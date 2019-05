Babišův střet zájmů: do Česka dorazil z Bruselu návrh auditní zprávy, obsah je důvěrný

Předběžný výsledek auditu, který v Česku prováděla Evropská komise kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, už dostaly české úřady. Redakci iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Dokument má nyní vedle ministerstva financí také ministerstvo pro místní rozvoj. Hospodářské noviny napsaly – s odkazem na nejmenované zdroje – že podle komise je Andrej Babiš ve střetu zájmů. Praha 9:49 31. 5. 2019 (Aktualizováno: 11:03 31. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš, Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Můžeme potvrdit, že ministerstvo financí společně s ministerstvem pro místní rozvoj obdrželo předběžný návrh auditní zprávy Evropské komise týkající se nastavení systému proplácení strukturálních dotací v ČR,“ informoval iROZHLAS.cz mluvčí resortu financí.

Hlasování o nedůvěře a vrácení dotací pro Agrofert, opozice reaguje na auditní zprávu z Bruselu Číst článek

Návrh auditní zprávy má podle něj mít 71 stran a je v angličtině. „Hned v úvodu je opatřen disclaimerem (upozorněním), že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění,“ dodal Žurovec.

Dopis dorazil i na ministerstvo pro místní rozvoj. Jeho šéfka Klára Dostálová (za ANO) se podle svých slov s dokumentem seznámí až v pondělí.

„Jsem na konferenci OSN v zahraničí. V tuto chvíli mám pouze informace, že ministerstvo financí a ministryně pro místní rozvoj obdrželo předběžný návrh auditní zprávy Evropské komise a že ministerstvo financí k tomu vydalo tiskovou zprávu. Vzhledem k nabitému programu se se zprávou seznámím nejdříve v pondělí,“ reagovala v SMS zprávě na dotaz iROZHLAS.cz.

100 milionů Agrofertu na lepší toasty šlo ze státní kasy. Ministerstvo dotaci nedalo Bruselu k proplacení Číst článek

Odmítavě se vyjádřila i k tomu, zda závěry Evropské komise zveřejní: „Zprávu jsem ještě neviděla, ale dle vyjádření ministerstva financí obsahuje tzv. disclaimer, tj. má být považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění.“

‚Zákony neporušuji‘

Hospodářské noviny s odkazem na dva nejmenované zdroje z různých ministerstvech v pátek napsaly, že Andrej Babiš je podle evropských kontrolorů ve střetu zájmů, a to kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky.

Brusel chce nyní podle deníku peníze vyplacené na dotacích vrátit zpět. O jakou částku půjde, ale zatím není jasné.

Sám Babiš, který holding Agrofert vložil v roce 2017 do svěřenského fondu, trvá na tom, že neporušuje ani české, ani evropské zákony. „Jsem šokován tím, co tvrdí česká média, že EK chce vrátit dotace, které obdržela moje bývalá firma. Není to pravda,“ uvedl v pátek.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Návrh zprávy má navíc obsahovat výklad výrazně odlišný od rovněž předtím účelově uniklého dokumentu Právní služby EK. Já neporušuji ani české, ani evropské zákony. Jsem šokován tím, co tvrdí česká média, že EK chce vrátit dotace, které obdržela moje bývalá firma. Není to pravda.

Andrej Babiš

@AndrejBabis Toto je pouze předběžný návrh, který bude důkladně analyzován a Česká republika, předpokládám, že nejméně MF a MMR, jako příjemci zprávy, se k němu vyjádří. Teprve PAK nám zašle finální zprávu i Evropská komise. 1

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka serveru iROZHLAS.cz řekl, že koncern zatím nemá žádné oficiální informace. „Stále platí to, že nás nikdo do dnešního dne nekontaktoval, ani české úřady, ani Evropská komise. Stále platí, že my jsme přesvědčeni o tom, že na naší straně je všechno podle zákona,“ řekl.

Možný střet zájmů

Premiér jakákoliv pochybení odmítá dlouhodobě a připomínky věci v českých i zahraničních médiích označil za štvavou politickou kampaň.

Vedle Agrofertu Evropská komise prověřovala také dotace pro firmu Agrotrade, kterou vlastní otec ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). K jakému došla k závěru v jeho případě, zatím není zřejmé. Rovněž šéf resortu zemědělství možná pochybení od začátku odmítal.

Na možný Babišův střet zájmů loni upozornila nevládní organizace Transparency International. Premiér podle jejího právního názoru i po vložení své firmy Agrofert do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku.

MOŽNÝ STŘET ZÁJMŮ PREMIÉRA V lednu proběhla v Česku auditní mise z Bruselu, během které auditoři navštívili ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo práce, ministerstvo průmyslu a obchodu, pražský magistrát, Státní fond životního prostředí a Státní zemědělský a intervenční fond.

Možným střetem zájmů Babiše se zabývá také Městský úřad v Černošicích, který by měl rozhodnout v následujících měsících. Už jednou přitom verdikt vynesl, Babiš se proti němu ale odvolal na středočeský krajský úřad. Ten celou věc vrátil zpět Černošicím.

Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů.

K závěru, že Babiš ve střetu zájmů je, neboť může Agrofert i nadále ovlivňovat a jako předseda vlády má zároveň vliv i na jednání o rozpočtu i dotacích, došla také právní služba Evropské komise.

Dotace na toustový chléb

V polovině května eurokomisař Günther Oettinger potvrdil, že komise část dotací pro holding pozastavila – jde konkrétně o peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI).

V reakci na to ministerstvo financí nepředložilo Bruselu k proplacení projekty holdingu Agrofert za více než 161 milionů korun, jak informoval jako první iROZHLAS.cz. Mezi nimi je mimo jiné také stomilionová dotace na novou linku na toastový chléb Penam. Všechny dotace už byly vyplacené ze státní kasy, v Česku totiž funguje systém předfinancování.

Státní zemědělský intervenční fond přitom i nadále uděluje nové dotace firmám Agrofertu. Od 2. srpna loňského roku, od kdy platí nová unijní pravidla o střetu zájmů, uzavřel fond s holdingem šest nových projektů za 39,8 milionu korun, jak jsme psali zde.