Juchelka, Vondrák i Bžoch. ANO představilo stínovou vládu, zasedá v ní pět ministrů Babišova kabinetu

Členy stínové vlády hnutí ANO vedené bývalým premiérem Andrejem Babišem je pět ministrů předchozí vlády ANO a ČSSD včetně Aleny Schillerové jako ministryně financí či Karla Havlíčka jako ministra průmyslu a obchodu. Hnutí stínovou vládu představilo na čtvrteční tiskové konferenci po prvním zasedání. Praha 14:20 20. ledna 2022

Dále jsou součástí patnáctičlenného kabinetu například bývalý předseda sněmovny Radek Vondráček jako ministr spravedlnosti nebo bývalá středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová v roli ministryně kultury.

Podle úřadujícího premiéra Petra Fialy (ODS) je na každé opoziční straně, jakou strategii komunikace zvolí. „Pokud se ANO rozhodlo pro klasickou stínovou vládu, je to jejich strategie a víc k tomu nemám co říct,“ uvedl.

Dodal, že občanští demokraté se v opozici rozhodli pro práci na principu externích týmů, expertů a skupin, čemuž voliči rozuměli.

Dalšími členy stínové vlády z řad ministrů předchozího kabinetu jsou ministr obrany Lubomír Metnar, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministrem dopravy ve stínové vládě je poslanec Martin Kolovratník, ministrem zdravotnictví místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Julius Špičák, ministrem školství moravskoslezský hejtman a předseda školského výboru sněmovny Ivo Vondrák.

Ministryní vnitra se stala místopředsedkyně sněmovny Jana Mračková Vildumetzová, ministry zahraničí, práce a sociálních věcí a zemědělství jsou poslanci Jaroslav Bžoch, Aleš Juchelka a Karel Tureček.

Babišův stínový kabinet má také tři zmocněnce: Jana Richtera pro sport, Roberta Králíčka pro IT a digitalizaci a Patrika Nachera pro ochranu spotřebitelů.

Kritika Fialovy vlády

Na čtvrtečním zasedání se stínová vláda, jež podle Babiše bude jednat každý týden, zabývala programem středečního jednání kabinetu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN.

Bývalý premiér na tiskové konferenci kritizoval novou vládu. „To, co předvedla nová vláda za měsíc, potvrzuje to, že je nekompetentní. Není schopna řešit problémy naší země a našich občanů,“ řekl Babiš.

Poukázal například na to, že policisté, hasiči či pracovníci sociálních služeb dostali od letoška do tarifů 700 korun navíc, zdravotníci si polepšili o šest procent a učitelé o dvě procenta. Babišova vláda dříve navrhovala větší navýšení platů.

Dále kritizoval středeční rozhodnutí vlády o snížení slev ve veřejné dopravě ze 75 na 50 procent z jízdného nebo zastavení kompenzačních programů.

Vláda Spolu a Pirátů se STAN podle Babiše také není schopna řešit dopady zvýšených cen energií na občany. Za nesmysl označil to, že hygienici budou přednostně trasovat nakažené koronavirem do 18 let a nad 65 let a pracující v sociálních službách.