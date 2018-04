'Neúspěch Babiše. Předčasné volby,' reagují někteří politici na konec jednání mezi ANO a ČSSD

Sociální demokracie oznámila ve čtvrtek večer záměr ukončit jednání s hnutím ANO o společné vládě. Podle předsedy ODS Petra Fialy a místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše se jedná o neúspěch premiéra v demisi Andreje Babiše. Přečtěte si reakce politiků. Praha 23:34 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš a místopředseda ANO Richard Brabec po jednání s ČSSD | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Dnes se znovu ukázalo, že Andrej Babiš se ve skutečnosti domluvit na vládě nechce a nikdy nechtěl. Za 6 měsíců od voleb nebyl schopen přijít s konstruktivním řešením. Současná politická krize je jeho odpovědností,“ napsal na twitter předseda ODS Petr Fiala.

I Dolejš napsal, že odmítnutí vládní spolupráce sociálními demokraty je neúspěchem Babiše. „Nedohoda o koalici ANO a ČSSD je vizitka vztahu těchto stran a jejich neústupnosti. Je to i neúspěch Andreje Babiše, který nemá teď s čím jít za prezidentem, jenž přitom předčasné volby odmítal. Premiér a prezident by asi měli říci, jak to vidí dál.“

Reakce na krach jednání ANO a ČSSD https://t.co/xXYqePcee3 — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) April 5, 2018

„Andrej Babiš očividně preferuje už jen dvě možnosti: předčasné volby nebo vládní spolupráci s extremisty v podobě komunistů a Tomia Okamury,“ tweetuje předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

Na pravděpodobný neúspěch jednání reagovla také lidovecký poslanec Marek Výborný. „Vítězem voleb je ANO a Andrej Babiš. Je jen jeho zodpovědností, že ani bez mála po půl roce nemáme vládu s důvěrou. Pokud mu to vyhovuje, jen to svědčí o popření principů právního státu.“