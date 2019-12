Komentátor Konrád o auditu a Čapím hnízdu: Babišovým elektorátem nic neotřese, ČSSD ale na risk může doplatit

Premiér Andrej Babiš odráží kritiku, které čelí v souvislosti s obnovením jeho trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo ale také s auditem Evropské komise o možném střetu zájmů. Vláda dokument odmítá zveřejnit, jeho části ale unikly do médií. Podle auditorů premiér stále nepřímo ovládá holding Agrofert, který tak čerpá evropské dotace protiprávně. Jaké politické důsledky to pro Babiše bude mít? Lenka Kabrhelová mluví s komentátorem Českého rozhlasu Plus Ondřejem Konrádem.