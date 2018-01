Babiš: Kdyby se peníze unii za Čapí hnízdo měly vracet, rád bych je zaplatil. Ale tím bych přiznal vinu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je přesvědčený, že jeho jméno v závěrečné zprávě OLAF o vyšetřování v kauze farmy Čapí hnízdo nefiguruje. Česká republika by také podle něj neměla Evropské unii žádné peníze vracet. „Vyjmout neznamená vracet,“ řekl Babiš ve čtvrtek v rozhovoru pro Českou televizi. Praha 19:15 4. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

„Nechápu, proč se mě všichni ptají na OLAF. Nejsem dotčená osoba, nikdy jsem se nepotkal s nikým z OLAFu, nikdo mě nikdy neoslovil, a jsem přesvědčen, že v rámci zprávy nemůže figurovat moje jméno,“ popsal Babiš.

Evropská komise podle informací ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), kterou citoval premiér, zaplatila Regionální operační programy (ROP) včetně toho, kde bylo Čapí hnízdo. Tedy i ROP Střední Čechy. „Česká republika určitě nemá důvod něco vracet,“ prohlásil pro Českou televizi Babiš.

Šéf hnutí ANO kritizoval Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a jeho závěrečnou zprávu. „Neznamená to, že OLAF má pravdu,“ myslí si Babiš. „Postup OLAFu byl nějaký. Dokonce OLAF v rámci vyšetřování citoval z auditorské zprávy jednoho pána, který se v tom velice angažuje proti nám. OLAF není Bůh,“ dodal Babiš.

Problém podle něj není ani vyjmutí dotace z regionálního operačního programu. „Není mi známo, že by Evropská komise vyzvala Českou republiku, aby vracela peníze. Vyjmout neznamená vracet,“ tvrdí premiér.

ROP si není jistý

O případném vyjmutí Čapího hnízda z projektů dotovaných Evropskou unií musí ale rozhodnout výbor regionální rady ROP Střední Čechy. Podle místopředsedy výboru Věslava Michalíka (STAN) není vůbec jisté, že schválení projde. „Já za sebe to vůbec nevidím jednoznačně výhodné pro ROP Střední Čechy,“ řekl Radiožurnálu Michalík.

Obavy má stejně jako další členové z toho, kdo dotaci zaplatí a jak se případně bude vymáhat, tedy zda vše nezůstane na bedrech daňových poplatníků.

„Tu obavu mám taky, že by to musel doplatit ať už stát, nebo kraj. Pevně věřím, že jako výbor regionální rady se sejdeme v co nejkratším termínu, abychom to mohli projednat. Pevně věřím, že dostaneme relevantní podklady včetně zprávy OLAFu,“ popsal člen výboru za TOP09 Jan Jakob.

Nejde o peníze

Ve čtvrtek šéf hnutí ANO zopakoval, že už dřív deklaroval, že „nejde o peníze“. „Těch 50 milionů je ve farmě. Ve farmě je 960 milionů. Farma slouží veřejnosti. A když vznikla tahle pseudoaféra, tahle politická objednávka, tenhle komplot, navýšil jsem o 50 milionů korun charitu. Farma odvedla do veřejných rozpočtů od vzniku 72 milionů,“ vysvětlil Babiš.

Na otázku, jestli by zaplatil zmíněných 50 milionů ze svého, kdyby bylo nutné dotaci Evropské unii vrátit, uvedl: „Kdybych ho měl platit, tak bych to rád zaplatil. Ale tím bych měl asi přiznat nějakou vinu. A žádná vina není. Žádný podvod nebyl.“

Ministerstvo financí ve čtvrtek odpoledne zveřejnilo část závěrečné zprávy OLAF, podle které doporučuje vyjmout farmu Čapí hnízdo z projektů dotovaných Evropskou unií.

Ministryně financí v České televizi uvedla, že zbytek zprávy, o kterou řada lidí i institucí požádala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, zveřejňovat rezort nebude. „A to s ohledem na probíhající trestní řízení, tak jak je to v souladu se zákonem 106,“ dodala Schillerová.