Číst článek

Přestože trojice europoslanců ANO – Martin Hlaváček, Ondřej Knotek a Ondřej Kovařík – má zájem i nominace k obhajobě mandátů, na úplném čele kandidátky nebudou.

Nejužší vedení by na této pozici rádo vidělo současnou místopředsedkyni Sněmovny a exministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou.

„Má zkušenosti, rozumí evropské problematice, hlavně čerpání evropských fondů. Mluví dobře, dobře vystupuje,“ zhodnotil předseda ANO Andrej Babiš.

„Je velmi vhodným typem pro europoslankyni. Jako ministryně měla v Bruselu dobré kontakty a vazby, je jazykově vybavená a ctí politiku ANO. Byť je zatím nestranice, je velmi respektovaná členskou základnou a je schopná obhajovat hodnoty ANO,“ popsal ji pro server iROZHLAS.cz Karel Havlíček.

Karel Havlíček a Klára Dostálová | Zdroj: Profimedia

Podle druhého muže ANO je velmi dobrým kandidátem i další tuzemský poslanec Jaroslav Bžoch, který plní také roli stínového ministra zahraničí. Zájem je i na jeho straně, má nominaci z Ústeckého kraje.

Středočeské ANO důvěřuje exhejtmance (2016-2020, pozn. red.) Jaroslavě Pokorné Jermanové. V letech 2013-2017 zasedala ve Sněmovně, kam se vrátila i po volbách 2021.

V hnutí jde o relativně těžkou váhu, v letech 2015-2022 byla jeho místopředsedkyní. Do Evropy poslední dobou nemá daleko, od loňského září je v čele hospodářské komise Evropského výboru regionů. Teď získala i nominaci do eurovoleb.

Naopak končící velvyslanec v Izraeli a bývalý ministr kultury, obrany a zahraničí Martin Stropnický, o kterém se spekulovalo, žádnou nominaci nemá.

Kontrola od ALDE

Trio poslanců Dostálová, Bžoch a Pokorná Jermanová už za ANO na mezinárodním poli vystupuje. Na konci května byli součástí české delegace na kongresu Strany evropských liberálů (ALDE), do níž ANO na evropské úrovni patří.

Evropští liberálové tam schválili rezoluci kritizující ANO, kvůli účasti na květnové národovecké konferenci CPAC v Budapešti zakázali Babišovi přístup na summity lídrů stran ALDE a pošramocené vztahy jen podtrhl neúspěch Bžocha při volbě místopředsedů této liberální evropské strany.

Kongres se v neposlední řadě rozhodl vyslat do Prahy misi, která měla zjistit, zda ANO stále lze považovat za liberální.

Strana evropských liberálů ALDE si zvolila tři místopředsedy. Mezi pěti kandidáty byl i @JaroslavBzoch z ANO, který ale neuspěl. https://t.co/HMF6SjpAmI — Aneta Zachová (@AnetaZachova) May 28, 2023

Delegace ALDE do Česka přijela před dvěma týdny a se zástupci ANO se setkala nadvakrát. Nejprve šlo spíše o společenské setkání, kterého se zúčastnil Babiš, Havlíček, Bžoch, Hlaváček a poslanec Jan Richter.

Evropské problémy ANO nejsou ojedinělé. Roztržky s frakcemi mají za sebou i Ficův Smer a Orbánův Fidesz Číst článek

O den později proběhla více pracovní schůzka, na kterou přibyl i další poslanec ANO Robert Králíček nebo lidé z think tanku Institut pro politiku a společnost blízkého ANO. Na této schůzce jednotliví představitelé řešili i přípravu pro evropské volby.

„Potvrdili jsme si, že máme zájem o další spolupráci. Jednání bylo konstruktivní a mělo slušnou úroveň. Aspoň jsem to tak cítil,“ přiblížil dvoudenní jednání Havlíček.

Z nejsilnějšího tuzemského hnutí se zatím neozývají žádné hlasy, které by volaly po přestupu k jiné evropské straně či opuštění její europarlamentní frakce Renew. V ní chce podle odpovědí pro iROZHLAS.cz zůstat Dostálová, Bžoch, Knotek i Kovařík.

Europoslanecká evoluce

Pro připomenutí: ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 ANO zvítězilo se ziskem 16 procent hlasů a získalo čtyři europoslanecké mandáty pro Pavla Teličku, Petra Ježka, Ditu Charanzovou a Markétu Dlabajovou. První dva ale ještě v průběhu pětiletého volebního období s hnutím spolupráci rozvázali.

Ryzí populismus. Na tom hnutí ANO plave a obávám se, že i doplave, varuje Telička Číst článek

„V roce 2014 bylo ANO relativně novou stranou a popravdě řečeno se tehdy ti lidé brali podle sympatií a podle toho, kdo byl ochoten,“ vysvětlil osud první europoslanecké sestavy ANO Havlíček.

V dalších eurovolbách v roce 2019 ANO opět vyhrálo, tentokrát se ziskem 21 procent hlasů, z čehož bylo rovnou šest mandátů pro Charanzovou, Dlabajovou, Hlaváčka, Knotka, Kovaříka a Radku Maxovou.

Ženské trio se ale s hnutím rozkmotřilo. Maxová mandát dokončuje za ČSSD a Charanzová s Dlabajovou oznámily, že s ANO také končí. První se nelíbí „konzervativní a národovecké směřování hnutí“, druhé zase „rýsující se spojenectví ANO a SPD“.

„Ti první byli do značné míry neotestovaní, ti druzí už jsou otestovanější a třetí sestava bude ještě více,“ zmínil v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz evoluci na kandidátkách ANO Havlíček.

Změna pohledu na EU

Hnutí ANO v současnosti prochází proměnou. Poprvé během své desetileté existence je v opozici. Součástí toho je i částečná změna názoru na Evropskou unii.

„Je třeba zohlednit, že s proměnami EU se částečně mění i náš názor na ni. Ale nemění se kategoricky. Jednoznačně říkáme: chceme důraznou diskusi o změnách, ale žádné vystoupení, ani referendum,“ řekl Havlíček.

Catch-all, konzervativní, či snad liberální? Ani politici ANO se na směřování neshodnou Číst článek

Podle dnes druhého muže ANO jsou přirozené i obměny v europoslanecké sestavě. „Do voleb musíte stavět týmy, které mají šanci uspět a jsou připraveny respektovat změny,“ popsal.

Zatímco ještě před deseti lety se Babiš vyjadřoval pro přijetí eura, dnes dokonce obviňuje Brusel z toho, že se snaží ovlivnit rozhodovací procesy členských států prostřednictvím evropských fondů a ve velkém kritizuje Green Deal, který přitom sám pomohl schválit.

„Brusel se zavřel do slonovinové věže a vzdálil se každodennímu životu, je hnízdem lobbistů a bobtnající byrokracií, která nám diktuje, jak žít, co jíst a co si myslet. Národní svrchovanost, svoboda slova, zdravý rozum, neideologické vzdělávání, konzervativní hodnoty, naše tradice, náš způsob života – na to vše Brusel útočí,“ vyprávěl Babiš na konferenci CPAC. Právě tato slova mu způsobila potíže ve vztazích s ALDE.

Babiš ve svém projevu také zmínil, že volby do Evropského parlamentu v květnu 2024 vnímá jako klíčové. „Mohly by vyslat důležitý signál. Můžeme začít napravovat škody a – jak se říká – učinit Evropu znovu skvělou.“

Už kampaň před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 byla ze strany ANO velmi tvrdá. Andrej Babiš vytáhl červenou trumpovskou čepici Silné Česko a do Unie se verbálně obouval. V příštím roce se dá čekat ještě daleko vyhrocenější kampaň, do níž se předseda hnutí opět osobně zapojí.

„Jestli bude kampaň ještě tvrdší, nevím, ale v každém případě bude důrazná. Volby do Evropského parlamentu bereme velmi vážně, možná vážněji než v minulých letech,“ dodal Havlíček.

Dita Charanzová a Andrej Babiš během kampaně před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 | Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA | Zdroj: Profimedia