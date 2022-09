,Babiš časem odejde, ale postoj k pilířům demokracie tu zůstane i po něm. To je nebezpečné,‘ říká politolog

Pražský městský soud začal projednávat kauzu Čapí hnízdo, ve které je obžalovaný expremiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Politolog Miloš Gregor z Masarykovy univerzity v Brně pro Český rozhlas Plus vysvětluje, že soud pravděpodobně neovlivní komunální volby v České republice. Na prezidentské by ale podle Gregora vliv mít mohl. Praha 23:24 12. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v doprovodu svého advokáta Eduarda Bruny | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Může začínající soud zkomplikovat pozici Andreje Babiše, respektive hnutí ANO v komunálních, případně v prezidentských volbách?

Já bych si dovolil to rozdělit. U komunálních si troufám říci, že to bude pouze minimálně, protože přece jen Andrej Babiš je v politice už skoro 10 let. Kdo si na něj chtěl udělat názor, tak si jej udělal.

Nedovedu si představit, že by nyní Andreje Babiše podporovali voliči, kteří by si v případě jeho odsouzení řekli „Aha, tak to je škaredé, to je špatné. Já ho vlastně už volit nebudu.“ A naopak lidé, kteří Andreje Babiše opravdu nemají rádi, že by si jednou řekli „Aha, tak on soud řekl, že je nevinný, tím pádem pro mě bude sympatický v komunálních volbách.“

To je pouze nějaká nepříjemnost, protože se to propisuje do období horké fáze kampaně. To znamená, že nejsou nastolována pouze témata, která by se hnutí ANO líbila a hodila, ale holt se ve veřejném prostoru možná (podle toho jak soud rozhodne) bude mluvit o tom, že jejich předseda zneužil evropské dotace.

V prezidentské volbě je to trošku jiné. Tam lidé už mohou vnímat, že prezident přece jenom má nějakou vážnost a mohou více zvažovat, jestli chtějí někoho, kdo je trestně stíhán a podobně.

Je možné, že právě kvůli tomuto soudu neoznámil dosud prezidentskou kandidaturu Andrej Babiš?

Myslím si, že to může být samozřejmě jeden z těch faktorů. Nevnímal bych to ale jako faktor hlavní, protože je dobré si připomenout, že kauza Andreje Babiše s Čapím hnízdem je pomalu stejně stará jako politická kariéra Andreje Babiše. To znamená, že nejde o nic nového.

Řeší se to v mediálním, politickém a nyní i soudním prostředí, tuším už 8 nebo 9 let. Nedá se pravděpodobně očekávat, že bychom v nejbližších dnech věděli pravomocný rozsudek. Pokud dopadne jakkoliv, je možné očekávat, že se jednotlivé strany budou odvolávat.

Kdyby na toto Andrej Babiš sázel, tak by pravděpodobně nestihl kandidaturu oznámit. To mu je asi jasné. Dovedu si představit, že větší roli hraje to, že v de facto žádných průzkumech mu druhé kolo nepřisuzuje vítězství nad jeho největším současným sokem Petrem Pavlem. A Andrej Babiš rozhodně nechce dopadnout jako Robert Fico, to znamená kandidovat a nevyhrát.

Pondělní soud není jediná kauza Andreje Babiše. Jaké byly zatím dopady kauz na jeho příznivce i odpůrce? Nebo už oba tábory poněkud otupěly?

Myslím si, že toto byl jeden z faktorů, kvůli kterým se výrazně proměnila skladba voličů Andreje Babiše. Když si připomeneme rok 2013, tak Babiš v kampani velice spolupracoval s protikorupčními hnutími a organizacemi. Čerpal voliče a elektorát zejména mezi střední a mladší generací středových liberálních voličů, kteří byli nespokojeni s tehdejšími středopravicovými stranami.

Jak přibývaly kauzy Andreje Babiše a jak působil ve své vládě, tak se zcela proměnil jeho elektorát. Dnes se můžeme bavit o tom, že jeho typický volič je senior s nižším vzděláním, nižším příjmem, který žije v menších obcích, možná ve středních městech.

Tito lidé možná nevnímají veškeré kauzy Andreje Babiše jako problematické. Pro ně je mnohem důležitější třeba otázka toho, kdo jak pomůže sociálnímu systému. A už si moc neuvědomují, že pokud se ukáže, že kauzy Andreje Babiše jsou pravdivé, tak možná v sociálním systému bylo více peněz proto, aby se jim mohlo pomáhat.

‚Více než demokracie‘

Andrej Babiš také před víkendem na pátečním jednání sněmovny prohlásil, že jde o první politický proces od revoluce, že má prý kauza ovlivnit nadcházející komunální a senátní volby. Jsem taková ta slova na místě a reflektují tato vystoupení jeho voliče?

Když to zhodnotím velmi mírně, tak mi přijdou dosti nemístná. Tady Andrej Babiš ukazuje, že jeho podnikání a to, aby nešel do vězení, což je z jeho pohledu samozřejmě logické, je pro něj mnohem důležitější než cokoliv jiného. Než demokracie, než svoboda slova, než svobodná média, než důvěra v justici.

Je ochotný cokoliv z toho hodit přes palubu, jenom v zájmu toho, aby si udržel politickou moc, politickou přízeň svých voličů. To vnímám jako nebezpečné, protože Andrej Babiš dřív nebo později odejde stejně jako každý jiný politik.

Ovšem tyto postoje a vnímání zásadních pilířů demokracie, jako je nezávislé soudnictví tady pak zůstane i po něm. S tím se bude velice těžko pracovat, velice těžko se bude napravovat reputace těch institucí, které za to ani nemohou.

Dotační program, o kterém je teď soud, byl určen pro malé a střední podnikání. Proč lidem, alespoň tedy soudě podle volebních výsledků, nevadí, že se k těmto penězům dostane někdo, kdo je vlastně nepotřebuje?

Už jsem to naznačil před chvílí, zpravidla v těch převažujících voličských skupinách (samozřejmě to nejsou všichni voliči) jsou lidé, kteří mají třeba trochu nižší vzdělání a možná nedohlédnou k tomu, jak velký problém to může znamenat pro Českou republiku a tím pádem i pro ně samotné.

Možná si neuvědomují, že pokud někdo neoprávněně čerpá desetimilionové dotace, tak ty milionové dotace pak nezbývají na ty, kteří si to opravdu zaslouží a kteří to opravdu potřebují. Pak mohou mít pocit, že systém nefunguje a máme se špatně.

Andrej Babiš má svou rétoriku, polarizuje a nebojí se i lhát. To není politický postoj jedné strany, ale opravdu jsou dokázané mnohé případy, kdy lhal nejen v kauze Čapí hnízdo. Lidé pak spíš uvěří jemu, tedy tomu, který jim lže do očí, aby zachránil svoji politickou pověst nebo přízeň, a nevěří nezávislým institucím.

Zároveň je logické, že pokud někdo jako Evropská unie nebo bohatší státy Evropské unie, platí dotace na to, abychom se my v České republice mohli rozvíjet rychleji a lépe, tak se snaží dotace ohlídat a pokud dojde k nějaké nepravosti, tak se snaží ozvat.